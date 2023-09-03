姚焯菲突開Live預告即將回港 左眼驚現神秘紅腫令人擔心
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有「國民初戀」之稱的姚焯菲（Chantel）昨日（2日）突然在IG開Live，同時透露了會即將回港，相信不少粉絲十分期待，但在這個Live中有網民留意到姚焯菲左眼非常紅腫…
姚焯菲將回港兩星期！
姚焯菲赴新西蘭求學已有一段日子，昨天（2日）在IG開Live表示即將會回港兩星期，但要考完試才會回港，她說：「溫咗好耐書，仲有幾個禮拜就返香港，不過返嚟之前就要考試。」
姚焯菲左眼紅腫令粉絲擔心
但在Live中Fans的焦點放在姚焯菲的左眼中，因為在直播中看見素顏上陣的她的左眼非常紅腫，像是敏感了，但姚焯菲在Live中並沒有正面回應左眼紅腫一事。
詹天文加入直播 自爆受颱風影響家中吊燈不停在搖
另外同樣是「聲夢小花」之一的詹天文（Windy）在中途也有加入直播，詹天文也自爆受颱風蘇拉影響，家中的吊燈不停在搖，令她感到害怕！而詹天文同時也關心現時的姚焯菲有沒有減肥，姚焯菲則笑言有食西蘭花，但就未有食白灼雞肉。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@ chantelyiu