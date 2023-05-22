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姚焯菲詹天文成熟打扮亮相：華麗晚裝 vs 緊身小背心 獲網民激讚超有女人味

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由《聲夢傳奇》學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文組成的女團After Class在成軍一年後，就因為姚焯菲要到紐西蘭讀書而少咗團體活動，不過四位成員都繼續各有搞作。其中，詹天文就出個人單曲；姚焯菲就忙住過紐西蘭嘅生活，近日就流出其參加學校舞會嘅照片，穿上晚裝嘅Chantel亭亭玉立、女人味十足！

姚焯菲盛裝參加學校舞會 亭亭玉立超有女人味

姚焯菲為了遠赴新西蘭升學，暫別香港樂壇，不過姚焯菲依然經常喺社交平台分享日常近況，等粉絲們可以知道偶像嘅最新近況。去到紐西蘭唔夠半年嘅姚焯菲，已經非常適應當地生活，同同學們打成一片。近日就有姚焯菲參加學校晚會Annual Ball的照片流出，姚焯菲盛裝打扮，穿上黑色晚裝，成熟得嚟亦非常有女人味！

姚焯菲 姚焯菲盛裝打扮，非常有女人味。
姚焯菲盛裝打扮，非常有女人味。（圖片來源：[email protected]聲夢傳奇粉絲群組）
姚焯菲 黑色晚裝好襯Chantel！
黑色晚裝好襯Chantel！（圖片來源：[email protected]聲夢傳奇粉絲群組）
姚焯菲 同同學們打成一片。
同同學們打成一片。（圖片來源：[email protected]聲夢傳奇粉絲群組）
姚焯菲 Chantel自己都有上傳晚會晚裝照！
Chantel自己都有上傳晚會晚裝照！（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 雖然穿上晚裝打扮夠曬成熟，但Chantel依然表情多多！
雖然穿上晚裝打扮夠曬成熟，但Chantel依然表情多多！（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 仲興奮拍片添
仲興奮拍片添（圖片來源：[email protected]

詹天文熱褲背心上陣 狂扭大曬舞技

至於今年17歲的詹天文早前就推出個人單曲《沒有你的新學期》，日前又喺IG分享一條跳舞短片。片中詹天文穿上熱褲加黑色小背心，喺大樓露台上跳舞大曬舞技，手長腳長嘅佢狂扭下盤，網民都大讚詹天文舞技大有進步，甚至可以媲美被粉絲們封為「跳舞女王」嘅同隊成員鍾柔美。

姚焯菲 詹天文於IG分享跳舞片
詹天文於IG分享跳舞片（圖片來源：[email protected]_dy__）
姚焯菲 手長腳長嘅佢跳得好起勁
手長腳長嘅佢跳得好起勁（圖片來源：[email protected]_dy__）
姚焯菲 舞技越來越進步。
舞技越來越進步。（圖片來源：[email protected]_dy__）
姚焯菲 不斷狂扭下盤
不斷狂扭下盤（圖片來源：[email protected]_dy__）

炎明熹緊身白背心曬身材驚艷網民

早前網民亦翻出炎明熹以性感打扮出席活動的近照。炎明熹年紀輕輕出道，一直以可愛形象示人。不過所謂女大18變，炎明熹一踏入18歲就即刻以性感造型出席活動。早前在珠海舉行的《芒果音樂季》上，炎明熹身穿緊身白色小背心突顯身材線條，網民都驚訝原來炎明熹竟然係「有料之人」，一直以來只係「禾罕冚珍珠」！

姚焯菲 炎明熹 炎明熹早前身穿小背心登台
炎明熹早前身穿小背心登台（圖片來源：小紅書@inflexable）
姚焯菲 炎明熹 仲要露香肩非常性感
仲要露香肩非常性感（圖片來源：小紅書@inflexable）
姚焯菲 炎明熹 小背心完全突顯炎明熹驕人身材！
小背心完全突顯炎明熹驕人身材！（圖片來源：小紅書@derekderek911）
姚焯菲 炎明熹 網民都大讚炎明熹好靚
網民都大讚炎明熹好靚（圖片來源：小紅書@derekderek911）
姚焯菲 炎明熹 網民翻出炎明熹去年上傳到社交平台的照片，直指她身材變得越來越好！
網民翻出炎明熹去年上傳到社交平台的照片，直指她身材變得越來越好！（圖片來源：[email protected]

鍾柔美牛仔短褲 朝聖睇BLACKPINK

至於另一「聲夢小花」鍾柔美亦非常忙碌，又要忙返學，又要兼顧幕前演藝工作，不過就依然有時間去追星。早前鍾柔美帶住應援棒到澳門朝聖睇BLACKPINK演唱會。牛仔短褲上陣嘅鍾柔美大曬長腿，少女味十足。

姚焯菲 鍾柔美帶埋應援棒到澳門捧偶像BLACKPINK場
鍾柔美帶埋應援棒到澳門捧偶像BLACKPINK場（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 牛仔短褲上陣大曬長腿！
牛仔短褲上陣大曬長腿！（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 少女味十足啊！
少女味十足啊！（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 雖然鍾柔美又要忙學業同補習，但依然抽時間出席早前舉辦的《AXA 安盛周年頒獎典禮》
雖然鍾柔美又要忙學業同補習，但依然抽時間出席早前舉辦的《AXA 安盛周年頒獎典禮》（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]聲夢傳奇粉絲群組、[email protected]_dy__、[email protected]、小紅書@derekderek911、小紅書@inflexable

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