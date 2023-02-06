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姚焯菲Chantel首度公開新西蘭閨房 一舉動獲網民讚不忘初心

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到新西蘭留學的姚焯菲（Chantel）在出發前曾經表明將會經常上傳Vlog，向粉絲們分享自己在新西蘭的校園生活。姚焯菲昨晚便兌現承諾，上傳了第一條Vlog分享自己在新西蘭的生活，並且首度公開在新西蘭的閨房！

姚焯菲 上月底出發到新西蘭的Chantel，終於在昨日更新了在新西蘭的照片。
上月底出發到新西蘭的Chantel，終於在昨日更新了在新西蘭的照片。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 一到新西蘭，秒變「9頭身」。
一到新西蘭，秒變「9頭身」。（圖片來源：[email protected]

姚焯菲Chantel首度公開新西蘭閨房

上月底出發到新西蘭留學的姚焯菲（Chantel）在昨晚上傳了首個Vlog，向粉絲們分享自己在新西蘭的新生活。Chantel在片中更首度公開新西蘭的閨房，從片中可見Chantel的宿舍房並不算大，並且要同同學兩人共用一室。Chantel為了裝飾死氣沉沉的宿舍房，特登與父母一起到K-Mart大掃貨，成功將宿舍房佈置成「公主房」。

姚焯菲 Chantel首度公開新西蘭閨房
Chantel首度公開新西蘭閨房（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）
姚焯菲 可見宿舍房不大，Chantel要同同學兩人共用一
可見宿舍房不大，Chantel要同同學兩人共用一（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）
姚焯菲 有「小公主」別名的Chantel，連宿舍都要裝飾到好似「公主房」咁。
有「小公主」別名的Chantel，連宿舍都要裝飾到好似「公主房」咁。（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）

姚焯菲超識做 一入宿舍即送禮

此外，Chantel在片中亦表示希望能夠在新西蘭認識更多新朋友，所以識做嘅Chantel一早預備好仙人掌做禮物，仲要親手寫埋心意卡，逐個送給同宿舍的所有朋友。從Chantel的片中可見，Chantel已經成功融入新圈子，果然親和力夠曬厲害！

姚焯菲 Chantel親手寫卡片俾同學仔。
Chantel親手寫卡片俾同學仔。（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）
姚焯菲 送上仙人掌當禮物
送上仙人掌當禮物（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖)
姚焯菲 剛到新西蘭就已經同同學們打成一片
剛到新西蘭就已經同同學們打成一片（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）

墻上貼「聲夢」合照 獲網民大讚不忘初心

Chantel一上傳新Vlog就吸引了大班粉絲留言，不少粉絲亦留意到Chantel在墻上貼上與聲夢1的合照，大讚Chantel不忘初心，到新西蘭亦沒有忘記一起奮鬥的好朋友。

姚焯菲 Chantel一到宿舍房，就即刻貼上與聲夢1的合照，獲粉絲大讚夠窩心！
Chantel一到宿舍房，就即刻貼上與聲夢1的合照，獲粉絲大讚夠窩心！（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）
姚焯菲 Chantel一到宿舍房，就即刻貼上與聲夢1的合照，獲粉絲大讚夠窩心！
Chantel一到宿舍房，就即刻貼上與聲夢1的合照，獲粉絲大讚夠窩心！（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）

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圖片來源：[email protected][email protected] Yiu 姚焯菲 截圖

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