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姚焯菲Chantel素顏開直播認思鄉病 留學遇水浸打風仍未適應校園環境

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到新西蘭留學的姚焯菲（Chantel）在出發前曾經表明將會經常上傳Vlog，向粉絲們分享自己在新西蘭的校園生活。16歲的Chantel就讀奧克蘭拔萃女子學校（DiocesanSchoolforGirls）Year12，讀兩年便高中畢業，佢到埗第3日已開live同一班「小菲象」傾偈，Chantel好開心跟同學玩得埋，又有一齊打機，2月初再開live時透露自己將於4月頭放假返港，噚日再次開live講近況，坦言呢幾日有啲homesick(思鄉病）！

姚焯菲 素顏 姚焯菲 上月底出發到新西蘭的Chantel，終於在昨日更新了在新西蘭的照片。
上月底出發到新西蘭的Chantel，坦言未適應當地生活。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 素顏 姚焯菲 Chantel 口水多過浪花
姚焯菲是一眾「小菲象」心中的國民初戀！（圖片來源：[email protected]

Chantel：唔會當呢度係屋企

Chantel喺直播時話有啲掛住香港嘅屋企，因為香港屋企係佢嘅comfortzone，希望習慣之後就冇事，佢話有啲homesick：「唔喺香港讀書，或者人唔喺香港好耐，你就會有嗰種感覺，好似唔習慣，你唔會當呢度係屋企，好似好耐冇返過屋企咁，好似離開comfortzone，喺陌生地方遇到困難就會有少少唔慣！」

姚焯菲 素顏 Chantel再次開live講近況，坦言近幾日有啲homesick。
Chantel素顏開live講近況，坦言近幾日有啲homesick。（圖片來源：[email protected]

功課非常多搵課室有時會迷路

Chantel今年開始讀IB，佢透露功課非常多，需要擺好多時間去完成，Chantel開學後第一個禮拜因當地水浸延遲開學，第二個星期因打風加上公眾假期，只可以上網課，Chantel笑指暫時未熟悉校園環境，搵課室有時會迷路，幸好佢有同學陪同，慢慢去適應。

姚焯菲 素顏 姚焯菲2月初開live時，透露自己將於4月頭放假返港。
姚焯菲2月初開live時，透露自己將於4月頭放假返港。（圖片來源：[email protected]

全程素顏出鏡 唱慢歌慰粉絲

Chantel現時嘗試做運動，學習玩籃網球（Netball），希望自己走出comfortzone有更多新嘗試，傾咗10分鐘後，Chantel唱咗兩首慢歌，全程素顏出鏡，表情多多，相當可愛！小菲象對於Chantel有啲思鄉病，紛紛留言安慰，指初頭去新西蘭一定唔慣，希望Chantel慢慢適應，放鬆一下自己，當去旅行就會好舒服。

姚焯菲 素顏 姚焯菲 一到新西蘭，秒變「9頭身」。
一到新西蘭，秒變「9頭身」。（圖片來源：[email protected]

姚焯菲Chantel首度公開新西蘭閨房

上月底出發到新西蘭留學的姚焯菲（Chantel）在早前上傳了首個Vlog，向粉絲們分享自己在新西蘭的新生活。Chantel在片中更首度公開新西蘭的閨房，從片中可見Chantel的宿舍房並不算大，並且要同同學兩人共用一室。Chantel為了裝飾死氣沉沉的宿舍房，特登與父母一起到K-Mart大掃貨，成功將宿舍房佈置成「公主房」。

姚焯菲 素顏 姚焯菲 Chantel首度公開新西蘭閨房
Chantel首度公開新西蘭閨房（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）
姚焯菲 素顏 姚焯菲 可見宿舍房不大，Chantel要同同學兩人共用一
可見宿舍房不大，Chantel要同同學兩人共用一（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）
姚焯菲 素顏 姚焯菲 有「小公主」別名的Chantel，連宿舍都要裝飾到好似「公主房」咁。
有「小公主」別名的Chantel，連宿舍都要裝飾到好似「公主房」咁。（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）

姚焯菲超識做 一入宿舍即送禮

此外，Chantel在片中亦表示希望能夠在新西蘭認識更多新朋友，所以識做嘅Chantel一早預備好仙人掌做禮物，仲要親手寫埋心意卡，逐個送給同宿舍的所有朋友。從Chantel的片中可見，Chantel已經成功融入新圈子，果然親和力夠曬厲害！

姚焯菲 素顏 姚焯菲 Chantel親手寫卡片俾同學仔。
Chantel親手寫卡片俾同學仔。（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）
姚焯菲 素顏 姚焯菲 送上仙人掌當禮物
送上仙人掌當禮物（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖)
姚焯菲 素顏 姚焯菲 剛到新西蘭就已經同同學們打成一片
剛到新西蘭就已經同同學們打成一片（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）

墻上貼「聲夢」合照 獲網民大讚不忘初心

Chantel一上傳新Vlog就吸引了大班粉絲留言，不少粉絲亦留意到Chantel在墻上貼上與聲夢1的合照，大讚Chantel不忘初心，到新西蘭亦沒有忘記一起奮鬥的好朋友。更有眼利網民驚見Chantel與「六呎型男」合照，原來所指的正是與聲夢學員張馳豪（Aska）合辦演唱會時的工作證。

姚焯菲 素顏 姚焯菲 Chantel一到宿舍房，就即刻貼上與聲夢1的合照，獲粉絲大讚夠窩心！
Chantel一到宿舍房，就即刻貼上與聲夢1的合照，獲粉絲大讚夠窩心！（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）
姚焯菲 素顏 姚焯菲 Chantel一到宿舍房，就即刻貼上與聲夢1的合照，獲粉絲大讚夠窩心！
Chantel一到宿舍房，就即刻貼上與聲夢1的合照，獲粉絲大讚夠窩心！（圖片來源：[email protected] Yiu 姚焯菲 截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？

第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯按此看完整入圍名單

圖片來源：[email protected][email protected] Yiu 姚焯菲 截圖

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