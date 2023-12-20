17歲姚焯菲賣衫價錢超離地 網民狠批成功靠父幹

現年17歲的「聲夢小花」兼After Class成員姚焯菲（Chantel），除了要應付留學生活和在港的演藝事業外，年紀輕輕嘅佢近排仲做埋老闆！早前曾透露想踏足時裝界的姚焯菲最近終於完夢，宣布推出自家品牌「Chantel x Ade」，仲親自上陣做埋model，為品牌出心出力！不過姚焯菲的品牌就被網民狠批價錢超離地，更直指姚焯菲成功果然靠父幹……