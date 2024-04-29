呂慧儀幫口保護後輩 姚焯菲高EQ回應記者挑釁提問「女舞蹈員更fit」

聲夢小花姚焯菲（Chantel）行程忙不停，今次快閃返港宣傳新歌，早前又同呂慧儀現身商場活動。原來當日在場記者提到Chantel出席活動跳唱新歌時，面對記者刻意刁難，幸好Chantel大方應對尖銳問題！同時，呂慧儀在場幫口保護後輩，獲網友大讚！

