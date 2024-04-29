呂慧儀幫口保護後輩 姚焯菲高EQ回應記者挑釁提問「女舞蹈員更fit」
姚焯菲高EQ回應記者引述「女舞蹈員更fit」言論
在場記者提到Chantel出席活動跳唱新歌時，有網民指兩位女舞蹈員更搶鏡，Chantel表示沒留意，專心溫書甚少看留言，Chantel也讚兩位舞蹈員好靚。不過記者引述網民說法直指「女舞蹈員比Chantel更fit」，她大方表示沒因此不開心，也可當作宣傳歌曲，更不會換走舞蹈員，因她們是在歌曲中是她的好友，沒理由因此換人。
記者語帶挑釁姚焯菲淡定用1招化解
最在場有女記者語帶挑釁建議Chantel 「叫佢哋 （女Dancer）食多啲嘢囉」，又問Chantel 是否特別鍾意食嘢，Chantel就平靜表示 「我相信大家都好鍾意食嘢嘅」，之後在鏡頭後呂慧儀就還擊了。
呂慧儀幫口保護後輩
去到活動訪問尾聲，有網友拍到呂慧儀不滿娛樂記者訪問Chantel時的態度，以半講笑半認真的態度反擊記者：「咁尖銳㗎你哋，佢係最可愛嗰個呀」。
網友大讚呂慧儀路見不平 反斥記者咄咄逼人
雖然訪問過程中，Chantel 被記者連串尖銳問題步步進逼，但依然大方得體應對，網友事後大讚Chantel 處事態度成熟，有粉絲更批評：「啲記者做咗咁多年人，素質同内涵都比唔上一個17歲嘅女孩子，問問題咄咄逼人，務求令人難堪，真係傳媒界嘅悲哀。反而值得一讚Chantel面對一班咁嘅娛媒都咁淡定，繼續以禮相待，更加值得人去愛戴。」有唔少網友力撐Chantel 同感謝呂慧儀幫口保護後輩：
不嬲個班記者對Afterclass 成員啲問題都好差,態度又差，尤其對Gigi and Chantel,佢地今次語氣已經算好DD,上次Gigi 演唱會後做訪問,嗰啲態度真係不知所謂,以為審緊犯,好彩炎總EQ高加太極高手先應付到.😅😅😡
長腳蟹都睇唔過眼👏👏記者啲態度好有問題，難得Chantel咁有修養，有禮貌地應對👍🏻
長腳蟹真係一個好前輩 保護Chantel👍🏼👍🏼👍🏼
Chantel EQ好高！💖💖💖💖💖多謝長腳蟹路見不平，保護Chantel! 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻