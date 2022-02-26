姚焯菲屋企浴室玩自拍 意外令豪宅細節曝光

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）出名家底豐厚，父親姚輝文是投資公司首席財務官（CFO）及常務董事，家住1500呎荃灣半山豪宅，非常富貴。日前Chantel在IG上載在家中浴室內的對鏡自拍照， 意外令豪宅細節曝光！