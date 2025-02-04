姚焯菲首亮相《愛回家之開心速遞》活潑演出勁入屋 19字公開新年大計
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TVB劇集《愛回家之開心速遞》中，新晉演員姚焯菲（Chantel）的首次登場即引起了廣泛關注。這位18歲的「聲夢小花」在劇中飾演金城安（周家洛飾）的表妹高一彤，雖然出場時間只有2分鐘，但佢充滿活力嘅演出，成功捕獲觀眾的心！
姚焯菲《愛回家》初登場
姚焯菲在《愛回家之開心速遞》中的首次亮相，是在大年初三的晚上。她在劇中飾演的角色是金城安的表妹，高一彤。這個角色雖然只是短暫出現在螢幕上，但姚焯菲的表現卻讓她迅速成為觀眾的焦點。她的角色充滿了青春的活力和甜美，讓人一見鍾情。
在這短短的兩分鐘演出中，姚焯菲展現了她的演技潛力，Chantel跳住講『恭喜發財』，畀觀眾大讚好似隻兔仔咁得意。此外，金城安對她的描述為「青春可人生命體」！唔少人都期待Chantel多啲現身，或者同金城安有更多對手戲！
網民熱烈反應與未來展望
姚焯菲的表現不僅獲得了觀眾的喜愛，網上的反響也同樣熱烈。網民大讚：「估唔到Chantel演技都有番咁上下，根叔叫佢之後入熊家住，Chantel果個趣怪表情我睇咗好多次！」
這次的成功亮相無疑為姚焯菲在演藝事業上奠定了堅實的基礎。隨著她計劃在香港逗留近九個月，積極投入演藝事業，我們有理由期待她未來在更多影視作品中的精彩表現。她的演技和魅力將是她在娛樂圈中繼續成長和成功的重要資本。
圖片來源：IG@chantelyiu、TVB、IG@heidichuhoiting資料或影片來源：原文刊於新假期