星夢3小花演唱會 搞鬼台上公開「新團名」炎明熹現身支持

「星夢3小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）19、20號舉行了三人合體的《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》演唱會，三人又唱又跳足3個小時，現場氣氛都非常好。今次演唱會有唔少感動時刻，一齊重溫！

