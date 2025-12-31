25歲李嘉欣師妹年尾公開戀情放閃 收花品味與李龍基相似引熱議
25歲環球小姐冠軍姚祖恩在2025年最後一日突然官宣戀情，這位被譽為「翻版李嘉欣」的中英混血美女首度與神秘男友公開合照放閃。更令人意外的是，她收到的粉紅色鮮花竟然與李龍基當年接王青霞出獄時送的花束撞色，但姚祖恩的花束明顯更大更鮮艷，網民紛紛熱議這個巧合背後是否有特別意思。
姚祖恩首度公開男友真面目 高大俊朗超登對
姚祖恩在社交平台分享多張與男朋友到高級餐廳慶祝的照片，她穿上一襲黑色低胸晚裝裙，配搭多層閃亮頸鏈及耳環，盡顯高貴氣質。這位神秘男友罕有現身鏡頭前，輕輕搭住女朋友肩膀合照，看上去非常年輕而且生得高大俊朗，與身高出眾的姚祖恩站在一起十分登對。男友更展現紳士風度，離開酒店時一手幫忙拿鮮花，一手拿禮物，貼心舉動令人印象深刻。
收花品味與李龍基撞色 網民熱議巧合
最引起網民討論的是姚祖恩收到的大束粉紅色鮮花，竟然與李龍基當年賀王青霞出獄時所送的鮮花撞色。不過姚祖恩的花束明顯更大紮更鮮艷，顏色亦更加搶眼。網民紛紛留言指出這個有趣巧合，有人笑言「粉紅色花真係好受歡迎」，亦有人認為這只是純屬巧合，但確實令人印象深刻。這個意外的撞色事件，為姚祖恩的官宣戀情增添了更多話題性。
甜蜜告白感謝男友 前港姐季軍送祝福
姚祖恩在帖文中以英文甜蜜告白，寫道「我最喜歡的人，最喜歡的花，最喜歡的地方，還有最喜歡的foood🥰謝謝你總是讓我吃得很開心🤪」字裡行間流露出濃濃愛意。這位三料冠軍更特別感謝男友總是讓她吃得開心，可見兩人平日相處甜蜜。值得注意的是，前港姐冠軍雷莊𠒇亦有為這個帖文按讚送上祝福，顯示選美圈姊妹情深，大家都為姚祖恩找到真愛而感到高興。
李嘉欣學妹戀情曝光 網民大讚男友高質
作為李嘉欣的瑪利諾修院學校學妹，姚祖恩一直被外界關注其感情動向。這位中英混血美女本身條件優越，爸爸是英國人、媽媽是香港人，在香港土生土長。她曾與李嘉欣一同接受內地節目《魯豫有約》訪問，當時只是中二學生的她已被讚為「翻版李嘉欣」。如今25歲的她終於公開戀情，網民都大讚男友外型高質，認為兩人非常般配，紛紛留言祝福這對璧人。
