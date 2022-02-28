姚焯菲開Live送粉絲驚喜 連環出錯內疚爆喊

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）近日在IG開Live，回答Fans的各種問題，又和Fans大玩互動，但期間卻因技術問題，以致頻頻出錯，令Chantel自責，忍不住失控落淚，獲Fans紛紛留言安慰。
姚焯菲Chantel 叫大家飲多啲水
現年15歲的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）指現時疫情嚴重，大家都留在家中避疫，無所事事，包括她自己，所以她才想到開Live和大家聊天，說說近況，因為現在她無法出席各種商演活動，缺少了和Fans互動的機會，因此想透過Live可以多些和大家聊天，又叮囑大家要留在家中，「Stay home, stay safe」，以及「飲多啲水，少啲食熱氣嘢」等。
與Fans玩「你問我答」
Chantel在Live中和Fans大玩「你問我答」，逐一回答「小菲象」（姚焯菲Fans）在IG上的提問，講到事業方面，她指尚未知自己幾時會出下一首新歌，而學業方面，正就讀宣道國際學校的她，就透露自己不會選讀IB（指國際文憑大學預科課程），因為這課程對她來說有些難度，所以她會選擇讀AP（美國大學先修課程）。
邀Windy、Yumi開Live失敗
Chantel又送Fans驚喜，叫大家講出疫情期間，各自在家中最常做的三件事，答得最快的兩位Fans可以參與進她的Live中，和她一起合照，但疑因技術問題，令她與被選中的Fans互相都見不到對方。之後Chantel想邀請《聲夢》隊友詹天文（Windy）及鍾柔美（Yumi）「同框」直播，但再次失敗，Chantel忍不住扁嘴和眼濕濕。
連環出錯失控爆喊
Chantel在Live一直叫大家留到最後，才可以聽到她唱歌，但到最後，她獻唱Gareth.T的歌曲《勁浪漫超溫馨》時，卻因唱錯key而一再重唱，最後只唱完半首歌。連環出錯，終令Chantel眼紅紅落淚，並向Fans致歉說︰「對唔住大家，我今日失敗咗好多次！」不少粉絲均留言安慰她，表示：「Don’t cry」、「唔好唔開心」、「失敗乃成功之母」等等。
重溫姚焯菲屋企浴室玩自拍 意外令豪宅細節曝光
Chantel日前在屋企浴室內玩自拍，意外令豪宅細節曝光。Chantel在IG上載多張自拍照，並寫道：「wish i was there（希望我喺嗰度）」，除了展現其身上的羽絨雪褸外，而身後正正是一個容納到兩個人的巨大浴缸，相當有氣派！Chantel家中的浴室以白色為主調，再配上雲石牆壁增添奢華元素，真是令人羨慕。