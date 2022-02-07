姚樂怡24歲小鮮肉細佬曝光 被指似吳尊加王浩信 網民質疑是母子關係

48歲的姚樂怡，2012年與圈外老公吳俊匡結婚後淡出幕前，專注相夫教女，日前她分享了一條影片，片中主角是24歲的姚細佬姚日豪，仲被指好靚仔，似吳尊加王浩信混合體，亦有人抨擊姚細佬稱不上是靚仔，只是有眼耳口鼻，各花入各眼；不過有網民指姚樂怡大細佬24年，質疑是母子關係。