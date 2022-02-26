姚焯菲屋企浴室玩自拍 意外令豪宅細節曝光

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）出名家底豐厚，父親姚輝文是投資公司首席財務官（CFO）及常務董事，家住1500呎荃灣半山豪宅，非常富貴。日前Chantel在IG上載在家中浴室內的對鏡自拍照， 意外令豪宅細節曝光！
擁巨型大浴缸
現年15歲的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）自參加《聲夢傳奇》以來都備受關注，出名家底豐厚的Chantel，家住1500呎荃灣半山豪宅，父親姚輝文是投資公司首席財務官（CFO）及常務董事，而上年更斥資2000萬掃入尖沙咀新盤，非常富貴！日前Chantel在屋企浴室內玩自拍，意外令豪宅細節曝光。Chantel在IG上載多張自拍照，並寫道：「wish i was there（希望我喺嗰度）」，除了展現其身上的羽絨雪褸外，而身後正正是一個容納到兩個人的巨大浴缸，相當有氣派！Chantel家中的浴室以白色為主調，再配上雲石牆壁增添奢華元素，真是令人羨慕。
Chantel日前在IG上載多張自拍照。（圖片來源：chantelyiu）
Chantel在屋企浴室玩自拍 ，身後正正是一個容納到兩個人巨大浴缸，相當有氣派！（圖片來源：chantelyiu）
Chantel家中的浴室以白色為主調，再配上雲石牆壁增添奢華元素。（圖片來源：chantelyiu）
Chantel父親姚輝文是投資公司首席財務官（CFO）及常務董事，上年更斥資2000萬掃入尖沙咀新盤，非常富貴！（圖片來源： [email protected]_do_cheng）
據知Chantel就讀宣道國際學校，每年學費高達18萬元。（圖片來源：chantelyiu） 客飯廳寬敞
其實在去年播出的《Staries聲夢定時動態》中，《聲夢》學員林君蓮（蓮姐）帶同TVB工作人員突擊Chantel的屋企，令其家居首次曝光。蓮姐被委派突擊家訪姚焯菲，以睇風水為由，實則要完成被姚焯菲邀請留宿過夜之任務。
《聲夢傳奇》學員林君蓮帶埋姚焯菲最愛的甜品上門突擊，姚焯菲以素顏家居服上鏡。
《聲夢傳奇》林君蓮表示正學風水，並以此為由上門為姚焯菲睇風水，姚焯菲飯廳寬闊，放得落一張八人大飯枱，還有很多空間，林君蓮大讚姚焯菲屋企整齊。
首先見到偌大的客廳及飯廳，客間感十足，而且光線充足，飯廳有一長而大的鏡，以便出門前照儀容，而在客廳一角放滿全家生活照，有齊Chantel的成長過程照片。
姚焯菲客廳梳化後放滿全家的生活照，並有一個大圓木鏡，全屋以木製傢具為主，清雅簡潔﹗
小時候的姚焯菲已經很可愛。 睡房以粉紅色為主
之後參觀姚焯菲的睡房，佈置以粉紅色為主，牆上貼滿小紙條及相片，當中最當眼位置貼了韓國當紅女團BLACKPINK的海報，還有不少周邊商品，床上亦放了 BLACKPINK咕𠱸，一睇便知Chantel是 BLACKPINK粉絲。
睡房一邊牆身貼滿姚焯菲的偶像BLACKPINK的海報及postcard，還有不少小紙條及生活照，並以粉紅色蝴蝶作裝飾。
房內有成幅牆咁高的書櫃，放滿書本，姚焯菲在片段中直認自己讀書成績不錯，就讀宣道國際學校。
粉紅色的窗簾，從窗外所見，寓所應是中半山位置，窗外景觀未有高樓大廈阻檔，相信屬低密度豪宅地段。
姚焯菲房中書櫃放滿書本，被林君蓮突擊檢查書包，除了課本以外，只有一本厚身的英文讀物。
床上放了不少公仔。 姚焯菲睡房逐格睇
牆上貼滿小字條以及有「香港」字樣貼紙。（圖片來源：無綫影片截圖）
門上有「香港」字樣貼紙。（圖片來源：無綫影片截圖）
書本放滿放櫃，中英文書都有。（圖片來源：無綫影片截圖）
床前放了一串生活照。（圖片來源：無綫影片截圖）
14歲的Chantel都鍾意角落生物，但她指因被《聲夢傳奇》工作人員笑，所以唔敢再再著呢件角落生物衛衣。（圖片來源：無綫影片截圖）
被突擊檢查書包，銀包也是粉紅色的。（圖片來源：無綫影片截圖）
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姚焯菲和林君蓮一起在飯廳食甜品邊閒聊。
姚焯菲後面是廚房。
素顏姚焯菲樣子一樣標緻，青春無敵。 家居空間感十足。