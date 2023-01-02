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姚焯菲準備出國升學暫別樂壇 COLLAR齊人復出 After Class卻三缺一？

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有「國民初戀」之稱的姚焯菲Chantel在元旦出席活動時，宣佈自己將暫別樂壇，計劃遠赴新西蘭留學，After Class將會以三缺一的形式繼續活動。姚焯菲呢邊宣佈完會暫別樂壇，一直被傳有解散危機的COLLAR就齊人復出宣佈不解散，果然真係風水輪流轉，今日唔知聽日事！

姚焯菲 幾日前才齊人出席新城頒獎典禮的After Class，新一年就宣佈會因為Chantel留學而三缺一。
幾日前才齊人出席新城頒獎典禮的After Class，新一年就宣佈會因為Chantel留學而三缺一。（圖片來源：東方新地）
姚焯菲 相反一直有解散傳聞的COLLAR，就於1月1日的叱咤頒獎典禮齊人出席，SoChing更宣佈會全面復出！
相反一直有解散傳聞的COLLAR，就於1月1日的叱咤頒獎典禮齊人出席，SoChing更宣佈會全面復出！（圖片來源：[email protected]

姚焯菲改口風宣佈暫別樂壇 準備出國升學

今年16歲的姚焯菲近年一直活躍於商台節目和各大頒獎典禮，姚焯菲更曾經在除夕派對中透露想在2023年向電影方面發展。不過姚焯菲在元旦出席活動時就一改口風，宣佈將會暫別樂壇，計劃自己一個人到新西蘭讀書。她表示雖然自己對商業同時裝方面的課程比較感興趣，但仍然未決定好會讀咩科。

姚焯菲 今年16歲的姚焯菲宣佈正在計劃出國留學，將會暫別樂壇。
今年16歲的姚焯菲宣佈正在計劃出國留學，將會暫別樂壇。（圖片來源：[email protected]

After Class將三缺一 Yumi大表不捨

同為After Class成員的鍾柔美Yumi，亦表示姚焯菲即將出國讀書感到不捨：「其實就一定會唔捨得，但係如果之後放假有時間，因為我都未去過新西蘭，如果有機會嘅話，我都可以去新西蘭搵佢。」

姚焯菲 四位成員同台的機會將會隨著Chantel的留學變得越來越少。
四位成員同台的機會將會隨著Chantel的留學變得越來越少。（圖片來源：[email protected]

《聲夢傳奇》出道 獲TVB力捧

在2020年在TVB選秀節目《聲夢傳奇》中獲得亞軍之後，姚焯菲便與炎明熹、鍾柔美、詹天文紅成女團After Class。正式出道後的姚焯菲在樂壇成績亦不俗，除了在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲頒「叱咤樂壇生力軍女歌手銅獎」之外，亦在TVB力捧之下拍下多個個人廣告，並且退出《原來談戀愛是這麼一回事》、《靈魂伴侶》、《#BFF》等個人單曲。

姚焯菲 姚焯菲與炎明熹、鍾柔美、詹天文紅成女團After Class。
姚焯菲與炎明熹、鍾柔美、詹天文紅成女團After Class。（圖片來源：[email protected]

曾捲入緋聞 被爸爸稱為「世界知名歌手」

去年7月，曾經公開表示自己A0的姚焯菲曾鬧出緋聞，搞到滿城風雨。當時姚焯菲被爆出疑似與圈外友人Marcus拍拖一年，並且流出兩人頭貼頭的親密自拍和性感照。雖然姚焯菲爸爸和TVB都未有承認相中人便是姚焯菲，但姚爸爸為了保護女兒聲譽，就事件法院入稟控告上載者涉嫌誹謗女兒，聲明中更稱姚焯菲為「香港及中國內地、以至全世界的知名藝人及歌手」，惹來大批網民熱議。

姚焯菲 聲稱A0的姚焯菲被爆出疑似與圈外友人Marcus拍拖一年，更被流出兩人頭貼頭的親密自拍和性感照。
聲稱A0的姚焯菲被爆出疑似與圈外友人Marcus拍拖一年，更被流出兩人頭貼頭的親密自拍和性感照。（圖片來源：[email protected]

姚爸爸睇到實防異性埋女身：所以我哋咪跟到足囉﹗

從事金融業的姚爸爸工作忙碌，但幾忙都堅持接送女兒開工放工，雖然辛苦又忙碌，不過姚爸爸話：「我本身有正職返朝九晚六，Chantel放學去電視台，我都盡量抽時間接載出入，媽咪都會幫手，要換衫嗰啲媽咪會方便啲，我負責接送，有時拍到好夜都要喺外面等，係辛苦㗎，都值得，一來佢自己鍾意，二來同佢相處時間多咗﹗」Do姐問姚爸爸對好多男仔鍾意Chantel有咩感覺？姚爸爸直認好擔心：「 都驚㗎﹗都擔心﹗所以我哋咪跟到足囉，喺佢身邊成日出出入入㗎﹗」

姚焯菲 Chantel 口水多過浪花
姚爸爸坦言好擔心有異性埋女身，所以會貼身照顧她，以防有狂蜂浪蝶﹗（圖片來源：《口水多過浪花》網上影片截圖）

父女約法三章一定要讀完大學才可全職做歌手

姚焯菲正式加入樂壇，剛推出第一首歌曲，有份競逐樂壇頒獎禮獎項，但姚焯菲同爸爸約法三章，絕不會放棄學業，會讀完大學先考慮做全職歌手，姚爸爸話：「我每日都問佢呢個問題，不停提點佢要讀埋大學先，支持佢做歌手，唔代表要放棄學業，鍾意唱歌唔代表鍾意呢個職業，又會嚇吓佢話當你做咗歌手，身邊全部歌手都大學畢業，而你唔係嘅，你會點諗呢？」而Chantel就話都會朝呢個方向：「我成日都諗將來嘅自己鍾唔鍾意做呢樣呢？尤其升咗班又忙咗，將來讀大學嘅時間候應唔應付到呢？呢個係我concern嘅，我唔讀埋大學嘅話會好left out，（大學想讀咩？） business management，同Daddy差唔多﹗」姚爸爸都讚女兒聽話亦有主見，同時亦夠決心﹗

姚焯菲 Chantel 口水多過浪花
姚焯菲是繼炎明熹後第二個《聲夢》學員推出單曲，在《原來談戀愛是這麼一回事》MV中，白色露肩晚裝的Chantel仙氣爆燈﹗（圖片來源：《原來談戀愛是這麼一回事》MV截圖）

姚焯菲有一套面對負評方法

姚焯菲短時間內彈起，網上有正評亦有負評，Do姐問如何面對負評，姚焯菲話：「 唔會將唔開心留喺個腦度，會好快消失咗，加上我已經好少睇留言，之前有睇通常批評我唱歌咬字，如果係專業提點我會聽， 無理取鬧我會唔理﹗」姚爸爸在旁不停點頭和應﹗

姚焯菲 Chantel 口水多過浪花
9月生日的姚焯菲，現年十五歲，參加《聲夢傳奇》時只得十四歲﹗（圖片來源：[email protected]

姚焯菲有個猛料富爸爸

《聲夢傳奇》參加比賽時年僅14歲姚焯菲（Chantel）人靚聲甜被封「國民初戀」，參賽完畢之後就，姚焯菲人氣高企連家人背景都旋即被起底，讀國際學校，家住半山的姚焯菲，「富爸爸」終於曝光，來頭仲唔惹少﹗

姚焯菲於2021香港小姐擔當開場獻唱。
姚焯菲於2021香港小姐擔當開場獻唱。（圖片來源：TVB）

姚焯菲參加《聲夢傳奇》以來一直好有觀眾緣，深得評判、導師及主理人喜愛，比賽翻唱《戀愛預告》的片段，至今逾305萬點擊，近日更被傳出是內定冠軍人選，姚焯菲人氣高企，網民對她和家人都好感興趣，最近「富爸爸」更被起底﹗唔止家底厚，爸爸仲好把炮﹗

《聲夢傳奇》姚焯菲富爸爸年輕又有型

姚焯菲爸爸叫姚輝文（Raman），現年53歲，擁有紐卡斯爾大學文學士學位，及威爾士大學(卡迪夫商學院)工商管理碩士學位，現在擔任投資公司首席財務官（CFO）和常務董事，同時是美國註冊會計師，從事基金管理及會計工作超過廿五年經驗，在行內好有名﹗53歲的姚爸爸保養得好好，外貌好年輕，姚焯菲外表甜美、輪廓分明原來是來自爸爸的優良基因﹗

53歲的姚焯菲爸爸有型又年輕﹗
53歲的姚焯菲爸爸有型又年輕﹗（圖片來源：Nexus Point網頁圖片）

姚焯菲因爸爸鼓勵參加《聲夢傳奇》

姚焯菲表示從未接受過歌唱訓練，參加《聲夢傳奇》是她首次參加歌唱比賽，鼓勵她參加比賽的正是她的富爸爸，當初也是爸爸留意到《聲夢傳奇》，又見到女兒最愛在家中唱歌，故鼓勵她報名參加，最後姚焯菲鼓起勇氣參加，當初也沒想過會入圍甚至晉級，所以好開心﹗

聲夢傳奇 姚焯菲 Chantel
姚焯菲（Chantel）被網民封為「國民初戀」，之前連出兩個post，分享其小時候的相片，火速有九千幾個like，人氣高企﹗（圖片來源：姚焯菲IG）

《聲夢傳奇》姚焯菲被封為「國民初戀」

《聲夢傳奇》的14歲學員姚焯菲（Chantel）憑著翻唱林珊珊的《戀愛預告》，不但在YouTube得到破三百萬點擊次數，甚至連原唱林珊珊都對她讚不絕口，因而被網民封為「國民初戀」，人氣急升的她更極速被起底，有指Chantel的父母都是來自會計界，為了方便Chantel上學，而舉家搬入學校附近的2,000萬豪宅居住，雖然父母不希望Chantel太早入行，但據知Chantel已經和無綫簽了合約！

聲夢傳奇 姚焯菲
小時候的姚焯菲超級可愛，貼出童年照火速吸逾九千個like﹗（圖片來源：姚焯菲IG）

《聲夢傳奇》姚焯菲 出身中產家庭

年僅16歲的姚焯菲（Chantel）父母來自會計界，Chantel是大女，其下還有一個年紀相差兩歲的妹妹，據知她的父母都希望她以學業為重，不希望她太早入行，不過Chantel雖然尚未和任何唱片公司簽約，但身為《聲夢傳奇》入圍組員的她，原來已跟TVB簽了五年基本藝員合約。

姚焯菲 Chantel早前在《聲夢傳奇》中翻唱林珊珊的〈戀愛預告〉，甜到漏的演出大獲好評，在YouTube得到破二百萬點擊次數。
Chantel早前在《聲夢傳奇》中翻唱林珊珊的〈戀愛預告〉，甜到漏的演出大獲好評，在YouTube得到破二百萬點擊次數，至今點擊激增逾三百萬。（圖片來源：無綫影片截圖）

現在姚焯菲Chantel正就讀於荔枝角的宣道國際學校（Christian Alliance International School），這間學校有「平民國際學校」之稱，據知有不少星二代，包括陳慧琳兩名兒子、郭晉安一對子女，都選擇了入讀這間國際學校。

姚焯菲 原來Chantel從來無正式學過唱歌，參加《聲夢傳奇》只為了給自己一個挑戰。
原來Chantel從來無正式學過唱歌，參加《聲夢傳奇》只為了給自己一個挑戰。（圖片來源：無綫影片截圖）

人氣急升的Chantel早前曾成為《Staries聲夢定時動態》中的主角，由參賽者之一的林君蓮（Kaitlyn）帶隊直擊Chantel家居，令其1,500呎的豪宅曝光。原來Chantel的父母是為了方便女兒上學，而舉家搬入這間位於學校附近的2,000萬豪宅中居住。

姚焯菲 Chantel的父母非常愛錫Chantel，是為了她方便上學，而舉家搬到學校附近居住。
Chantel的父母非常愛錫Chantel，特別為了方便她上學，而舉家搬到學校附近居住。（圖片來源：Chantel IG）

青春無敵大獲好評

Chantel被大批網民正評，更有人指她「夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」，對於外界熱捧，姚焯菲於社交網逐一感謝幫過她的台前幕後，當中包括《聲夢》導師：「記得練習嘅時候未做到好Sweet嗰種感覺出嚟。你哋不斷搵辦法佢（去）令我笑得甜啲。」

《聲夢傳奇》突擊家訪姚焯菲

《聲夢傳奇》首輪險被foul的年紀最細的Chantel，樣子甜美可愛，甚有觀眾緣，在其中一集 《Staries聲夢定時動態》中，林君蓮被委派突擊家訪Chantel，以睇風水為由，實則要完成被Chantel邀請留宿過夜之任務。

聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大
《聲夢傳奇》學員林君蓮帶埋Chantel最愛的甜品上門突擊，Chantel以素顏家居服上鏡。（圖片來源：無綫影片截圖）
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《聲夢傳奇》林君蓮表示正學習風水，並以此為由上門為Chantel睇風水，片中可見Chantel飯廳寬闊，放得落一張八人大飯枱，還有很多空間，林君蓮大讚Chantel屋企整齊。（圖片來源：無綫影片截圖）

《聲夢傳奇》林君蓮上門睇風水

林君蓮上門為Chantel家居睇風水，素顏便服的Chantel一打開門，首先見到偌大的客廳及飯廳，客間感十足，而且光線充足，飯廳有一長而大的鏡，以便出門前照儀容，而在客廳一角放滿全家生活照，有齊Chantel的成長過程照片。

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Chantel客廳梳化後放滿全家的生活照，並有一個大圓木鏡，全屋以木製傢具為主，清雅簡潔！（圖片來源：無綫影片截圖）
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小時候的Chantel已經很可愛。（圖片來源：無綫影片截圖）

姚焯菲迷上韓國女團

之後Chantel便帶林君蓮參觀自己的睡房，佈置以粉紅色為主，牆上貼滿小紙條及相片，當中最當眼位置貼了韓國當紅女團BLACKPINK的海報，還有不少周邊商品，床上亦放了 BLACKPINK咕𠱸，便知Chantel原來是 BLACKPINK粉絲。

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睡房一邊牆身貼滿Chantel的偶像BLACKPINK的海報及postcard，還有不少小紙條及生活照，並以粉紅色蝴蝶作裝飾，「黑面蓮」林君蓮見到都少女心大爆發！（圖片來源：無綫影片截圖）

房內有成幅牆咁高的書櫃，放滿書本，就讀國際學校的Chantel在片段中直認自己讀書成績不錯。

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粉紅色的窗簾，從窗外所見，寓所應是中半山位置，窗外景觀未有高樓大廈阻檔，相信屬低密度豪宅地段。（圖片來源：無綫影片截圖）
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Chantel房中書櫃放滿書本，被林君蓮突擊檢查書包，除了課本以外，只有一本厚身的英文讀物。（圖片來源：無綫影片截圖）
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床上放了不少公仔。（圖片來源：無綫影片截圖）

姚焯菲睡房逐格睇

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Chantel和林君蓮一起在飯廳食甜品邊閒聊。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民：冇錢點玩比賽，出嚟追夢即係有麵包啦

聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大
（圖片來源：網民留言截圖）
聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大
（圖片來源：網民留言截圖）
聲夢傳奇家訪｜直擊姚焯菲粉紅睡房 偶像原來係... 網民羨慕：間屋好大
（圖片來源：網民留言截圖）
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Chantel身後是廚房。（圖片來源：無綫影片截圖）
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素顏Chantel樣子一樣標緻，青春無敵。（圖片來源：無綫影片截圖）

常見問題

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圖片來源：[email protected]、東方新地、[email protected]、TVB節目截圖

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