姚焯菲Chantel素顏開直播認思鄉病 留學遇水浸打風仍未適應校園環境

到新西蘭留學的姚焯菲（Chantel）在出發前曾經表明將會經常上傳Vlog，向粉絲們分享自己在新西蘭的校園生活。16歲的Chantel就讀奧克蘭拔萃女子學校（DiocesanSchoolforGirls）Year12，讀兩年便高中畢業，佢到埗第3日已開live同一班「小菲象」傾偈，Chantel好開心跟同學玩得埋，又有一齊打機，2月初再開live時透露自己將於4月頭放假返港，噚日再次開live講近況，坦言呢幾日有啲homesick(思鄉病）！