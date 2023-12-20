17歲姚焯菲賣衫價錢超離地 網民狠批成功靠父幹
廣告
現年17歲的「聲夢小花」兼After Class成員姚焯菲（Chantel），除了要應付留學生活和在港的演藝事業外，年紀輕輕嘅佢近排仲做埋老闆！早前曾透露想踏足時裝界的姚焯菲最近終於完夢，宣布推出自家品牌「Chantel x Ade」，仲親自上陣做埋model，為品牌出心出力！不過姚焯菲的品牌就被網民狠批價錢超離地，更直指姚焯菲成功果然靠父幹……
姚焯菲創立個人品牌 「Chantel x Ade」
姚焯菲最近宣布推出個人品牌「Chantel x Ade」，其實姚焯菲早前已透露過渴望推出個人品牌，現在更親力親為，親自上陣做埋「生招牌」，為品牌做宣傳！姚焯菲在新品牌的宣傳照中，以粉紅和黑色為主的Y2K風格示人，小露香肩和纖腰，十分吸睛！
姚焯菲品牌價錢超離地 網民狠批靠父幹
姚焯菲的自家品牌價錢行輕奢路線，除了少數商品定價在$1000內，其他商品的定價全部都要四位數埋單，被網民狠批價錢超離地：「咁貴……啲學生妹邊到有錢買」、「IG shop淘寶衫level賣名牌價錢」、「擺到明水魚價」、「就算用料唔係淘寶貨，都唔會值呢個價錢啦」。更被網民直斥成功果然靠父幹：「有父幹就是任性」、「成功真係靠父幹」、「一個富爸爸的故事」、「人哋老竇都係志在俾零用錢個女玩下生意儲下經驗」。
姚焯菲自家品牌淘寶同款最平$80有交易
姚焯菲的自家品牌更被網民在淘寶上找到同款，最平$80就有交易，令不少網民再次怒轟姚焯菲對商品的定價：「啲相影到咁X，仲差過淘寶，賣$50都唔想買啦」、「賣$100淘寶野嘅IG shop，相同網站都靚過佢多多聲」、「貴淘寶30倍……」。
姚焯菲慈善義賣私人派對為乳癌病人籌款 連樂小姐同JW都捧場
姚焯菲早前為慶祝自家品牌開張大吉，特別舉行了慈善義賣私人派對，為乳癌病人籌款，更展出超過30套網店有售的商品。姚焯菲當日更以一身白色低胸短裙現身，仲化身DJ在現場打碟助興！姚焯菲的派對更邀請了不少圈中好友，除了《聲夢傳奇2》的亞軍黃洛妍及學員劉芷君外，《聲夢傳奇》導師王灝兒（JW）、無綫高層樂易玲等亦有出席捧場，認真俾面！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：chantel x ade官網截圖、IGchantelyiu、淘寶截圖、IG@jwchubz、網上圖片