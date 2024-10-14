姚焯菲無P近照流出被嘲向橫發展 網民驚呼似路人：完全認唔出

《聲夢傳奇》女團After Class成員姚焯菲（Chantel）目前已回到新西蘭繼續學業，她在上月24日曾在社交網上貼出過慶祝過18歲生日時的靚相，但之後都未有再更新社交網，直到近日有網民開心分享與姚焯菲的合照，才令她的近況曝光，但不少網民竟驚呼她改變太大，令人認唔出！

