姚瑩瑩興奮孖191cm「翻版許光漢」合照 對方真實身份曝光原來大有來頭！

53歲姚瑩瑩在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「Helen姐」，並憑住高貴優雅形象深入民心。日前（6日），網上就瘋傳一張佢與神秘男子嘅親密合照，，相中姚瑩瑩罕有地流露出一副「心心眼」的冧樣，緊貼在高大帥哥身旁，瞬間引爆網民熱議！