姜卓文狠撇關嘉敏惹大量負評？自爆壓力爆煲工作忙 網民怒轟啃老族玩弄感情

藝人姜大衛的兒子姜卓文（細John），身為「星二代」自帶光環，近期因參加戀愛配對節目而人氣急升。他與女星關嘉敏（Carman）的感情線一直備受觀眾矚目，然而在最新一集中，劇情卻迎來震撼性逆轉。姜卓文突然以壓力過大為由，向關嘉敏坦言不想拍拖，猶如投下了一枚炸彈，不僅讓關嘉敏心碎，更引爆網民怒火，一面倒地對他展開猛烈批評。