姚焯菲家底厚住豪宅 竟然被公開追債$200 經理人回應：得啖笑

姚焯菲（Chantel）出名家底豐厚，父親姚輝文是投資公司首席財務官（CFO）及常務董事，家住1500呎荃灣半山豪宅，非常富貴。近日姚焯菲卻捲入欠債風波，被人公開追債$200，堂堂千金小姐飲杯嘢都唔止呢個數，債主係咪玩嘢呀？