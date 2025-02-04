姚焯菲首亮相《愛回家之開心速遞》活潑演出勁入屋 19字公開新年大計

TVB劇集《愛回家之開心速遞》中，新晉演員姚焯菲（Chantel）的首次登場即引起了廣泛關注。這位18歲的「聲夢小花」在劇中飾演金城安（周家洛飾）的表妹高一彤，雖然出場時間只有2分鐘，但佢充滿活力嘅演出，成功捕獲觀眾的心！