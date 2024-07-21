星夢3小花演唱會 搞鬼台上公開「新團名」炎明熹現身支持
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「星夢3小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）19、20號舉行了三人合體的《音樂出沒：Let’s play together 演唱會》演唱會，三人又唱又跳足3個小時，現場氣氛都非常好。今次演唱會有唔少感動時刻，一齊重溫！
星夢3小花演唱會又唱又跳足3小時
星夢3小花姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）日前合體開演唱會，無論是服裝、形象還是表現都給觀眾帶來了極大的驚喜，又唱又跳足3小時。直到演唱會結束時，三位美少女都強忍著淚水。Yumi坦承對自己的表現並不完全滿意，她說：「因為開演前實在太緊張了，一直擔心會跳錯舞步或站錯位置。」
Windy、Chantel自爆台上忍淚
另一方面，Windy在演唱《到此為止》和《給自己的信》時，看到台下觀眾的手持燈光，她回想起之前的聲夢飛行演唱會，不禁感慨萬千，忍不住哽咽。而Chantel在接受訪問時，就指以為自己會在《到此為止》忍不住流淚，但在最後依然成功忍到：「到《到此為止》嘅Outro，唔知點解望住佢哋（Windy、Yumi）兩個嗰樣就諗起我哋係一間學校到拍MV，我就有啲感動，但我都係冇喊出嚟。」
星夢3小花搞鬼台上公開新團名
星夢3小花在演唱會的Talk環節上更公開了三人的「新團名」，Talk環節一開始就播放了一段林智樂打電話的聲音，並問道：「我知道你哋三個有個團名，係叫做Af…」，結果三小花就即刻截停林智樂，指三人有一個新團名：「其實我哋三個就有個組合名嘅，呢個組合名就係有三個英文字，就係KAM」。
炎明熹現身支持
雖然今次三個飛起炎明熹開演唱會，又搞鬼公開「新團名」，但炎明熹依然有現身支持三小花。三小花在接受訪問時，亦指有同炎明熹合照，Windy更大讚炎明熹似迪士尼公主：「我第一反應係佢真係好高，我望住佢叫我Windy嗰陣，我就聞到佢身上有陣好強烈嘅迪士尼嘅味道，好似迪士尼啲公主。」
圖片來源：大會提供、YouTube@MoreForms Media魔方全媒