姚焯菲重提與素人合照外貌捱批事件 零濾鏡極仙氣樣曝光網民like爆
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18歲聲夢小花姚焯菲（Chantel）出道以來人氣高企，早前首度現身節目《聲生不息‧大灣區季》後，更係成功打入內地市場，人氣再度急升！於節目上與一眾前輩演唱歌曲《女神》嘅Chantel日前（19日）更在社交平台有感發文，重提於新西蘭與素人合照後外貌捱批一事，超正能量發文更獲大批fans留言力撐！
姚焯菲感觸發文重提外貌捱批事件
近年遠赴新西蘭升學嘅Chantel去年於當地被網民偶遇，隨後該網民更將合照分享到社交網。不過合照就竟引來唔少網民狂嘲Chantel似乎太好食好住，更指佢向橫發展唔少。
Chantel日前發文就再度重提事件，並表示當日突然收到大量負面訊息，以及剛好是放假後第一日回校，因此心情特別差。不過Chantel隨後就於文中表示當日曾收到陌生人嘅稱讚，令佢學識欣賞自己：「同一日 同一個樣可以有人話你靚 有人話你醜，呢啲評語已經唔需要在乎。反而唔好被呢啲評語動搖自己嘅自我價值先係最重要。」
網民力讚姚焯菲心態超好
對於年僅18歲嘅姚焯菲的成熟發文，就引來唔少fans留言力讚Chantel心態好正面：「咁細個心態已經好過我」、「好欣賞你嘅內涵，思想好成熟、好識諗！要繼續做個開心女孩子，不要被外物影響自己心靈」、「負面嘅批評，便是令你他日強大嘅動力，對你有信心」、「我當時都驚你頂唔住，好彩俾你遇到那位天使媽媽，加埋你識得處理負面情緒」、「知你內心強大，冇嘢難到你嘅！」
姚焯菲零濾鏡原圖仙氣十足
昨日網上流傳一段姚焯菲在街邊買糖水時被偶遇嘅片段，雖然Chantel一開始被鏡頭嚇親，但隨後就nice到爆對住鏡頭打招呼。而姚焯菲零filter靚樣出鏡嘅片段隨即更引來唔少網民大讚：「真人靚過上鏡」、「咁樣影都仲咁靚女」、「到底是誰說Chantel不好看啊」、「笑起來的那一瞬間心都融化了」、「比電視上更好看！」
撰文：東方新地圖片來源：threads@chantelyiu資料或影片來源：原文刊於新假期