姚焯菲低調出發去新西蘭讀書　自嘲多甩漏要學一樣嘢！

姚焯菲（Chantel）事先張揚農曆新年後會到新西蘭升學，但未肯透露暫別香港的日期，原來她昨晚（24日）已低調起程，家人與好友送機。姚爸爸坦言不捨女兒離開身邊，安排到外國讀書，希望她見世面。姚爸爸雖然擔任投資公司首席財務官及常務董事，但一家三口未有選擇坐商務客位。