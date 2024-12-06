18歲姚焯菲素顏上陣首曬比堅尼Look 狀態回勇大騷纖腰長腿
姚焯菲水著Look首曝光
Chantel早前曾被網民野生捕獲並上載合照，被指身形暴漲，不過從她近日流出的近照中可見，現在她已成功減磅。照片中Chantel與同學一同遊玩，並齊齊穿著泳裝亮相，首次以水著現身的Chantel，更以素顏上鏡，充滿青春氣息。
著黑色比堅尼曬腰線
據知Chantel近日趁考完試，與一班同學四處遊玩，早前到訪小型飛機場，又拖住羊駝合照。她更與同學一起與陽光玩遊戲，照片中可見Chantel穿上了一套黑色比堅尼，可能因為太怕醜，比堅尼外Chantel加了一件粉藍色恤衫，但仍然可看到她的腰間曲線，顯示出她已回復fit爆身型。
網友勁讚：索爆回歸
Chantel更以素顏出鏡，獲網民大讚皮膚超好，指她不愧為「國民初戀」，更紛紛大讚她：「索咗咁多」、「狀態太好了」、「索爆回歸」、「考完試有時間keep fit，瘦返晒啦」等。
將回港參加聖誕活動
據知Chantel接下來即將返港，參與一系列的公開活動，包括出席頒獎禮和前往佛山工作，而在12月25日聖誕節，Chantel更會與魏浚笙、Lolly Talk於元朗出席新城電台活動《MIX FEST音浪派對》。
重溫姚焯菲Chantel大咗成個碼網民唔認得：有啲似何太
早前有粉絲就於新西蘭偶遇Chantel，開心曬合照，點知網民發現Chantel似乎改變太大，令人認唔出：「完全認不出，肥了」、「有肉咗好多」、「睇來新西蘭好食好住」、「有啲似何太」「像路人」、「唔認真睇都唔認得，佢做咩成三十歲咁」、「外國食物真的很容易食肥人」等。
姚焯菲曾驚現象腿 輸青春師妹劉芷君
正所謂「沒有對比就沒有傷害」，姚焯菲（Chantel）經常被批身形脹爆。她曾與《聲夢2》師妹劉芷君（Aster）一齊現身音樂節目《J Music》，當日以黑色短裙Look現身的Chantel又可愛又性感，不過與Chantel同場現身的師妹劉芷君同樣身穿彩色短褲，露出白滑長腿，令Chantel的大腿瞬間變成「象腿」。
姚焯菲高EQ回應記者引述「女舞蹈員更fit」言論
今年4月Chantel出席活動宣傳新歌時，有記者引述網民說法直指「女舞蹈員比Chantel更fit」，她大方表示沒因此不開心，也可當作宣傳歌曲，更不會換走舞蹈員，因她們是在歌曲中是她的好友，沒理由因此換人。
在場有女記者更語帶挑釁建議Chantel 「叫佢哋 （女Dancer）食多啲嘢囉」，又問Chantel 是否特別鍾意食嘢，Chantel就平靜表示 「我相信大家都好鍾意食嘢嘅」，之後在鏡頭後呂慧儀就還擊記者：「咁尖銳㗎你哋，佢係最可愛嗰個呀」。