姚焯菲留學紐西蘭被室友嫌唔衛生 自爆與室友摩擦經歷：「佢賴我搞到有蟲」

姚焯菲（Chantel）今年年初遠赴紐西蘭升學，早前低調返港拍MV，並且出席電台節目《叱咤樂壇》宣傳新歌《小出走》。在接受訪問時，Chantel大談在紐西蘭的各種經歷，又自爆因為衛生習慣問題，被室友嫌棄自己「搞到宿舍房有蟲」！