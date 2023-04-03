Chantel姚焯菲獲驚喜突襲激動落淚　留學新西蘭見潘靜文即爆喊

16歲的姚焯菲（Chantel）2月離港到新西蘭留學，她不時透過Vlog向「小菲象」（粉絲）更新近況，雖然離開已有一段時間但人氣依舊。近日TVB便飛到當地直擊Chantel於新西蘭的生活，而Chantel的好朋友張馳豪（Aska）及潘靜文（Sherman）更趁她採訪途中從後突襲，令Chantel又驚又喜，忍不住淚灑當場。