姚焯菲受TVB力捧疑越洋取代導師JW 加盟《愛回家》
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小天后炎明熹（Gigi）傳因不續約而被TVB雪藏，相反同屬女團After Class成員的姚焯菲（Chantel）就備受TVB力捧，近日更傳出越洋取代導師JW（王灝兒），獻唱TVB王牌處境劇《愛回家》的主題曲！
姚焯菲Chantel 係「可愛小甜心」？
今次《愛‧回家之開心速遞》新主題歌名為《這個家》，將於7月8日正式播出，監製一直保持神秘，拒絕透露由誰主唱，但坊間有消息指主唱者是「可愛小甜心女歌手」，因此引來網民猜測是即將回港的聲夢小花姚焯菲。過往《愛‧回家之開心速遞》主題曲順序轉變為：
- 《愛心灌溉》（JW王灝兒主唱，第1327至今）
- 《開心速遞》（眾主角主唱，第606至1326集）
- 《在心中》（黃心穎主唱，第225至605集）
- 《Latin Soul Strut》（第1至224集）
Chantel有指將取代導師JW獻唱《愛回家》的新主題曲。（圖片來源：IG@chantelyiu）
粉絲望Chantel客串《愛回家》
據知Chantel雖然尚未返港，但早前已在新西蘭秘密完成了《這個家》的錄音工作，取代《聲夢傳奇》導師JW成為《愛回家》主題曲的新主唱。粉絲們在得知這一消息後，紛紛在網上留言表示期待她回港時能夠現場演繹這首新歌，並希望她能夠客串《愛回家》的某個角色。
炎明熹去年初曾客串做自己
同屬《聲夢傳奇》出身的何晉樂（Rock）最近也加入了《愛回家》，有份拍攝新歌MV。而疑被雪藏的炎明熹，亦曾在去年初客串現身過《愛回家》，做返自己，最後更獻唱了一曲《好想約你》，當時Gigi曾直言好想拍劇：「我覺得拍劇好有趣，希望儲多啲經驗同能力後再拍劇。」
《愛回家》呂慧儀曾幫口保護姚焯菲
其實Chantel同《愛回家》演員亦早有淵源，早前她快閃返港宣傳新歌，被在場記者語帶挑釁地提問，直指「女舞蹈員更fit」，同場出席商場活動的「長腳蟹」呂慧儀都睇唔過眼，即幫口反擊記者：「咁尖銳㗎你哋，佢係最可愛嗰個呀。」獲網友大讚，事後呂慧儀更在社交網表示自己是「大菲象」！
撰文：東方新地圖片來源：IG@chantelyiu、IG@yiminghay、[email protected]、TVB、IG@konniecrab