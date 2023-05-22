姚焯菲詹天文成熟打扮亮相：華麗晚裝 vs 緊身小背心 獲網民激讚超有女人味
姚焯菲盛裝參加學校舞會 亭亭玉立超有女人味
姚焯菲為了遠赴新西蘭升學，暫別香港樂壇，不過姚焯菲依然經常喺社交平台分享日常近況，等粉絲們可以知道偶像嘅最新近況。去到紐西蘭唔夠半年嘅姚焯菲，已經非常適應當地生活，同同學們打成一片。近日就有姚焯菲參加學校晚會Annual Ball的照片流出，姚焯菲盛裝打扮，穿上黑色晚裝，成熟得嚟亦非常有女人味！
詹天文熱褲背心上陣 狂扭大曬舞技
至於今年17歲的詹天文早前就推出個人單曲《沒有你的新學期》，日前又喺IG分享一條跳舞短片。片中詹天文穿上熱褲加黑色小背心，喺大樓露台上跳舞大曬舞技，手長腳長嘅佢狂扭下盤，網民都大讚詹天文舞技大有進步，甚至可以媲美被粉絲們封為「跳舞女王」嘅同隊成員鍾柔美。
炎明熹緊身白背心曬身材驚艷網民
早前網民亦翻出炎明熹以性感打扮出席活動的近照。炎明熹年紀輕輕出道，一直以可愛形象示人。不過所謂女大18變，炎明熹一踏入18歲就即刻以性感造型出席活動。早前在珠海舉行的《芒果音樂季》上，炎明熹身穿緊身白色小背心突顯身材線條，網民都驚訝原來炎明熹竟然係「有料之人」，一直以來只係「禾罕冚珍珠」！
鍾柔美牛仔短褲 朝聖睇BLACKPINK
至於另一「聲夢小花」鍾柔美亦非常忙碌，又要忙返學，又要兼顧幕前演藝工作，不過就依然有時間去追星。早前鍾柔美帶住應援棒到澳門朝聖睇BLACKPINK演唱會。牛仔短褲上陣嘅鍾柔美大曬長腿，少女味十足。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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