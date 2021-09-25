姚焯菲Chantel15歲生日應援被狠批老土過時 神複製鄧麗君年代海報

日前姚焯菲（Chantel）15歲生日，粉絲發起多個生日應援，除了有Chantel巴士，還在銅鑼灣及油尖旺買下巴士站廣告燈箱，誠意十足，不過海報設計就被狠批又娘又過時，似是回到鄧麗君走紅時的70年代，更有網民笑指「國民初戀」應改名叫「民國初戀」！

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、Chantel IG、chantel.fansclub IG、littlec chantelyiu IG