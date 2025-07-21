姚樂怡自爆拍劇遭老前輩「鹹豬手」忍無可忍1句鬧爆！網民齊估涉事人身份

七魔女成員之一風51歲姚樂怡自90年代出道以來一直是香港影壇的熟面孔。從影多年，姚樂怡最近接受媒體訪問重提遭遇過不懷好意的人。在TVB拍攝期間，她曾遇上一位以關心為藉口，實則暗中偷摸的手腳不乾淨的前輩，惹來熱議！