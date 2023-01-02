姚焯菲準備出國升學暫別樂壇 COLLAR齊人復出 After Class卻三缺一？
姚焯菲改口風宣佈暫別樂壇 準備出國升學
今年16歲的姚焯菲近年一直活躍於商台節目和各大頒獎典禮，姚焯菲更曾經在除夕派對中透露想在2023年向電影方面發展。不過姚焯菲在元旦出席活動時就一改口風，宣佈將會暫別樂壇，計劃自己一個人到新西蘭讀書。她表示雖然自己對商業同時裝方面的課程比較感興趣，但仍然未決定好會讀咩科。
After Class將三缺一 Yumi大表不捨
同為After Class成員的鍾柔美Yumi，亦表示姚焯菲即將出國讀書感到不捨：「其實就一定會唔捨得，但係如果之後放假有時間，因為我都未去過新西蘭，如果有機會嘅話，我都可以去新西蘭搵佢。」
《聲夢傳奇》出道 獲TVB力捧
在2020年在TVB選秀節目《聲夢傳奇》中獲得亞軍之後，姚焯菲便與炎明熹、鍾柔美、詹天文紅成女團After Class。正式出道後的姚焯菲在樂壇成績亦不俗，除了在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲頒「叱咤樂壇生力軍女歌手銅獎」之外，亦在TVB力捧之下拍下多個個人廣告，並且退出《原來談戀愛是這麼一回事》、《靈魂伴侶》、《#BFF》等個人單曲。
曾捲入緋聞 被爸爸稱為「世界知名歌手」
去年7月，曾經公開表示自己A0的姚焯菲曾鬧出緋聞，搞到滿城風雨。當時姚焯菲被爆出疑似與圈外友人Marcus拍拖一年，並且流出兩人頭貼頭的親密自拍和性感照。雖然姚焯菲爸爸和TVB都未有承認相中人便是姚焯菲，但姚爸爸為了保護女兒聲譽，就事件法院入稟控告上載者涉嫌誹謗女兒，聲明中更稱姚焯菲為「香港及中國內地、以至全世界的知名藝人及歌手」，惹來大批網民熱議。
姚爸爸睇到實防異性埋女身：所以我哋咪跟到足囉﹗
從事金融業的姚爸爸工作忙碌，但幾忙都堅持接送女兒開工放工，雖然辛苦又忙碌，不過姚爸爸話：「我本身有正職返朝九晚六，Chantel放學去電視台，我都盡量抽時間接載出入，媽咪都會幫手，要換衫嗰啲媽咪會方便啲，我負責接送，有時拍到好夜都要喺外面等，係辛苦㗎，都值得，一來佢自己鍾意，二來同佢相處時間多咗﹗」Do姐問姚爸爸對好多男仔鍾意Chantel有咩感覺？姚爸爸直認好擔心：「 都驚㗎﹗都擔心﹗所以我哋咪跟到足囉，喺佢身邊成日出出入入㗎﹗」
父女約法三章一定要讀完大學才可全職做歌手
姚焯菲正式加入樂壇，剛推出第一首歌曲，有份競逐樂壇頒獎禮獎項，但姚焯菲同爸爸約法三章，絕不會放棄學業，會讀完大學先考慮做全職歌手，姚爸爸話：「我每日都問佢呢個問題，不停提點佢要讀埋大學先，支持佢做歌手，唔代表要放棄學業，鍾意唱歌唔代表鍾意呢個職業，又會嚇吓佢話當你做咗歌手，身邊全部歌手都大學畢業，而你唔係嘅，你會點諗呢？」而Chantel就話都會朝呢個方向：「我成日都諗將來嘅自己鍾唔鍾意做呢樣呢？尤其升咗班又忙咗，將來讀大學嘅時間候應唔應付到呢？呢個係我concern嘅，我唔讀埋大學嘅話會好left out，（大學想讀咩？） business management，同Daddy差唔多﹗」姚爸爸都讚女兒聽話亦有主見，同時亦夠決心﹗
姚焯菲有一套面對負評方法
姚焯菲短時間內彈起，網上有正評亦有負評，Do姐問如何面對負評，姚焯菲話：「 唔會將唔開心留喺個腦度，會好快消失咗，加上我已經好少睇留言，之前有睇通常批評我唱歌咬字，如果係專業提點我會聽， 無理取鬧我會唔理﹗」姚爸爸在旁不停點頭和應﹗
姚焯菲有個猛料富爸爸
《聲夢傳奇》參加比賽時年僅14歲姚焯菲（Chantel）人靚聲甜被封「國民初戀」，參賽完畢之後就，姚焯菲人氣高企連家人背景都旋即被起底，讀國際學校，家住半山的姚焯菲，「富爸爸」終於曝光，來頭仲唔惹少﹗
姚焯菲參加《聲夢傳奇》以來一直好有觀眾緣，深得評判、導師及主理人喜愛，比賽翻唱《戀愛預告》的片段，至今逾305萬點擊，近日更被傳出是內定冠軍人選，姚焯菲人氣高企，網民對她和家人都好感興趣，最近「富爸爸」更被起底﹗唔止家底厚，爸爸仲好把炮﹗
《聲夢傳奇》姚焯菲富爸爸年輕又有型
姚焯菲爸爸叫姚輝文（Raman），現年53歲，擁有紐卡斯爾大學文學士學位，及威爾士大學(卡迪夫商學院)工商管理碩士學位，現在擔任投資公司首席財務官（CFO）和常務董事，同時是美國註冊會計師，從事基金管理及會計工作超過廿五年經驗，在行內好有名﹗53歲的姚爸爸保養得好好，外貌好年輕，姚焯菲外表甜美、輪廓分明原來是來自爸爸的優良基因﹗
姚焯菲因爸爸鼓勵參加《聲夢傳奇》
姚焯菲表示從未接受過歌唱訓練，參加《聲夢傳奇》是她首次參加歌唱比賽，鼓勵她參加比賽的正是她的富爸爸，當初也是爸爸留意到《聲夢傳奇》，又見到女兒最愛在家中唱歌，故鼓勵她報名參加，最後姚焯菲鼓起勇氣參加，當初也沒想過會入圍甚至晉級，所以好開心﹗
《聲夢傳奇》姚焯菲被封為「國民初戀」
《聲夢傳奇》的14歲學員姚焯菲（Chantel）憑著翻唱林珊珊的《戀愛預告》，不但在YouTube得到破三百萬點擊次數，甚至連原唱林珊珊都對她讚不絕口，因而被網民封為「國民初戀」，人氣急升的她更極速被起底，有指Chantel的父母都是來自會計界，為了方便Chantel上學，而舉家搬入學校附近的2,000萬豪宅居住，雖然父母不希望Chantel太早入行，但據知Chantel已經和無綫簽了合約！
《聲夢傳奇》姚焯菲 出身中產家庭
年僅16歲的姚焯菲（Chantel）父母來自會計界，Chantel是大女，其下還有一個年紀相差兩歲的妹妹，據知她的父母都希望她以學業為重，不希望她太早入行，不過Chantel雖然尚未和任何唱片公司簽約，但身為《聲夢傳奇》入圍組員的她，原來已跟TVB簽了五年基本藝員合約。
現在姚焯菲Chantel正就讀於荔枝角的宣道國際學校（Christian Alliance International School），這間學校有「平民國際學校」之稱，據知有不少星二代，包括陳慧琳兩名兒子、郭晉安一對子女，都選擇了入讀這間國際學校。
人氣急升的Chantel早前曾成為《Staries聲夢定時動態》中的主角，由參賽者之一的林君蓮（Kaitlyn）帶隊直擊Chantel家居，令其1,500呎的豪宅曝光。原來Chantel的父母是為了方便女兒上學，而舉家搬入這間位於學校附近的2,000萬豪宅中居住。
青春無敵大獲好評
Chantel被大批網民正評，更有人指她「夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」，對於外界熱捧，姚焯菲於社交網逐一感謝幫過她的台前幕後，當中包括《聲夢》導師：「記得練習嘅時候未做到好Sweet嗰種感覺出嚟。你哋不斷搵辦法佢（去）令我笑得甜啲。」
《聲夢傳奇》突擊家訪姚焯菲
《聲夢傳奇》首輪險被foul的年紀最細的Chantel，樣子甜美可愛，甚有觀眾緣，在其中一集 《Staries聲夢定時動態》中，林君蓮被委派突擊家訪Chantel，以睇風水為由，實則要完成被Chantel邀請留宿過夜之任務。
《聲夢傳奇》林君蓮上門睇風水
林君蓮上門為Chantel家居睇風水，素顏便服的Chantel一打開門，首先見到偌大的客廳及飯廳，客間感十足，而且光線充足，飯廳有一長而大的鏡，以便出門前照儀容，而在客廳一角放滿全家生活照，有齊Chantel的成長過程照片。
姚焯菲迷上韓國女團
之後Chantel便帶林君蓮參觀自己的睡房，佈置以粉紅色為主，牆上貼滿小紙條及相片，當中最當眼位置貼了韓國當紅女團BLACKPINK的海報，還有不少周邊商品，床上亦放了 BLACKPINK咕𠱸，便知Chantel原來是 BLACKPINK粉絲。
房內有成幅牆咁高的書櫃，放滿書本，就讀國際學校的Chantel在片段中直認自己讀書成績不錯。
姚焯菲睡房逐格睇
網民：冇錢點玩比賽，出嚟追夢即係有麵包啦
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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