姚焯菲低調出發去新西蘭讀書 自嘲多甩漏要學一樣嘢！
入住學校宿舍 自嘲多甩漏學習自理
16歲的Chantel 昨晚（24）現身機場，出發往新西蘭準備升學，除同行的父母外，妹妹 、唱歌老師Sharon、幾位好位及親戚均有前來送行，Chantel一見幾位好友即飛撲上前擁抱，十分肉緊。Chantel到新西蘭會入住宿舍，自知自理能力不太好，這是父母讓她到外地升學原因之一，想她學懂照顧自己，Chantel 表示最擔心自己會十分甩漏，又笑言可能錯多幾次就會成功糾正。Chantel早前出席活動也強調今次只是暫別，她並非退出娛樂圈，有返港工作的時間表，今年還有新歌推出。
爸爸禁拍拖？Chantel咁回應
問到爸爸有否叮囑要專注學業，暫時不要拍拖，Chantel昨晚謂爸爸又無提呢樣嘢，但她都會知道，同埋都想專心讀書，除咗讀書、拍Vlog 、做音樂，等大家可以keep住聽到她的歌聲。一眾粉絲都好關心她出發到新西蘭留學後，會否有男同學埋身，她在去年9月與粉絲開P慶祝時，曾被問到與男生單獨約會慶祝的問題時回答：「一班人係可以嘅，單對單就未必。」
Chantel巧妙回應拍拖：佢又冇話得唔得
記者問是否怕爸爸鬧，Chantel就回答：「唔關事，而係我覺得好唔恰當。不過係朋友嘅身份係可以嘅，但都係最好就一班人。」被問及會否談戀愛，她回答：「暫時都唔諗。」然後記者問是否要爸爸批准，她就回答：「其實我就唔知佢嘅標準係點，而佢又冇話得唔得，又冇話幾多歲先得，但佢想我成熟啲嘅時候再諗。」
出發新西蘭前狂食10多餐團年飯
Chantel臨離別香港前，密密拍廣告，賺取學費，她一再強調：「我雖然去了新西蘭讀書，但是不會離開香港樂壇，已同公司計劃好了，今年會有幾首全新作品，我會定時返香港，兼顧我的歌手工作，大家不用擔心。」由於要準備海外留學，又年近歲晚，Chantel相當忙碌：「朋友與公司同事知我有一段時間見不到，紛紛預早要與我團年farewell，好似After Class、聲夢同學都要聚會，還有學校的朋友，今年可能要食10幾餐團年飯。」
姚焯菲過年就走 爭取時間逗利是
姚焯菲雖然即將到外國讀書，她坦言絕不會錯過逗利是的良機：「過年後就走，親朋戚友已講明縱使未必見到，可以透過手機銀行派電子利是給我，所以在新西蘭也會收到祝福。」姚焯菲有一位做財務專家的爸爸，從小已會儲利是錢，「儲利是錢是小朋友的第一桶金，我舊年已開始將利是錢用作理財，預算做自己的演藝進修基金，我另外仲有一個5年計劃，希望可以儲幾年錢，可以建立自己的時裝品牌。」
常見問題
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