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姚焯菲留學紐西蘭被室友嫌唔衛生 自爆與室友摩擦經歷：「佢賴我搞到有蟲」

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姚焯菲（Chantel）今年年初遠赴紐西蘭升學，早前低調返港拍MV，並且出席電台節目《叱咤樂壇》宣傳新歌《小出走》。在接受訪問時，Chantel大談在紐西蘭的各種經歷，又自爆因為衛生習慣問題，被室友嫌棄自己「搞到宿舍房有蟲」！

姚焯菲 姚焯菲年初到紐西蘭留學，早前低調回港工作。
姚焯菲年初到紐西蘭留學，早前低調回港工作。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 訓身為新歌《小出走》拍MV。
訓身為新歌《小出走》拍MV。（圖片來源：[email protected]

姚焯菲留學紐西蘭被室友嫌唔衛生：「佢賴我搞到有蟲」

姚焯菲（Chantel）早前出席電台節目《叱咤樂壇》時分享到自己的宿舍生活。首次出國留學的Chantel表示曾經與室友因衛生習慣問題有過摩擦：「我知道我個Roommate（室友）唔鍾意我係間房食嘢，譬如食完嘅包裝紙，佢唔畀我揼係房入面嘅垃圾桶，佢覺得會惹蟻，同埋佢好怕蜥蝪，有一次就走咗入嚟，佢就賴我周圍揼搞到有蟲，啲蜥蝪就入嚟食蟲，搞到我好内疚。」

姚焯菲 Chantel於電台曾經與室友因衛生習慣問題有過摩擦，被對方指因為自己搞到宿舍房有蟲。
Chantel於電台曾經與室友因衛生習慣問題有過摩擦，被對方指因為自己搞到宿舍房有蟲。（圖片來源：[email protected]商業電台 Hong Kong Toolbar）

出國後想念家人 學識洗衫、執嘢

雖然Chantel大讚紐西蘭天氣好、陽光普照，但依然掛住香港。Chantel又話每日都會與家人聯絡：「雖然每日都會同爹地、媽咪Facetime，但都會掛住佢地。我會最掛住係屋企，喺嗰邊冇做爹地、媽咪，就冇咗屋企嘅感覺囉。」

Chantel又話到紐西蘭留學後，因為事事都要靠自己，所以學會獨立，不再依賴家人：「我學識咗點樣獨立，呢個我覺得係最重要嘅。我學識點樣洗衫，自己執嘢，同埋唔見咗嘢係冇人幫手搵，真係要自己搵。之前係『媽咪！你記唔記得呢個擺咗係邊？』宜家就要靠自己。」

姚焯菲 Chantel又話到紐西蘭留學後，因為事事都要靠自己，仲學識洗衫、執嘢！
Chantel又話到紐西蘭留學後，因為事事都要靠自己，仲學識洗衫、執嘢！（圖片來源：[email protected]

紐西蘭校園內都有小粉絲

Chantel憑《聲夢傳奇》爆紅，估唔到仲要紅到紐西蘭，Chantel在節目中就提到校園內都有小粉絲，仲有小粉絲主動要求合照：「好得意嘅係我學校入面都有啲小粉絲嘅，係細過我嘅。佢過嚟問我可唔可以同我影相，但因為佢細個啲唔用得電話，所以就放左學先影翻。」

姚焯菲 Chantel憑《聲夢傳奇》爆紅，仲要紅到紐西蘭校園入面都有小粉絲！
Chantel憑《聲夢傳奇》爆紅，仲要紅到紐西蘭校園入面都有小粉絲！（圖片來源：[email protected]

一起看Chantel電台訪問片段：

Chantel低調回港出席電台節目分享紐西蘭留學生活

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