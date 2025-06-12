海兒吹蠟燭挑戰大騷超強肺活量 女神「吹功」完勝姚焯菲笑料百出！
海兒「吹功」完勝姚焯菲！
在遊戲中，姚焯菲展現了她的優雅和保守風格，她嘗試在一次呼吸中吹熄蠟燭，但只成功熄滅了兩根，啲表情真係好可愛。相比之下，海兒則顯示出了她驚人的肺活量，一口氣吹熄了五根蠟燭，力度之大甚至不小心吹倒了兩根蠟燭。海兒肺活量咁勁！唔多唔少同佢音樂背景有關，她畢業於香港演藝學院音樂系，再喺英國倫敦皇家音樂學院取得碩士，係一位女高音歌唱家，更被封為「音樂女神」！
至於男子組方面都好有睇頭！黃浩然、Tiger@MIRROR、Phoebus@P1X3L都參加挑戰！Tiger同Phoebus都輕輕鬆鬆吹熄全部蠟燭，網友大讚：「呀虎好勁呀」、「阿虎溫柔地一口氣吹熄晒，慳水慳力」、「Phoebus好cute😍不過虎師兄乾淨利落，值得一個冠軍！」
海兒緊身Tee上陣大派福利
海兒日前在社交平台上載一輯靚相，相中佢以緊身衫搭配牛仔褲，休閒造型看似簡單，但其實卻暗藏玄機。皆因身材出曬名不得了嘅海兒將T恤上嘅「Boston」字眼谷到變形，再加埋側身出鏡等角度，就算密實上陣，火辣指數仍然爆燈！
變形「Boston」網民激讚
海兒嘅火辣身材除咗令胸前「Boston」字眼變曬型之外，更引來大批網民留言激讚：「三隻字好立體…..」、「第一次知道原來波士頓咁大」、「最屈機嘅就係將呢啲最密實嘅衫著出最火辣效果」、「海兒老師真係好偉大」、「我愛波士頓！」
海兒佛系心態派泳衣福利 自爆鍾情呢一種款式：同我18歲已經唔同
《中年好聲音3》美女評審海兒於昨日（18日）參與《中年好聲音3 紅白大戰》錄影，並加入「魔王對決」環節。她在訪問中分享錄製辛酸，透露連續兩日錄製100強賽程，長達20小時，形容如同「坐長途飛機」般疲憊。另外又被問到會唔會喺炎炎夏日參加船P，海兒就大爆現時揀泳衣鍾情呢種款式！
海兒佛系心態派泳衣福利 自爆鍾情呢種款式
隨著夏天來臨，海兒被問及是否會穿泳裝參加遊艇派對，她笑說會選防曬款，現在人大了，心態跟18歲時不同：「同我18歲已經唔同，我個心態已經變咗，我前幾日去咗百貨公司，我以前都好期待可以去嗰個位買一件最靚嘅泳衣，細個嘅心態係咁。」海兒又指現時去到夏天已經沒有很期待去穿泳衣，這件事對她已不重要。
舞台劇《三•八》情感挑戰
談及正在緊張綵排的舞台劇《三•八》，海兒坦言最初擔心無法勝任角色，特別是情感爆發的場面。她表示：「有時隔壁演員不夠投入，效果難以催淚，但我們全員認真，綵排時每個人都哭到眼睛腫了，連姚焯菲也腫着眼。」她強調全員的投入讓演出充滿感染力，令人動容。
被問及是否為感性評審，海兒認真回應指人生經歷多了，有人會變冷淡，有人更感性。海兒又指常遇到觸動心弦的時刻，感性沒有固定標準，認為豐富的人生閱歷讓她在評審時更能共情選手，展現其細膩一面。
海兒22歲舊照出土 入行後狂減20磅
海兒不時在社交平台大方分享靚相，大晒健康曲線，但背後其實付出了不少努力。她坦言早年在英國生活時身形略為豐滿，回港後正式踏足娛樂圈，為了配合藝人形象，開始積極管理體態，最終成功減掉近20磅。談到會否繼續上載性感照，海兒表示一切隨緣，視乎場合與造型是否得宜，若感覺舒服自然不介意分享，不過她亦強調不會刻意迎合期待，並堅持性感必須以「健康美」為前提。
海兒自爆衣著性感全因家姐
至於被問到性感穿搭是否出於爭取曝光，Hedy則認為自己一直保持相同風格。由於姐姐自小在外國讀書，她深受對方影響，從小便模仿姐姐的衣着風格；同時她亦受多位荷里活性感女星啟發，例如《盜墓者羅拉》的Angelina Jolie與《變形金剛》的Megan Fox，形象鮮明的女性角色一直是她欣賞的類型，因此她的穿搭風格自然流露出這類影響。對於被網民喻為「真人版娜美」，她亦欣然接受，坦言自己是動漫迷，認為這樣的稱號是一種讚賞。