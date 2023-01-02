姚焯菲準備出國升學暫別樂壇 COLLAR齊人復出 After Class卻三缺一？

有「國民初戀」之稱的姚焯菲Chantel在元旦出席活動時，宣佈自己將暫別樂壇，計劃遠赴新西蘭留學，After Class將會以三缺一的形式繼續活動。姚焯菲呢邊宣佈完會暫別樂壇，一直被傳有解散危機的COLLAR就齊人復出宣佈不解散，果然真係風水輪流轉，今日唔知聽日事！