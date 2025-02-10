姚焯菲孖鍾柔美火紅造型靚爆入馬場 夠18歲即做呢件事竟失望而回
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「TVB賽馬日」昨日（9日）於沙田馬場舉行，作為一年一度嘅活動，唔少藝人都有份現身馬場參與盛事。而《聲夢傳奇》出身嘅姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）昨日亦係到場藝人之一！Chantel及Yumi除咗為觀眾帶來精彩表演之外，活動後接受訪問時Chantel仲大爆自己夠18歲就即做呢件事……
姚焯菲夠18歲即做1件事
姚焯菲及鍾柔美昨日唔止孖住齊齊獻唱，事後接受傳媒問訪問時亦指今次係首次入馬場，啱好年滿18歲嘅2人亦有沾沾旺氣嘗試買馬，可惜最終輸錢！不過姚焯菲同鍾柔美就直言輸咗都唔緊要，皆因今次係一個很好嘅體驗。
其實今次亦係2人首次於馬場沙圈表演，姚焯菲就自言雖然心情緊張，但亦感到開心，全因現場氣氛十分好，自己亦感謝粉絲撐場支持。
鍾柔美見馬直言技癢
姚焯菲及鍾柔美除咗大談首次入馬場嘅感想外，Yumi仲透露今年收到唔少利是，而且家人從去年開始，家人把其利是全數交予她處理，學習獨立理財。
此外，鍾柔美亦直言見到馬時大感技癢：「我見到啲工作人員用水沖啲馬隻腳嘅時候呢，就諗起我騎馬嗰陣，突然之間好想騎！」其實鍾柔美去年已透露跟隨香港首位華人女騎師江碧蕙學習騎馬，今次在訪問中亦表示「希望遲啲有機會再接觸呢樣嘢」
撰文：東方新地圖片來源：ig@chantelyiu、ig@sheriekong、ig@yumichung1221、youtube@MoreForms Media魔方全媒資料或影片來源：原文刊於新假期