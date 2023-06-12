姚焯菲講明唔拍拖 公開3大擇偶條件 自爆留學期間無追求者
姚焯菲講明唔拍拖：真係唔好搞我
姚焯菲在節目中被問到會否恨拍拖，姚焯菲就堅定指自己暫時想專注讀書同工作，並沒有想拍拖嘅念頭：「我宜家係好想自己一個囉，真係唔好搞我唔該！因為我好想專心做我宜家做嘅事，好想專心讀書同埋工作，所以宜家就算有一個男仔嚟，我都會話拜拜！No！」
自爆擇偶條件 鍾情專一謙虛男生
至於被問到理想男友條件時，姚焯菲一臉認真回應指：「我覺得只要係專一就OK，同埋嗰性格要好同埋有禮貌，呢個係最重要，同埋謙虛。我就好唔鐘意啲人好自大，周圍炫耀自己好有錢，就算佢幾好樣都唔鍾意！」
為1原因留學期間無追求者
姚焯菲年紀細細，一個人到紐西蘭讀書，家人難免都會擔心。當主持人梁泰來問到姚焯菲父母會否禁止佢拍拖，喺紐西蘭又有冇追求者時，姚焯菲就表示：「冇（人）追求我喎，因為我讀女校嘅，住女生宿舍。雖然我隔離係有間男校，但佢地有自己宿舍，咁我又唔識嗰度啲人，所以多數啲朋友都係我學校啲女仔。」
曾因留學紐西蘭 與父母爭執
姚焯菲一出道就橫掃新人獎，但就選擇喺人氣爆棚嘅時候選擇離港留學，當被問到有冇反對過去紐西蘭留學時，姚焯菲坦言：「有㗎，真係會唔開心、會嘈架！因為我之前冇去過紐西蘭，就會覺得紐西蘭呢個地方咁悶，就會唔想去，以為得一片草地幾隻羊，羊可能多過人，會好唔鍾意！但去到先知唔會，先知係一個城巿嚟嘅，之後先覺得呢個地方都唔錯。」
面試時已知炎明熹會奪冠
姚焯菲在訪問中亦談及到同屆《星夢》冠軍炎明熹Gigi，姚焯菲指當初面試時已經知道炎明熹會奪冠，一開口唱歌就震撼全場；相反自己就從未學過唱歌，亦毫無比賽經驗，全家人都冇諗過三甲：「我係喺比賽過程慢慢進步，多謝JW老師等多位導師指導我，亦多跌入過危險區，才了解人生總不會順利。」
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