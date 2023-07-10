姚焯菲大個女棄玩甜美風 赴日拍MV浴室大騷小蠻腰 網民勁讚愈大愈靚女
姚焯菲新歌MV轉玩型格Look
從Chantel分享的相片中可見，她一改以往甜美的風格，轉為穿著樽頸小背心配牛仔短褲及長靴，在日本街頭大玩型格路線，她在出席活動時，亦有講到今次飛去日本是為了拍攝新歌MV，並透露是次新歌雖然暫時未定名，但主題是跟「改變」有關，是一首快歌，對她而言屬一大突破。
浴室玩自拍獲讚「高咗又瘦咗」
除了在日本街頭拍攝的型照外，姚焯菲又曬出一張在酒店浴室的自拍照，當中她穿著一件粉綠色的小背心，配襯低腰牛仔褲，手拿雪餅，大方騷出小蠻腰，引來不少網民勁讚她「高咗又瘦咗，好fit喎」、「大個女咗，型靚兼備」、「愈大愈靚女！多了一份成熟美！」等等。
大讚新西蘭好食好住
Chantel日前在活動上亦有露出小蠻腰，當時她直言：「新西蘭真係好食好住，不過我就覺得比以前反而係瘦咗啲！」而講到今次放假回港的行程，她表示想爭取多些時間陪伴屋企人和朋友，已經同屋企人傾過想去澳門玩，以及要和一班「小菲象」見面分享近況。
曾極力反對赴新西蘭留學
Chantel坦言最初得知父母安排她去新西蘭升學時，曾極力反對，覺得留在香港讀書感覺更舒服，但後來她明白到成長過程一定會有辛苦，現在已覺得一切都係值得。
姚焯菲講明唔拍拖：真係唔好搞我
在新西蘭讀女校的Chantel早前接受商台《星光背後》的訪問，曾堅定指自己暫時想專注讀書同工作，並沒有想拍拖的念頭：「我依家係好想自己一個囉，真係唔好搞我唔該！因為我好想專心做我宜家做嘅事，好想專心讀書同埋工作，所以宜家就算有一個男仔嚟，我都會話拜拜！No！」
自爆擇偶條件 鍾情專一謙虛男生
至於被問到理想男友條件時，姚焯菲一臉認真回應指：「我覺得只要係專一就OK，同埋嗰性格要好同埋有禮貌，呢個係最重要，同埋謙虛。我就好唔鐘意啲人好自大，周圍炫耀自己好有錢，就算佢幾好樣都唔鍾意！」
為1原因留學期間無追求者
姚焯菲年紀細細，一個人到紐西蘭讀書，家人難免都會擔心。當主持人梁泰來問到姚焯菲父母會否禁止佢拍拖，喺紐西蘭又有冇追求者時，姚焯菲就表示：「冇（人）追求我喎，因為我讀女校嘅，住女生宿舍。雖然我隔離係有間男校，但佢哋有自己宿舍，咁我又唔識嗰度啲人，所以多數啲朋友都係我學校啲女仔。」
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