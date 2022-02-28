姚焯菲

姚焯菲開Live送粉絲驚喜 連環出錯內疚爆喊

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「國民初戀」姚焯菲（Chantel）近日在IG開Live，回答Fans的各種問題，又和Fans大玩互動，但期間卻因技術問題，以致頻頻出錯，令Chantel自責，忍不住失控落淚，獲Fans紛紛留言安慰。

姚焯菲Chantel 叫大家飲多啲水

現年15歲的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）指現時疫情嚴重，大家都留在家中避疫，無所事事，包括她自己，所以她才想到開Live和大家聊天，說說近況，因為現在她無法出席各種商演活動，缺少了和Fans互動的機會，因此想透過Live可以多些和大家聊天，又叮囑大家要留在家中，「Stay home, stay safe」，以及「飲多啲水，少啲食熱氣嘢」等。

姚焯菲 Chantel開Live時，背後房間牆上有一副沙皮狗與芝娃娃對視的畫像，枕頭上還有一隻牛的圖案。
Chantel在睡房開Live時，牆上有一副沙皮狗與芝娃娃對視的畫像，枕頭上還有一隻牛的圖案。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 應Fans要求，Chantel帶著「小飛象Bobo」公仔一齊開Live。
應Fans要求，Chantel帶著「小飛象Bobo」公仔一齊開Live。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 Chantel指自己近日在家中的活動，都是煲電視劇和打遊戲機。
Chantel指自己近日在家中的活動，都是煲電視劇和打遊戲機。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 Chantel推介自己煲過的劇有在Netflix播出的喜劇《摩登家庭》Modern Family）。
Chantel推介自己煲過的劇有在Netflix播出的喜劇《摩登家庭》（Modern Family）。（圖片來源：[email protected]

與Fans玩「你問我答」

Chantel在Live中和Fans大玩「你問我答」，逐一回答「小菲象」（姚焯菲Fans）在IG上的提問，講到事業方面，她指尚未知自己幾時會出下一首新歌，而學業方面，正就讀宣道國際學校的她，就透露自己不會選讀IB（指國際文憑大學預科課程），因為這課程對她來說有些難度，所以她會選擇讀AP（美國大學先修課程）。

姚焯菲 Chantel被唱歌老師Sharon李昊嘉）取笑她最近變了一條金魚指只有7秒記憶），Chantel坦言自己最近確實好「大頭蝦」，經常忘記事情，因此要向和她一起工作的人道歉。
Chantel被唱歌老師Sharon（李昊嘉）取笑她最近變了一條金魚（指只有7秒記憶），Chantel坦言自己最近確實好「大頭蝦」，經常忘記事情，因此要向和她一起工作的人道歉。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 Chantel指父親好鍾意打網球，但她只在小時候學過數堂網球課，現在已無再打，希望將來可以重拾這項運動，和父親一齊打網球。
Chantel指父親好鍾意打網球，所以小時候學過數堂網球課，但現在已無再打，希望將來可以重拾這項運動，和父親一齊打網球。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 Chantel又透露自己的座右銘是「Everything happens for reason.」所有事發生都有原因。）
Chantel透露自己的座右銘是「Everything happens for reason.」（所有事發生都有原因。）（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 《青春本我》一班學生終於通過考驗，成功升Grade。
被問到會否開拍《青春本我2》，Chantel指不清楚，但就好想有。（圖片來源：無綫提供）

邀Windy、Yumi開Live失敗

Chantel又送Fans驚喜，叫大家講出疫情期間，各自在家中最常做的三件事，答得最快的兩位Fans可以參與進她的Live中，和她一起合照，但疑因技術問題，令她與被選中的Fans互相都見不到對方。之後Chantel想邀請《聲夢》隊友詹天文（Windy）及鍾柔美（Yumi）「同框」直播，但再次失敗，Chantel忍不住扁嘴和眼濕濕。

姚焯菲 被選中的Fans加入了Chantel的Live中，但她和Chantel互相都見不到對方。
被選中的Fans加入了Chantel的Live中，但她和Chantel互相都見不到對方。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 得知自己不小心quit了被選中的Fans，Chantel驚訝O嘴。
得知自己不小心quit了被選中的Fans，Chantel驚訝O嘴。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 之後Chantel與Windy、Yumi成功「同框」，卻仍互相看不到對方。
之後Chantel邀請Windy、Yumi加入直播，一度成功「同框」，卻仍互相看不到對方。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 雖然未成功連接到Chantel，但Yumi最緊要先加Filter。
雖然未成功連接到Chantel，但Yumi最緊要先加Filter。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 Chantel解釋Gigi炎明熹）有事未能現身，之後決定停Live再重開，希望能藉此解決出錯的技術問題。
Chantel解釋Gigi（炎明熹）有事未能現身，之後決定停Live再重開，希望能藉此解決出錯的技術問題。（圖片來源：[email protected]

連環出錯失控爆喊

Chantel在Live一直叫大家留到最後，才可以聽到她唱歌，但到最後，她獻唱Gareth.T的歌曲《勁浪漫超溫馨》時，卻因唱錯key而一再重唱，最後只唱完半首歌。連環出錯，終令Chantel眼紅紅落淚，並向Fans致歉說︰「對唔住大家，我今日失敗咗好多次！」不少粉絲均留言安慰她，表示：「Don’t cry」、「唔好唔開心」、「失敗乃成功之母」等等。

姚焯菲 重開第2段Live後，Chantel已變得眼濕濕、嘴扁扁，鼻頭亦通紅，表情沮喪。
重開第2段Live後，Chantel已變得眼濕濕、嘴扁扁，鼻頭亦通紅，表情沮喪。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 Chantel直言因Windy和Yumi無法進入她的Live中，而好唔開心，但看Fans的安慰留言，令Chantel重展笑顏。
Chantel直言因Windy和Yumi無法進入她的Live中，而好唔開心，但看Fans的安慰留言，令Chantel重展笑顏。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 最後Chantel嘗試獻唱她從來未唱過的Gareth.T歌曲《勁浪漫超溫馨》，但因唱錯key，令她多次重唱。
最後Chantel嘗試獻唱她從來未唱過的Gareth.T歌曲《勁浪漫超溫馨》，但因唱錯key，令她多次重唱。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 連環出錯，令Chantel掩面落淚，並向Fans致歉。
連環出錯，令Chantel掩面落淚，並向Fans致歉。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 眼紅紅的Chantel，用紙巾擤鼻後，向Fans揮手道別。
眼紅紅的Chantel，用紙巾擤鼻後，向Fans揮手道別。（圖片來源：[email protected]

重溫姚焯菲屋企浴室玩自拍 意外令豪宅細節曝光

Chantel日前在屋企浴室內玩自拍，意外令豪宅細節曝光。Chantel在IG上載多張自拍照，並寫道：「wish i was there（希望我喺嗰度）」，除了展現其身上的羽絨雪褸外，而身後正正是一個容納到兩個人的巨大浴缸，相當有氣派！Chantel家中的浴室以白色為主調，再配上雲石牆壁增添奢華元素，真是令人羨慕。

姚焯菲 Chantel日前在IG上載多張自拍照。
Chantel日前在IG上載多張自拍照。（圖片來源：chantelyiu）
姚焯菲 Chantel又在屋企浴室玩自拍 ，身後正正是一個容納到兩個人巨大浴缸，相當有氣派！
Chantel在屋企浴室玩自拍 ，身後正正是一個容納到兩個人巨大浴缸，相當有氣派！（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 Chantel家中的浴室以白色為主調，再配上雲石牆壁增添奢華元素。
Chantel家中的浴室以白色為主調，再配上雲石牆壁增添奢華元素。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 Chantel父親姚輝文是投資公司首席財務官CFO）及常務董事，上年更斥資2000萬掃入尖沙咀新盤，非常富貴！
Chantel父親姚輝文是投資公司首席財務官（CFO）及常務董事，上年更斥資2000萬掃入尖沙咀新盤，非常富貴！（圖片來源：[email protected]_do_cheng）
姚焯菲 據知Chantel就讀宣道國際學校，每年學費高達18萬元。
據知Chantel就讀宣道國際學校，每年學費高達18萬元。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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