Chantel姚焯菲獲驚喜突襲激動落淚 留學新西蘭見潘靜文即爆喊
Chantel被突襲嚇到尖叫
天氣風和日麗，Chantel正向主持分享她在當地的生活，表示自己最喜歡和室友去飲茶：「我同我嘅roommate（室友）係好鍾意去嗰間中國餐廳，佢係食小籠包啊、叉燒包啊，即係飲茶……」。此時Aska及Sherman從後面悄悄靠近，Sherman攻其不備突然發問：「有冇掛住香港啊？」，嚇到Chantel花容失色大聲尖叫。
Chantel真性情激動爆喊
Chantel一轉身驚見Aska及Sherman，連連後退幾步捂嘴大叫：「No！！！」，似乎對眼前所見感到難以置信，呆立原地久久未能平復心情，她坦言：「我想喊……」，依偎到Sherman身邊撒嬌：「Can I hug you?（我可以抱抱你嗎？）」，然後撲向她的懷中爆喊：「I miss you so much……（我很想念你）」。Aska和Sherman見到她如此真實的反應都感到啼笑皆非，連忙安慰讓她不要再哭了，而Chantel只是不停重複：「I miss you guys so much……（我很想你們）」，不愧是正值感性時期的可愛女高中生。
Chantel事前蒙在鼓裡
這次計劃Chantel毫不知情，全賴Aska和Sherman費盡心思瞞天過海，Chantel表示自己完全沒有猜想到，還雲裡霧裡的說：「This is unreal……（太不真實了）」。原來事前Sherman已經精心鋪排過一連串對白，Chantel突然警覺被欺騙：「你仲話倒數緊我返嚟（回港的日子）……你仲話好快就見到我！」，豈料真的馬上就能見到對方，而在這對話中，明確表示Chantel預告回港，應該是回來放復活節假。
暫別事業入讀貴族女校
16歲的姚焯菲為追求學業毅然中斷如日中天的音樂事業，勇氣可嘉，但她不時開live及更新IG，好讓「小菲象」能夠隨時與她互動維繫關係。而她就讀的學校奧克蘭拔萃女子學校（Diocesan School for Girls）則位於當地的富人區Epsom，從她分享的日常來看，Chantel的校園生活非常多姿多彩，學校分開幾棟教學大樓，除了生化物等基本科目外還教授食品科學、設計及紡織學等，甚至有歌劇院、水上運動中心及多個奧運標準運動場地，據聞一年學費高達約26萬港元、住宿費約10萬港元，還沒計生活費，說是貴族生活一點也不為過。
曾開live大呻超多功課
Chantel曾透露自己有思鄉病，並坦言學業非常繁重，深深歎了一口氣：「IB（國際文憑）真係超級多功課，係每一科都有。」，除了日常作業還要做社會服務和一大堆課外活動，要花很多心思和時間，而且離開家裡就如離開了自己的comfort zone（安樂窩），一時間還需要時間適應：「你唔會當呢度係屋企，好似好耐冇返過屋企，is it make sense? （這是正常的嗎？）」，惹來不少網友心酸安慰：「小公主，加油！」、「慢慢適應」、「只要樂觀積極勇敢面對所有人、事、物，就ok架啦」。
返學經常蕩失路
Chantel甚至透露因為學校一開學就水浸，所以她一開始上學的時間其實很短，沒有足夠時間探索校園，導致經常在學校迷路找不到教學大樓。她更大爆在香港不常運動，在新西蘭卻參加了很多運動學會，而且都是沒有接觸過的項目，嘗試挑戰自己。不過幸好她有很多朋友幫她度過這段時期。有網民表示她笑容少了，也有不少人安慰鼓勵她多與親友傾訴。這次Chantel難得見到久違的香港朋友，感動流淚在所難免。
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