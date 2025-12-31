25歲李嘉欣師妹年尾公開戀情放閃 收花品味與李龍基相似引熱議

25歲環球小姐冠軍姚祖恩在2025年最後一日突然官宣戀情，這位被譽為「翻版李嘉欣」的中英混血美女首度與神秘男友公開合照放閃。更令人意外的是，她收到的粉紅色鮮花竟然與李龍基當年接王青霞出獄時送的花束撞色，但姚祖恩的花束明顯更大更鮮艷，網民紛紛熱議這個巧合背後是否有特別意思。