姚瑩瑩興奮孖191cm「翻版許光漢」合照 對方真實身份曝光原來大有來頭！

姚瑩瑩心心眼合照瘋傳 迷上高大版許光漢
近日一張合照在各大社交平台及討論區瘋傳，主角正是在《愛回家》中形象高貴的「Helen姐」姚瑩瑩。相中可見，姚瑩瑩一改劇中優雅形象，化身小粉絲露出「心心眼」，甜笑著依偎在一名身形極之高大的男子身旁，畫面充滿粉紅泡泡。該名男子外貌俊俏，五官深邃，加上一頭清爽短髮，被網民指與韓星許光漢有幾分相似，其模特兒般的身材比例更引起全城關注，網民紛紛化身偵探，誓要查出這位能融化Helen姐的型男到底是何方神聖。
神秘男身份大起底
經過網民一番努力起底，這位神秘帥哥的身份終於曝光！原來他並非娛樂圈中人，而是大有來頭的國家級游泳運動員汪順。現年31歲的汪順身高足足有191cm，是中國游泳隊的主力之一，更曾在東京奧運會上勇奪男子200米混合泳金牌，實力與外貌兼備。汪順憑著其出眾的外貌和健碩身材，早已在體育界俘虜大批女粉絲，被譽為「游泳界男神」。如今連姚瑩瑩都被其魅力迷倒，可見其殺傷力驚人，難怪合照一流出即時引起哄動。
網民洗版力讚姚瑩瑩「新對象」超高質
照片曝光後，雖然有網民誤以為係姚瑩瑩嘅兒子，不過亦有唔少人大讚姚瑩瑩嘅「新對象」超高質：「嘩！呢位帥哥係邊個？好似許光漢！估唔到Helen姐真人咁冧！」、「原來係奧運金牌汪順！又高又靚仔，難怪Helen姐都心心眼！」、「這個組合也太夢幻了吧！美女配英雄！」、「Helen姐眼光真好，完全係男神級數！」、「求更多合照，想睇佢哋多啲互動！」。
香港藝人姚瑩瑩，原籍新加坡，近年在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演Helen姐，深受觀眾喜愛。姚瑩瑩不僅是一位忙碌的演員，更是一位全職媽媽。她與將滿14歲的兒子Evan關係密切，常陪伴他學習及參加游泳比賽。
姚瑩瑩母子檔首次合作拍廣告
最近，姚瑩瑩與Evan一同為一家痛症中心拍攝廣告。這是兩母子的首次合作，Evan表現非常出色，面對鏡頭亦沒有出現怯場的情況。就讀國際學校的他在拍攝前特別向姚瑩瑩學習中文發音，希望能夠順利完成拍攝。
不過瑩瑩也謙虛地笑稱自己的中文也是半桶水，「好彩今次都係分享自己真實感受，唔使背稿，因為我哋兩個中文都唔係特別好，媽咪都幫唔到佢幾多。」Evan當日的表現令姚瑩瑩感到驕傲，拍攝僅用了一小時便順利完成，「Evan好乖，事前諗定點樣去講同分享，所以NG仲少過媽咪，好勁！」
游泳健將背後辛酸
姚瑩瑩表示，在工作中經常忽略自己的健康，曾因肩膊痛而求醫治療。兒子Evan作為學校游泳健將，每次練水或比賽後，都會喊累喊痛，「囝囝係運動員，經常都會代表學校出外游泳比賽，拎過好多獎，不過每次練水或者比賽之後都會嗌好攰、好痛，作為媽咪當然會幫佢按摩，但感覺都唔係好幫到佢。」
關注兒子健康 母子同行
為了改善情況，姚瑩瑩決定帶Evan到診所進行檢查和治療，成效顯著，比賽成績亦有所提升。姚瑩瑩認為陪伴和了解孩子非常重要，「痛症唔好以為忍嚇就算，到年紀大咗，情況只會繼續加劇，所以有痛就已經係警號，痛楚長達三個月就一定要睇醫生，病向淺中醫。」