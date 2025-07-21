姚樂怡自爆拍劇遭老前輩「鹹豬手」忍無可忍1句鬧爆！網民齊估涉事人身份
姚樂怡大爆當年在大台拍劇遭老前輩「鹹豬手」
姚樂怡透露，在TVB拍劇期間，她曾遇上一位以關心為名、實則暗施小動作的前輩。她分享指其實該前輩很喜歡在拍戲時過來問候，「你怎樣？最近好嗎？」但每次都這樣，每次都會揉我的手，有時還摸摸腰。姚樂怡覺得不對勁，忍不住問：「你幫我檢查身體嗎？」他聽後愣住了。
網民齊估涉事人身份：「當時各取所需啫，望返轉頭就投訴啦」、「估都估到啦係最咸濕嗰個囉」、「講明係咁老，一定係老前輩，太難估」、「行内啲女星個個都知！」
6年前姚樂怡亦講過「鹹豬手」事件
事實上，姚樂怡早在6年前，作客周家蔚和劉永健主持的ViuTV節目《友枱VIP》時，席間話題講到有否被男藝人抽水，眾人都表示曾被「鹹豬手」，當中姚樂怡大爆當年在大台拍劇遭老前輩「鹹豬手」㖭！
幾位好姊妹齊齊下煮，梁靖琪透露鍾麗淇老公整薄餅非常好吃，Annie表示未曾嘗試過其手藝：「點解你（Margaret）唔話我知，我個女Jamie好鍾意食pizza！」文頌嫻先後在無綫和亞視拍劇，講到兩台文化有何不同時，文頌嫻指亞視許多監製和導演也是電影界紅人，演員拍劇都要遷就幕後製作人員檔期，相反TVB聘用較多新人，演員自主權相對較大。
「七魔女」談到有否被男藝人「抽水」，眾魔女坦言有類似經歷，其中姚樂怡更分享她擊退「鹹豬手」的招數，她說：「舊時拍劇有個老前輩傾偈嗰時，會有意無意咁摸身摸勢，我咪笑住同佢講：『唔好Body Check我啦老爺！』之後有場戲見到佢，佢又想摸我，我就再講：『你又Body Check啊？』佢呢次就知我話緊佢，以後唔敢亂嚟。」
姚樂怡 走性感路線
現年45歲的姚樂怡98年加入TVB，出道時憑34C豐滿上圍而出位，被安排與梁雪湄、汪曉文（現名汪琳）、雷穎怡（現名雷晴雯）、梁佩盈、任港秀、翟佩雲和李慧萍（現名李思蓓）組成電波少女，之後姚樂怡都拍過不少劇集，但都係做配角居多。
姚樂怡同佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、鍾麗淇和文頌嫻從同事變成好姊妹，組成「七魔女」，幾位女仔常一齊工作及玩樂，早年一起拍攝長腿照紀念相識10周年。