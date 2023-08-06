姚焯菲同鍾柔美第一次落機鋪 重演《頭D》劇情 睇Yes雜誌話唔識F4
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最近兩位聲夢小花姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）各自推出了新歌《這個姿態》和《y2k還襯我麼?》，她們為了宣傳新歌，便拍攝新片體驗一下Y2K的文化。宣傳人員分別帶了她們去到機鋪、睇《YES!》、抽《Yes!》卡等！
Chantel話覺得壞學生先會入機鋪
二人第一站先去機舖，表示從來都是經過，但就沒有進入過機鋪玩，Chantel仲話以往覺得係壞學生先會入去！她們玩完經典「拍拍機」後，便玩賽車遊戲，仲進入「頭文字D」狀態！Chantel扮陳小春在電影《頭文字D》的經典對白說：「我姚焯菲唔會輸俾同一個人……TWICE！」Yumi則扮陳冠希說：「你冇得同我架FC鬥……FC鬥……FC鬥……」。
二人唔識F4係邊個
然後二人就去睇20年前的《YES!》雜誌和抽《YES!》卡，係睇《YES!》雜誌時候二人不斷笑，首先睇到前輩蕭正楠以前的樣貌，覺得十分有趣。然後Yumi又大讚鄧麗欣當時打扮非常Y2K，Yumi仲話最近成日睇返鄧麗欣同方力申嘅電影：「睇佢哋愛情電影，有返嗰種感覺」。而問到是否認識F4，二人同時搖頭指不認識，旁白說：「妳當20年前男版嘅After Class」，Chantel回認：「多謝你」。
Chantel第一次食撈麵
最後佢哋去了舊式商場買撈冷麵食，在買過程中不斷思考吃什麼，因為太多款式！Chantel更是第一次食，覺得很有新鮮感。
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撰文：東方新地圖片來源：All About Music 愛爆音樂截圖