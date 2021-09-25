姚焯菲Chantel15歲生日應援被狠批老土過時 神複製鄧麗君年代海報
撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、Chantel IG、chantel.fansclub IG、littlec chantelyiu IG
姚焯菲慶生充滿童話風
姚焯菲日前迎來她的15歲生日，她在社交網上載甜美新相，以英文留言：「fifteen and blessed！」並在限時動態分享公主城堡造型3D生日蛋糕，充滿少女童話風。
形容為好肥的生日
雖然姚焯菲在台上表現淡定，私底下仍是一臉稚氣的小女孩，她在直播透露自己先與朋友去慶祝生日，晚上再和家人食生日飯，自爆狂飲珍珠奶茶、汽水，又食壽司、雪糕糯米糍，笑言生日是「好肥的日子」。
姚焯菲生日海報由粉絲操刀
除了有家人與好友為姚焯菲慶祝生日，一班粉絲「小菲象」亦花盡心思博偶像一笑，未到生日已買下巴士及廣告燈範廣告，海報據稱是由粉絲悉心設計，可是出來效果卻被笑老土。
被指鄉味濃與鄧麗君海報撞設計
有不少網民對姚焯菲生日巴士站燈箱反應一般，更有網誌作家感到疑惑並指：「從設計學角度，其實真心有冇人會咁樣設計一張全港都見到的海報？原諒我第一眼以為係鄧麗君年代既海報，其實既然有錢擺巴士車身或燈箱廣告，點解唔搵人設計埋個海報呢！」不少網友表示讚同，笑指：「改做民國初戀就啱」、「啲poster鄉土味濃」、「啲應援畀多少少錢畀人整喇」等。更有網民找出鄧麗君的海報作對比，看起來確實相似。
姚焯菲專屬巴士周街走
Chantel粉絲話就話要創新，甚至有人話要超越MIRROR，不過見街的生日應援，都離不開集資買下巴士車身廣告以及在巴士站的燈箱賣廣告，未見有其他新意。Chantel的一眾「小菲象」（歌迷暱稱）出動多架生日應援巴士，將Chantel的照片以及「Happy Birthday Chantel 22/9」字樣印在巴士車身廣告上，又買下銅鑼灣中央圖書館對出、尖沙咀清真寺對出及旺角銀行中心對出巴士站的廣告燈箱，據知所有廣告設計都由粉絲一手包辦，非常有誠意。
小菲象銅鑼灣派福袋
小菲象於上周六(9月18日)在中央圖書館外舉行「生日福袋派發活動」，福袋內有貼紙、海報、口罩夾、杯袋等物件，讓歌迷到場打卡。現場所見，過百歌迷到場支持，其間更有人成功與Chantel視像對話，眾粉絲當場為Chantel唱生日歌，Chantel表示非常感動，感謝大家在如此炎熱的天氣下仍為她應援。
粉絲多被指富爸爸買返來
Chantel每次出場都有大批粉絲追隨，早前出席商場活動，眾多粉絲高舉燈牌又有人大叫「I love you」，場面非常虛冚，不過亦有人在社交網留言，質疑Chantel的追隨者是其富爸爸用錢買回來，為愛女宣傳。