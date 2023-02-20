姚焯菲Chantel素顏開直播認思鄉病 留學遇水浸打風仍未適應校園環境
Chantel：唔會當呢度係屋企
Chantel喺直播時話有啲掛住香港嘅屋企，因為香港屋企係佢嘅comfortzone，希望習慣之後就冇事，佢話有啲homesick：「唔喺香港讀書，或者人唔喺香港好耐，你就會有嗰種感覺，好似唔習慣，你唔會當呢度係屋企，好似好耐冇返過屋企咁，好似離開comfortzone，喺陌生地方遇到困難就會有少少唔慣！」
功課非常多搵課室有時會迷路
Chantel今年開始讀IB，佢透露功課非常多，需要擺好多時間去完成，Chantel開學後第一個禮拜因當地水浸延遲開學，第二個星期因打風加上公眾假期，只可以上網課，Chantel笑指暫時未熟悉校園環境，搵課室有時會迷路，幸好佢有同學陪同，慢慢去適應。
全程素顏出鏡 唱慢歌慰粉絲
Chantel現時嘗試做運動，學習玩籃網球（Netball），希望自己走出comfortzone有更多新嘗試，傾咗10分鐘後，Chantel唱咗兩首慢歌，全程素顏出鏡，表情多多，相當可愛！小菲象對於Chantel有啲思鄉病，紛紛留言安慰，指初頭去新西蘭一定唔慣，希望Chantel慢慢適應，放鬆一下自己，當去旅行就會好舒服。
姚焯菲Chantel首度公開新西蘭閨房
上月底出發到新西蘭留學的姚焯菲（Chantel）在早前上傳了首個Vlog，向粉絲們分享自己在新西蘭的新生活。Chantel在片中更首度公開新西蘭的閨房，從片中可見Chantel的宿舍房並不算大，並且要同同學兩人共用一室。Chantel為了裝飾死氣沉沉的宿舍房，特登與父母一起到K-Mart大掃貨，成功將宿舍房佈置成「公主房」。
姚焯菲超識做 一入宿舍即送禮
此外，Chantel在片中亦表示希望能夠在新西蘭認識更多新朋友，所以識做嘅Chantel一早預備好仙人掌做禮物，仲要親手寫埋心意卡，逐個送給同宿舍的所有朋友。從Chantel的片中可見，Chantel已經成功融入新圈子，果然親和力夠曬厲害！
墻上貼「聲夢」合照 獲網民大讚不忘初心
Chantel一上傳新Vlog就吸引了大班粉絲留言，不少粉絲亦留意到Chantel在墻上貼上與聲夢1的合照，大讚Chantel不忘初心，到新西蘭亦沒有忘記一起奮鬥的好朋友。更有眼利網民驚見Chantel與「六呎型男」合照，原來所指的正是與聲夢學員張馳豪（Aska）合辦演唱會時的工作證。
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