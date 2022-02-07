姚樂怡24歲小鮮肉細佬曝光 被指似吳尊加王浩信 網民質疑是母子關係
48歲的姚樂怡，2012年與圈外老公吳俊匡結婚後淡出幕前，專注相夫教女，日前她分享了一條影片，片中主角是24歲的姚細佬姚日豪，仲被指好靚仔，似吳尊加王浩信混合體，亦有人抨擊姚細佬稱不上是靚仔，只是有眼耳口鼻，各花入各眼；不過有網民指姚樂怡大細佬24年，質疑是母子關係。
撰文：東方新地 圖片：微博@姚樂怡、[email protected]
姚樂怡公開細佬抱貓片
姚樂怡是「七魔女」成員之一，雖然已淡出娛樂圈，依然不時keep住曝光率，日前她因為非常掛念身在深圳生活的24歲細佬姚日豪，於是分享了一條短片，片中見姚細佬一手抱住隻貓，被姚樂怡拍頭後回眸甜笑，片中的他沒有戴口罩，可見並非近年所拍，有網民指姚細佬靚仔到似吳尊與王浩信混合體。
姊弟情深
多年來姚樂怡都有po其細佬的成長照，據知姚日豪去年在英國讀完Master，現在長居深圳任職IT，其英文名叫Yahoo。年幼時的姚日豪身形瘦削，膚色黑黑實實，仔大十八變後，成個唔同晒，姚樂怡雖然與他年紀相差24歲，但兩姊弟冇代溝，感情深厚，每次細佬要返英國讀書，姚樂怡都會去送機，一家人又會不時搞聚會，不過因疫情關係，細佬要留在深圳，冇得返香港過年。
網民質疑細佬真正身份
姚樂怡細佬初長成，短片曝光後即引來網民議論紛紛，除了討論其顏值外，更有不少人質疑姚樂怡生得細佬出，似親生仔多過親細佬。