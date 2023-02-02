KANGDANIEL FIRST PARADE 2023香港演唱會 3月姜丹尼爾首度現身九展
3月29日係DANIEL首次以個人身份嚟到香港開Show！各位DANITY如果想親身到場支持，就要密切留意新情報！
KANGDANIEL 姜丹尼爾演唱會 2023
節目名稱 : KANGDANIEL FIRST PARADE IN HONG KONG
演出日期 : 29/03/2023 (星期三)
演出地點 : 九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL
演出時間 : 晚上8時
經紀公司 : KONNECT
主辦單位 : 香港樂騰演藝文化有限公司
策劃單位 : 有種傳媒
協辦單位 : 168 Production
反駁兼刪除粉絲留言
姜丹尼爾近日喺社交媒體同粉絲交流時表示《Street Man Fighter》成個節目都係男舞者令佢做主持人時非常之開心同放鬆，相反之前《Street Woman Fighter》時因為全部都係好強嘅女舞者而令佢感到好害怕。粉絲提醒佢嘅言論差別對待女性時，姜丹尼爾反駁粉絲指責：「你站在六十個男人面前念詩你不會感到害怕嗎？」更加刪除部分指責佢言論嘅粉絲。
事後道歉表示回應太草率
事件曝光後網民粉粉批評姜丹尼爾態度，表示：「刪除留言很棒」、「這是國民男團的水準嗎？」、「粉絲提醒都不行，也太敏感？」並於本日（20號）下午姜丹尼爾喺社交媒體發文對之前爭議言論道歉，表示自己應該更謹慎去應對，抱歉為擔心佢嘅粉絲帶來傷害。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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