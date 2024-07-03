姚焯菲與偶像MC張天賦再續前緣！首次推出合唱歌網民兩極反應
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即將由新西蘭返港的姚焯菲（Chantel），目前已有不少工作預告，其中就包括將於將於7月5日推岀首支合唱歌《誰能避開戀愛這事情》，而與她合唱的歌手，竟是她的偶像MC張天賦，這件事引起不少網民熱議！
姚焯菲Chantel 新歌疑為《原來談戀愛是這麼一回事》續作
現年17歲的Chantel將回港籌備演唱會，同時也會推出與27歲MC張天賦合作的新歌，這首新歌名為《誰能避開戀愛這件事》，將於7月5日發布。這首歌與Chantel的出道作《原來談戀愛是這麼一回事》在歌名上有所相似，讓歌迷們非常期待這可能是一個系列作品的延續。
Chantel 前年曾「追星成功」與MC合唱情歌
Chantel向來不諱言視MC為偶像，事實上Chantel早在2022年9月舉行的《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》上，就曾「追星成功」，與MC一連合唱了兩首英文情歌《Honey》及《How Many Times》，不過當時Chantel剛滿16歲，比MC年輕10歲，當時MC尷尬表示自己不夠成熟去面對Chantel。
有網民批唔襯 有網民撐期待
MC和Chantel即將「再續前緣」推出合唱歌的消息一出，即引起網民熱議，有網民不睇好這個組合，表示：「覺得佢哋唔襯」、「震驚！好多人都Hang咗機」、「即刻一地玻璃心」等，不過亦有網民大讚：「呢個組合亮眼喎」、「支持MC同唔同台合作」、「Chantel又可以同MC唱歌，熱烈期待」。
新單曲《Dreamscape》登上勁歌金榜首位
Chantel有指獲力捧取代炎明熹，7月回歸香港後，新歌唔止一首，連《愛回家》新主題曲都有傳係Chantel唱。Chantel最近推出的新單曲《Dreamscape》，也登上了勁歌金榜的首位。此外，今個7月她還將與兩位After Class隊友Windy詹天文和Yumi鍾柔美合作，演出兩場《音樂出沒Let’s play together演唱會》。
撰文：東方新地圖片來源：IG@chantelyiu、IG@mcheung1201、TVB、MOOV、[email protected]