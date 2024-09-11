姚琰欣

29歲前亞姐姚琰欣上TVB挑戰40路！連環現身兩線劇 網友嗌認唔到

最新娛聞
東方新地

廣告

2021年落選亞姐姚琰欣（Bonnie）近日連環現身《法證先鋒VI 倖存者的救贖》（簡稱《法證先鋒6》）和《愛·回家之開心速遞》（簡稱《愛回家》），活躍於兩線TVB劇集中，其中在《法證6》她更越級挑戰飾演40路角色，獲讚零違和感！

姚琰欣 為扮40路狂試不同造型

姚琰欣（Bonnie）近日在TVB劇《法證先鋒6》中飾演時裝雜誌創辦人Donna，同娜娜（蔣祖曼飾）有對手戲，她在社交網透露該個角色原來係位「40路」女士：「大挑戰！收到劇本時見到角色年齡竟然係約45歲，試咗幾個造型又拉直又夾攣，最終就係呢一身紅黑造型～仲記得嗰陣我仲有瀏海㗎！加上我平時講嘢咁活潑，不停係咁諗到底45歲既語氣到底係點呢？點做好呢？」

姚琰欣 Bonnie透露為挑戰這個40路的成熟角色，連試了幾個又直又攣的造型。（圖片來源：TVB）
Bonnie透露為挑戰這個40路的成熟角色，連試了幾個又直又攣的造型。（圖片來源：TVB）

「綠魔」大讚「零違和感」 網友表示「認唔到」

形象指導「綠魔」許嘉浩（Karl）即留言大讚Bonnie的演繹「零違和感」，Bonnie搞笑反問他：「讚緊我？」Karl回答：「直情…演技大躍進 la haha~~」亦有網友表示：「認唔到」、「終於做阿姐啦」、「妹妹仔扮阿嬋都幾大挑戰」等。

姚琰欣 劇中Bonnie一身紅黑成熟造型，同蔣祖曼做對手戲。（圖片來源：TVB）
劇中Bonnie一身紅黑成熟造型，同蔣祖曼做對手戲。（圖片來源：TVB）

性感客串《愛回家》疑做「邪花」

Bonnie又預告將在今晚（9月11日）的《愛回家》中現身，睇預告見到Bonnie站在潮偉（袁文傑飾）身邊，打扮性感，手上拎住一杯酒，環境似是在一間酒吧中，疑似飾演一名過鏡「邪花」。睇番原來Bonnie已非第一次客串《愛回家》，去年5月，她也曾飾演一名同三太（樊亦敏飾）爭買12蚊店正貨的買手，有一大串同三太針鋒相對的對白。

姚琰欣 Bonnie預告將現身《愛回家》。（圖片來源：TVB）
Bonnie預告將現身《愛回家》。（圖片來源：TVB）

《愛回家》第2371集（11/9）預告：

姚琰欣 Bonnie去年5月也曾客串《愛回家》，同三太有針鋒相對的戲份。（圖片來源：TVB）
Bonnie去年5月也曾客串《愛回家》，同三太有針鋒相對的戲份。（圖片來源：TVB）

疑正拍攝新劇《黑色月光》

此外Bonnie近日又在限時動態中曬出與TVB小花曹銦玲的合照，相中兩人穿著紫色護士制服，未知是否正在拍攝TVB新劇《黑色月光》。

姚琰欣 Bonnie正在拍攝TVB新劇。（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
Bonnie正在拍攝TVB新劇。（圖片來源：IG@bonnieyiuu）

姚琰欣 曾出寫真集被封「翻版黃智雯」

姚琰欣（Bonnie）曾改名姚紫茵，現年29歲，身兼演員、模特兒及DJ等身份，擁有36D逼爆身材，初出道時曾因樣貌和無綫花旦黃智雯有幾分相似，而被封爲「翻版黃智雯」。

2012年Bonnie開始客串演出電影同電視劇，分別演出過TVB與ViuTV劇集，2015年曾於電影《有客到》飾演一個被姦屍的女仔而開始為人認識，2016年她更自資6位數字，推出了首本個人寫真集《Bonnie First Fantasy》。2017年，她在ViuTV劇集《賤民20》飾演床戰王宗堯的護士，亦再度引起網民關注。

姚琰欣 Bonnie曾在2016年自資6位數字，推出以「幻想」爲主題的性感寫真集《Bonnie First Fantasy》。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
Bonnie曾在2016年自資6位數字，推出以「幻想」爲主題的性感寫真集《Bonnie First Fantasy》。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
姚琰欣 電影《有客到》中Bonnie被男主角Eric Kwok姦屍，她直言這幕戲份令好多人對她有了好多不同的幻想。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
電影《有客到》中Bonnie被男主角Eric Kwok姦屍，她直言這幕戲份令好多人對她有了好多不同的幻想。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
姚琰欣 《賤民20》中Bonnie曾著護士裝情挑王宗堯。（圖片來源：ViuTV）
《賤民20》中Bonnie曾著護士裝情挑王宗堯。（圖片來源：ViuTV）

未能入圍《全民造星4》轉戰亞姐

2021年為參加《全民造星4》，Bonnie努力健身，激減了20多磅，又積極練歌跳舞，希望可以擺脫性感寫真女星形象，可惜最後未能入圍。同年Bonnie又參選了《亞洲小姐競選》，並打入最後八強，根據資料，當時她報稱職業為演員，三圍36D、25、36。

到去年Bonnie重返校園，入讀浸大電影學院，預計將於明年畢業。

姚琰欣 姚琰欣 BONNIE YIU（圖片來源：亞洲小姐2021）
姚琰欣 BONNIE YIU（圖片來源：亞洲小姐2021）
姚琰欣 面試時的姚琰欣。（圖片來源：ATV）
面試時的姚琰欣。（圖片來源：ATV）
姚琰欣 Bonnie同亞視一姐阿儀係同屆亞姐。（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
Bonnie同亞視一姐阿儀係同屆亞姐。（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
姚琰欣 入行多年的Bonnie，IG至今已有超過4.8萬位粉絲。（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
入行多年的Bonnie，IG至今已有超過4.8萬位粉絲。（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
姚琰欣 經常在IG大派福利！（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
經常在IG大派福利！（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
姚琰欣 （圖片來源：IG@bonnieyiuu）
（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
姚琰欣 （圖片來源：IG@bonnieyiuu）
（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
姚琰欣 （圖片來源：IG@bonnieyiuu）
（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
姚琰欣 （圖片來源：IG@bonnieyiuu）
（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
姚琰欣 （圖片來源：IG@bonnieyiuu）
（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
姚琰欣 （圖片來源：IG@bonnieyiuu）
（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
姚琰欣 （圖片來源：IG@bonnieyiuu）
（圖片來源：IG@bonnieyiuu）
姚琰欣 （圖片來源：IG@bonnieyiuu）
（圖片來源：IG@bonnieyiuu）

撰文：東方新地圖片來源：IG@bonnieyiuu、TVB、ATV、ViuTV、新傳媒照片庫

熱門文章

 