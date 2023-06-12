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姚焯菲講明唔拍拖 公開3大擇偶條件 自爆留學期間無追求者

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16歲姚焯菲今年遠赴紐西蘭升學，早前趁放假回港推出新歌《小出走》時，接受商台《星光背後》的訪問。姚焯菲於訪問中不但提及參加《星夢傳奇》時候嘅點點滴滴，並透露自己留學紐西蘭之後嘅心路歷程！

姚焯菲講明唔拍拖：真係唔好搞我

姚焯菲在節目中被問到會否恨拍拖，姚焯菲就堅定指自己暫時想專注讀書同工作，並沒有想拍拖嘅念頭：「我宜家係好想自己一個囉，真係唔好搞我唔該！因為我好想專心做我宜家做嘅事，好想專心讀書同埋工作，所以宜家就算有一個男仔嚟，我都會話拜拜！No！」

姚焯菲 姚焯菲早前接受《星光背後》訪問。
姚焯菲早前接受《星光背後》訪問。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 姚焯菲講明唔會拍拖，想集中學業同工作。
姚焯菲講明唔會拍拖，想集中學業同工作。（圖片來源：[email protected]

自爆擇偶條件 鍾情專一謙虛男生

至於被問到理想男友條件時，姚焯菲一臉認真回應指：「我覺得只要係專一就OK，同埋嗰性格要好同埋有禮貌，呢個係最重要，同埋謙虛。我就好唔鐘意啲人好自大，周圍炫耀自己好有錢，就算佢幾好樣都唔鍾意！」

姚焯菲 姚焯菲自爆喜歡專一同謙虛嘅男生。
姚焯菲自爆喜歡專一同謙虛嘅男生。（圖片來源：[email protected]

為1原因留學期間無追求者

姚焯菲年紀細細，一個人到紐西蘭讀書，家人難免都會擔心。當主持人梁泰來問到姚焯菲父母會否禁止佢拍拖，喺紐西蘭又有冇追求者時，姚焯菲就表示：「冇（人）追求我喎，因為我讀女校嘅，住女生宿舍。雖然我隔離係有間男校，但佢地有自己宿舍，咁我又唔識嗰度啲人，所以多數啲朋友都係我學校啲女仔。」

姚焯菲 姚焯菲同宿舍朋友仔都好Friend！
姚焯菲同宿舍朋友仔都好Friend！（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 IG通常都只上傳同女生朋友嘅合照
IG通常都只上傳同女生朋友嘅合照（圖片來源：[email protected]

曾因留學紐西蘭 與父母爭執

姚焯菲一出道就橫掃新人獎，但就選擇喺人氣爆棚嘅時候選擇離港留學，當被問到有冇反對過去紐西蘭留學時，姚焯菲坦言：「有㗎，真係會唔開心、會嘈架！因為我之前冇去過紐西蘭，就會覺得紐西蘭呢個地方咁悶，就會唔想去，以為得一片草地幾隻羊，羊可能多過人，會好唔鍾意！但去到先知唔會，先知係一個城巿嚟嘅，之後先覺得呢個地方都唔錯。」

姚焯菲 姚焯菲同爸爸感情好好。
姚焯菲同爸爸感情好好。（圖片來源：[email protected]_do_cheng）
姚焯菲 姚焯菲雖然一開始拒絕到紐西蘭留學，但宜家就習慣當地生活，仲話覺得留學之後獨立咗好多。
姚焯菲雖然一開始拒絕到紐西蘭留學，但宜家就習慣當地生活，仲話覺得留學之後獨立咗好多。（圖片來源：[email protected]

面試時已知炎明熹會奪冠

姚焯菲在訪問中亦談及到同屆《星夢》冠軍炎明熹Gigi，姚焯菲指當初面試時已經知道炎明熹會奪冠，一開口唱歌就震撼全場；相反自己就從未學過唱歌，亦毫無比賽經驗，全家人都冇諗過三甲：「我係喺比賽過程慢慢進步，多謝JW老師等多位導師指導我，亦多跌入過危險區，才了解人生總不會順利。」

姚焯菲 兩人參賽至今關係都好好。
兩人參賽至今關係都好好。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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