姚焯菲重提與素人合照外貌捱批事件 零濾鏡極仙氣樣曝光網民like爆

18歲聲夢小花姚焯菲（Chantel）出道以來人氣高企，早前首度現身節目《聲生不息‧大灣區季》後，更係成功打入內地市場，人氣再度急升！於節目上與一眾前輩演唱歌曲《女神》嘅Chantel日前（19日）更在社交平台有感發文，重提於新西蘭與素人合照後外貌捱批一事，超正能量發文更獲大批fans留言力撐！