姚焯菲Chantel首度公開新西蘭閨房 一舉動獲網民讚不忘初心
姚焯菲Chantel首度公開新西蘭閨房
上月底出發到新西蘭留學的姚焯菲（Chantel）在昨晚上傳了首個Vlog，向粉絲們分享自己在新西蘭的新生活。Chantel在片中更首度公開新西蘭的閨房，從片中可見Chantel的宿舍房並不算大，並且要同同學兩人共用一室。Chantel為了裝飾死氣沉沉的宿舍房，特登與父母一起到K-Mart大掃貨，成功將宿舍房佈置成「公主房」。
姚焯菲超識做 一入宿舍即送禮
此外，Chantel在片中亦表示希望能夠在新西蘭認識更多新朋友，所以識做嘅Chantel一早預備好仙人掌做禮物，仲要親手寫埋心意卡，逐個送給同宿舍的所有朋友。從Chantel的片中可見，Chantel已經成功融入新圈子，果然親和力夠曬厲害！
墻上貼「聲夢」合照 獲網民大讚不忘初心
Chantel一上傳新Vlog就吸引了大班粉絲留言，不少粉絲亦留意到Chantel在墻上貼上與聲夢1的合照，大讚Chantel不忘初心，到新西蘭亦沒有忘記一起奮鬥的好朋友。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節有什麼好去處推介？
情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！