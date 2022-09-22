姚焯菲16歲生日被fans驚喜整喊 唔再同男仔單獨慶祝指行為唔恰當
fans籌備驚喜姚焯菲感動到喊
Chantel接受訪問時開心表示：「其實我唔知道今日佢哋為我搞生日。一開始佢就同我講話係去欣澳補拍《陽光與空氣》MV，但我心諗點解要補拍，首歌MV已經出咗。一開始我係有少少懷疑，而我都有問話Aska（張馳豪）佢都話係嘅，最後就被人車咗嚟呢度。不過我真係好開心，係因為細個嘅時候未必有諗過可以喺呢度搞生日會，況且我都唔知道迪士尼原來係可以搞生日會，咁所以今次真係好難忘。」
被問到正日生日會否和男生單獨慶祝？Chantel笑言不會：「一班人係可以嘅，單對單就未必。」記者問是否怕爸爸鬧，她就回答：「唔關事，而係我覺得好唔恰當。不過係朋友嘅身份係可以嘅，但都係最好就一班人。」被問及會否談戀愛，她回答：「暫時都唔諗。」然後記者問是否要爸爸批准，她就回答：「其實我就唔知佢嘅標準係點，而佢又冇話得唔得，又冇話幾多歲先得，但佢想我成熟啲嘅時候再諗，咁我又認同嘅。」當她被問到會否覺得做藝人後冇晒自由，Chantel就回答：「係一定會有嘅。但我就覺得呢一啲都係犧牲，但我就唔覺係好慘嘅，又唔會話冇咗呢樣嘢我就唔鍾意呢行。」
姚焯菲捲片段流出風波 表示已原諒鬈毛男
姚焯菲今年7月曾經捲入與鬈毛男的情愛風波，期間更遭對方「放片」，後來涉事的鬈毛男向她道歉，自己亦原諒了對方。經歷緋聞後姚焯菲曾經到紐西蘭散心，直到新歌《#BFF》推出後才重新回歸公眾眼前。
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姚焯菲親回應鬈毛男緋聞
姚焯菲接受傳媒訪問時被問到有關早前與「鬈毛男」的緋聞，她表示經過今次之後當係「經一事長一智」，澄清二人只是朋友，亦會以此為鑑提醒自己，關於私人影片流出的事件則不打算追究。提到早前姚父的「禁愛令」，姚焯菲亦透露爸爸建議自己以學業為重，未有下令禁愛。
姚焯菲表示有意到紐西蘭升學
另一方面，姚焯菲亦透露自己有興趣到紐西蘭升學，但不打算放棄演藝事業，會在放假的時候回港繼續經營。提到好友炎明熹剛從內地參加《聲生不息》後回港，姚焯菲笑指對方長高了，更透露打算與她及其它聲夢同學一起去迪士尼玩，十分期待！
重溫姚焯菲接受無綫娛樂新聞台訪問