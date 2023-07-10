姚焯菲大個女棄玩甜美風 赴日拍MV浴室大騷小蠻腰 網民勁讚愈大愈靚女

16歲「國民初戀」姚焯菲（Chantel）近日由新西蘭返港享受3星期長假，期間行程非常緊密，仲飛埋去日本東京拍攝新歌MV，日前她就分享了在當地影的數張靚相，其中一張更見到她在酒店浴室玩自拍，罕有地大騷小蠻腰！