海兒吹蠟燭挑戰大騷超強肺活量 女神「吹功」完勝姚焯菲笑料百出！

姚焯菲（Chantel）與海兒（Hedy）將攜手演出一部新舞台劇《三•八》。昨日她們在社交平台發布了一段影片，為即將上演的舞台劇進行宣傳。影片中，姚焯菲和海兒與其他演員一起參與一個吹蠟燭挑戰，笑料百出！