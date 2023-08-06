姚焯菲同鍾柔美第一次落機鋪 重演《頭D》劇情 睇Yes雜誌話唔識F4

最近兩位聲夢小花姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）各自推出了新歌《這個姿態》和《y2k還襯我麼?》，她們為了宣傳新歌，便拍攝新片體驗一下Y2K的文化。宣傳人員分別帶了她們去到機鋪、睇《YES!》、抽《Yes!》卡等！