姚焯菲孖鍾柔美火紅造型靚爆入馬場 夠18歲即做呢件事竟失望而回

「TVB賽馬日」昨日（9日）於沙田馬場舉行，作為一年一度嘅活動，唔少藝人都有份現身馬場參與盛事。而《聲夢傳奇》出身嘅姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）昨日亦係到場藝人之一！Chantel及Yumi除咗為觀眾帶來精彩表演之外，活動後接受訪問時Chantel仲大爆自己夠18歲就即做呢件事……