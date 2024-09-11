29歲前亞姐姚琰欣上TVB挑戰40路！連環現身兩線劇 網友嗌認唔到
姚琰欣 為扮40路狂試不同造型
姚琰欣（Bonnie）近日在TVB劇《法證先鋒6》中飾演時裝雜誌創辦人Donna，同娜娜（蔣祖曼飾）有對手戲，她在社交網透露該個角色原來係位「40路」女士：「大挑戰！收到劇本時見到角色年齡竟然係約45歲，試咗幾個造型又拉直又夾攣，最終就係呢一身紅黑造型～仲記得嗰陣我仲有瀏海㗎！加上我平時講嘢咁活潑，不停係咁諗到底45歲既語氣到底係點呢？點做好呢？」
「綠魔」大讚「零違和感」 網友表示「認唔到」
形象指導「綠魔」許嘉浩（Karl）即留言大讚Bonnie的演繹「零違和感」，Bonnie搞笑反問他：「讚緊我？」Karl回答：「直情…演技大躍進 la haha~~」亦有網友表示：「認唔到」、「終於做阿姐啦」、「妹妹仔扮阿嬋都幾大挑戰」等。
性感客串《愛回家》疑做「邪花」
Bonnie又預告將在今晚（9月11日）的《愛回家》中現身，睇預告見到Bonnie站在潮偉（袁文傑飾）身邊，打扮性感，手上拎住一杯酒，環境似是在一間酒吧中，疑似飾演一名過鏡「邪花」。睇番原來Bonnie已非第一次客串《愛回家》，去年5月，她也曾飾演一名同三太（樊亦敏飾）爭買12蚊店正貨的買手，有一大串同三太針鋒相對的對白。
《愛回家》第2371集（11/9）預告：
疑正拍攝新劇《黑色月光》
此外Bonnie近日又在限時動態中曬出與TVB小花曹銦玲的合照，相中兩人穿著紫色護士制服，未知是否正在拍攝TVB新劇《黑色月光》。
姚琰欣 曾出寫真集被封「翻版黃智雯」
姚琰欣（Bonnie）曾改名姚紫茵，現年29歲，身兼演員、模特兒及DJ等身份，擁有36D逼爆身材，初出道時曾因樣貌和無綫花旦黃智雯有幾分相似，而被封爲「翻版黃智雯」。
2012年Bonnie開始客串演出電影同電視劇，分別演出過TVB與ViuTV劇集，2015年曾於電影《有客到》飾演一個被姦屍的女仔而開始為人認識，2016年她更自資6位數字，推出了首本個人寫真集《Bonnie First Fantasy》。2017年，她在ViuTV劇集《賤民20》飾演床戰王宗堯的護士，亦再度引起網民關注。
未能入圍《全民造星4》轉戰亞姐
2021年為參加《全民造星4》，Bonnie努力健身，激減了20多磅，又積極練歌跳舞，希望可以擺脫性感寫真女星形象，可惜最後未能入圍。同年Bonnie又參選了《亞洲小姐競選》，並打入最後八強，根據資料，當時她報稱職業為演員，三圍36D、25、36。
到去年Bonnie重返校園，入讀浸大電影學院，預計將於明年畢業。