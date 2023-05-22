姚焯菲詹天文成熟打扮亮相：華麗晚裝 vs 緊身小背心 獲網民激讚超有女人味

由《聲夢傳奇》學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文組成的女團After Class在成軍一年後，就因為姚焯菲要到紐西蘭讀書而少咗團體活動，不過四位成員都繼續各有搞作。其中，詹天文就出個人單曲；姚焯菲就忙住過紐西蘭嘅生活，近日就流出其參加學校舞會嘅照片，穿上晚裝嘅Chantel亭亭玉立、女人味十足！