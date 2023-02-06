姚焯菲Chantel首度公開新西蘭閨房 一舉動獲網民讚不忘初心

到新西蘭留學的姚焯菲（Chantel）在出發前曾經表明將會經常上傳Vlog，向粉絲們分享自己在新西蘭的校園生活。姚焯菲昨晚便兌現承諾，上傳了第一條Vlog分享自己在新西蘭的生活，並且首度公開在新西蘭的閨房！