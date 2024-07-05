姚焯菲MC張天賦新歌3大驚喜位 MV製作被嫌慳皮 網民1原因力撐
驚喜位1 ）姚焯菲MC張天賦新歌走Y2K風格
今日（5日）姚焯菲Chantel和MC張天賦公佈了二人新歌《誰能避開戀愛這件事》MV。新歌風格走Y2K風格，與20年前的情歌風格相似，有網民就認為曲風太老土，似2000年代方力申、鄧麗欣的合唱歌；亦有網民認為市場上已經很久沒有這種男女對唱歌，加上二人唱功了得，將將Old School歌風唱到唔老土。
驚喜位2 ）MV製作被嫌慳皮 網民反而力讚
除了曲風老土之外，亦有網民批評MV製作慳皮，從頭到尾一個場景拍完，與早前MC張天賦和陳蕾的《永久損毀》 MV的製作成本差天共地，更指如果兩位歌手假如沒有太多顧忌和掣肘，應該會拍得更好睇。不過部分網民就大讚MV雖然平淡，但就成功帶出歌詞中無奈的感覺，大讚MV超有Feel！
驚喜位3 ）姚焯菲與MC張天賦合拍MV身高成熱搜！
MV中二人有不少前後站立的畫面，不過交流場面不多，面對面的畫面只用剪影交代，二人並立身高成為網民熱議，根據官方資料MC身高168cm，而姚焯菲在2021年的IG Q&A中曾自爆身高是165cm，之後未有公布身高數字，不過經過3年發育長高後，Chantel 對上一次回港身高已追貼169cm的鍾柔美，所以令觀眾猜測兩位歌手的真實身高，應該比畫面中顯示更接近。
Chantel 前年曾「追星成功」與MC合唱情歌
Chantel向來不諱言視MC為偶像，事實上Chantel早在2022年9月舉行的《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》上，就曾「追星成功」，與MC一連合唱了兩首英文情歌《Honey》及《How Many Times》，不過當時Chantel剛滿16歲，比MC年輕10歲，當時MC尷尬表示自己不夠成熟去面對Chantel。
有網民批唔襯 有網民撐期待
MC和Chantel即將「再續前緣」推出合唱歌的消息一出，即引起網民熱議，有網民不睇好這個組合，表示：「覺得佢哋唔襯」、「震驚！好多人都Hang咗機」、「即刻一地玻璃心」等，不過亦有網民大讚：「呢個組合亮眼喎」、「支持MC同唔同台合作」、「Chantel又可以同MC唱歌，熱烈期待」。
新單曲《Dreamscape》登上勁歌金榜首位
Chantel有指獲力捧取代炎明熹，7月回歸香港後，新歌唔止一首，連《愛回家》新主題曲都有傳係Chantel唱。Chantel最近推出的新單曲《Dreamscape》，也登上了勁歌金榜的首位。此外，今個7月她還將與兩位After Class隊友Windy詹天文和Yumi鍾柔美合作，演出兩場《音樂出沒Let’s play together演唱會》。