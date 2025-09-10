姜卓文狠撇關嘉敏惹大量負評？自爆壓力爆煲工作忙 網民怒轟啃老族玩弄感情
藝人姜大衛的兒子姜卓文（細John），身為「星二代」自帶光環，近期因參加戀愛配對節目而人氣急升。他與女星關嘉敏（Carman）的感情線一直備受觀眾矚目，然而在最新一集中，劇情卻迎來震撼性逆轉。姜卓文突然以壓力過大為由，向關嘉敏坦言不想拍拖，猶如投下了一枚炸彈，不僅讓關嘉敏心碎，更引爆網民怒火，一面倒地對他展開猛烈批評。
自爆焦慮症加劇 四字拒愛關嘉敏
在節目中，姜卓文與關嘉敏共進晚餐，氣氛本應浪漫，他卻突然剖白心聲，表示因近期工作量大增，導致其焦慮症病情加劇，身心狀態極差。他坦言：「這段時間我個人好down，瞓醒覺就覺得好大壓力」，隨後更以「唔想拍拖」四字直接拒絕了關嘉敏，強調決定與女方無關，純粹是個人問題。面對這突如其來的拒絕，關嘉敏表情瞬間變得落寞，更追問對方是否曾想過退出節目，令現場氣氛降至冰點。
網民負評如潮 怒斥為曝光率參賽
節目播出後，網上討論區瞬間被洗版，大量網民對姜卓文的表現給予負評。不少人質疑他所謂的「工作忙碌」只是藉口，認為他根本無心戀愛，參賽只為博取知名度。有網民尖銳地留言：「細John根本就唔鍾意任何一個女神，佢只係為咗曝光率參加節目，全程hea做！」更有人諷刺道：「佢參加呢個節目係為知名度，唔係為女神，講真個樣OK，又識煮嘢食，使乜參加女神配對？」
被封玩女高手 利用感情博上位
除了被批評無心戀戰，更有網民狠批姜卓文是「玩女高手」，指責他利用關嘉敏的感情來為自己製造話題和鏡頭。有投入真感情的觀眾感到心痛，直斥：「呢啲玩女高手……玩到條女七上八落，就話自己好忙都係唔想拍拖」、「上完鏡就唔想拍拖，聽落好似當人condom」，認為他立心不良，純粹是發明星夢，利用感情來增加曝光率，行為令人不齒。
粉絲心痛關嘉敏 真情錯付星二代
在一片罵聲中，亦有不少網民對關嘉敏表示心痛和支持，大讚她在節目中表現爽朗、真實，並鼓勵她盡快放下，尋找更好的對象，「了解佢多左，開始喜歡Carman，努力啊！唔駛理個星二代啦！」另外，也有人理性分析，認為姜卓文可能由始至終都對關嘉敏無意，心有所屬的是另一位女嘉賓，只是節目錯配，他才被迫用「忙」作為拒絕的下台階，以免讓關嘉敏太過難堪。
