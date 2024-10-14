姚焯菲無P近照流出被嘲向橫發展 網民驚呼似路人：完全認唔出
姚焯菲Chantel 獲讚人靚聲甜
Chantel早前在香港舉行過演唱會之後，就返回新西蘭繼續學業，並在上月曬出開心慶生照。有網民近日在新西蘭偶遇姚焯菲，並開心地與她合照，又大讚她：「人靚聲甜，超級nice！」相中Chantel穿著粉色露肩上衣，充滿青春甜美的氣息。
網民指Chantel大咗一個碼
但這則帖文卻引來網民指Chantel改變太大，令人認唔出：「完全認不出，肥了」、「有肉咗好多」、「睇來新西蘭好食好住」、「像路人」、「唔認真睇都唔認得，佢做咩成三十歲咁」、「外國食物真的很容易食肥人」等。
Chantel獲力撐返嚟就會瘦返？
不過也有不少網民力撐Chantel年輕好易瘦返：「發育時期胖了很正常」、「其實小公主keep返就好靚架喇，講肥但有腰，後生世女新陳代謝快」、「Chantel本身係易肥底，到時返嚟就會减」、「皮膚狀態好好」、「好喜歡這樣充滿膠原蛋白的臉」等。
姚焯菲曾驚現象腿再輸青春師妹劉芷君
正所謂「沒有對比就沒有傷害」，姚焯菲（Chantel）經常被批身形脹爆。她曾與《聲夢2》師妹劉芷君（Aster）一齊現身音樂節目《J Music》，當日以黑色短裙Look現身的Chantel又可愛又性感，不過與Chantel同場現身的師妹劉芷君同樣身穿彩色短褲，露出白滑長腿，令Chantel的大腿瞬間變成「象腿」。
姚焯菲高EQ回應記者引述「女舞蹈員更fit」言論
今年4月Chantel出席活動宣傳新歌時，有記者引述網民說法直指「女舞蹈員比Chantel更fit」，她大方表示沒因此不開心，也可當作宣傳歌曲，更不會換走舞蹈員，因她們是在歌曲中是她的好友，沒理由因此換人。
在場有女記者更語帶挑釁建議Chantel 「叫佢哋 （女Dancer）食多啲嘢囉」，又問Chantel 是否特別鍾意食嘢，Chantel就平靜表示 「我相信大家都好鍾意食嘢嘅」，之後在鏡頭後呂慧儀就還擊記者：「咁尖銳㗎你哋，佢係最可愛嗰個呀」。
Chantel出國讀書依然人氣爆燈
當年14歲的小妹妹姚焯菲（Chantel），曾在《萬千星輝賀台慶2020》上打頭陣代表一班《聲夢傳奇》參賽者唱出《說散就散》，年紀小小已是巨肺型，打頭陣亦無怯場，不過，不少網民第一次聽她開聲演唱，已評價她只會學歌手唱腔，未有自己風格。之後參賽時她轉走甜美風獻唱《戀愛預告》，令她一曲成名，仲被稱做「國民初戀」，可惜最終在決賽輸給Gigi。
2021年10月她已推出了首支個人單曲《原來談戀愛是這麼一回事》，以個人身份正式出道做歌手，最近她更宣布推出個人品牌「chantelxade」，升呢做老闆。去年開始到紐西蘭留學的Chantel，依然能夠兼顧學業和工作，放假都會回香港出席活動和出新歌，人氣繼續爆燈。