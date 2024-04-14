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金像獎2024｜李琳琳姜大衛慶祝結婚紀念50年 攜手走過抗癌路

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雖然話「再鋒利嘅刀，都有生鏽嘅一日⋯⋯」，但76歲「John哥」姜大衛仍寶刀未老，今年在金像獎憑《白日之下》奪得金像獎最佳男配角」，他在台上深情表示：「我想將個獎頒畀太太，因為係我哋結婚50周年。」佢同老婆李琳琳係娛圈出名嘅模範夫妻，但John哥話佢哋都遇過唔少難關，最難過係太太喺十多年前患上大腸癌，John哥陪伴佢走過抗癌之路，兩夫妻感情更勝從前。

李琳琳 台上浪漫示愛，李琳琳表現愕然，旁邊的洪金寶太太高麗虹完美演繹「羡煞旁人」！（圖片來源：ViuTV）
台上浪漫示愛，李琳琳表現愕然，旁邊的洪金寶太太高麗虹完美演繹「羡煞旁人」！（圖片來源：ViuTV）

姜大衛 李琳琳結婚50年

姜大衛同李琳琳自1974年結婚，育有兩女一仔，大女姜依蘭07年嫁曹永廉，二女姜依文亦已組織家庭，現居溫哥華，細仔姜卓文是李琳琳於1996年以48歲高齡誕下，現年僅22歲。2011年中李琳琳被爆患上大腸癌，手術後卻因癌細胞擴散至淋巴位置，要進行化療，被傳媒影到激瘦如同紙版人，不過經過老公姜大衛悉心照料，兩年後李琳琳終於戰勝病魔，兩公婆感情更勝從前，John哥早年接受傳媒訪問時表示：「嗰段時間我的確係好擔心，唯一可以做嘅就係共同面對。四十幾年感情，其實唔需要講出聲都知，大家都係冇咗對方唔得嘅！」

李琳琳 姜大衛經常做跟得丈夫陪老婆見朋友，老婆同朋友幾個女人傾足成粒鍾，佢就坐足全程冇嗌過悶、冇叫過走，更加唔會低頭玩手機，食完仲會主動埋單，呢啲咪就係好老公囉！
姜大衛經常做跟得丈夫陪老婆見朋友，老婆同朋友幾個女人傾足成粒鍾，佢就坐足全程冇嗌過悶、冇叫過走，更加唔會低頭玩手機，食完仲會主動埋單，呢啲咪就係好老公囉！
李琳琳 李琳琳患病期間，姜大衛放低工作，陪太太對抗病魔，2014年大病初愈嘅琳琳姐暫未長肉，身形瘦削得如同紙板人。
李琳琳患病期間，姜大衛放低工作，陪太太對抗病魔，2014年大病初愈嘅琳琳姐暫未長肉，身形瘦削得如同紙板人。
李琳琳 姜大衛同琳琳姐經常糖黐豆出巡，兩公婆形影不離，真係圈中夫妻嘅最佳典範。
姜大衛同琳琳姐經常糖黐豆出巡，兩公婆形影不離，真係圈中夫妻嘅最佳典範。

婚姻之道 互相包容

講到50年婚姻相處之道，姜大衛認為最重要係互相包容，佢話自己年輕時好多事情都會堅持己見，睇唔順眼就會出聲，但隨住年長的看法也有所不同：「之後會明白其實好多執拗都冇乜大不了，總之唔傷害到自己同別人就得啦。兩公婆嗌交，都係因為睇法唔同。後生時，我哋總係想改變對方，但慢慢就會知道，有啲嘢係冇得迫嘅！」

李琳琳 Keep住幕前演出、又有老婆陪又有兒孫福享，姜大衛依然健康又有台型，完全唔似70歲。
Keep住幕前演出、又有老婆陪又有兒孫福享，姜大衛依然健康又有台型，完全唔似70歲。
李琳琳 姜大衛同琳琳姐結婚50年，佢話以前都會因為想改變對方而嗌交，但慢慢就學識咗互相包容。
姜大衛同琳琳姐結婚50年，佢話以前都會因為想改變對方而嗌交，但慢慢就學識咗互相包容。

對女婿讚不絕口

近年姜大衛同女婿曹永廉喺《公公出宮》同《超時空男臣》密密合作，《公公出宮》中曹永廉更同現實一樣，都係扮演John哥嘅女婿角色，成就曹永廉攞到最佳男配角獎。John哥對女婿大讚話：「佢個角色唔容易演，但佢演得到！」至於拍戲時，廉記又會點樣稱呼John哥？John哥笑指以前會同佢講喺錄影廠要叫John哥，唔好叫外父！但廉記就笑言依家叫咩都冇所謂啦！

李琳琳 曹永廉大讚外父姜大衛好開通，從來唔會幹涉佢哋對小朋友嘅教育，令三代人相處得好舒服。
曹永廉大讚外父姜大衛好開通，從來唔會幹涉佢哋對小朋友嘅教育，令三代人相處得好舒服。
李琳琳 廉記話一對仔女都好喜歡公公姜大衛，差唔多日日都會上公公屋企，一家人相處得樂也融融。
廉記話一對仔女都好喜歡公公姜大衛，差唔多日日都會上公公屋企，一家人相處得樂也融融。
李琳琳 曹永廉同John哥近年經常合作，首次合拍慨《公公出宮》更攞咗最佳男配角獎，當然唔少得要多謝John哥。
曹永廉同John哥近年經常合作，首次合拍慨《公公出宮》更攞咗最佳男配角獎，當然唔少得要多謝John哥。

姜大衛 演藝世家出身

姜大衛係演藝世家出身，與大哥秦沛及同母異父弟弟爾冬升三兄弟感情勁好，John哥自4歲開始做童星，66年加入邵氏做武師，得到大導演張徹賞識，擔正《游俠兒》主角。70年更憑《報仇》一片成為香港首位獲得亞洲影展最佳男主角嘅演員。73 年，John哥再憑電影《叛逆》獲得亞洲影展最具性格演員獎。

李琳琳 姜母與姜氏三兄弟，左起秦沛、姜老太、姜大衛和爾冬升，爾雖與兩兄長同母異父，但感情極好，有空三兄弟便陪着媽媽。
姜母與姜氏三兄弟，左起秦沛、姜老太、姜大衛和爾冬升，爾雖與兩兄長同母異父，但感情極好，有空三兄弟便陪着媽媽。

姜大衛曾表示最鍾意演武俠片，除此之外就係喜劇，而喺新劇《逆緣》以三爺孫的故事為軸心，年僅30歲的陳家樂在劇中成為姜大衛嘅爸爸，黎耀祥就係陳家樂個孫，配搭新鮮！ 逆緣

陳家樂飾演嘅二戰時期冷凍人士兵陳家樂在2018年甦醒後，驚覺兒子姜大衛及孫兒黎耀祥早已年紀漸老，他決心重拾父子關係，掀起連串奇幻逆緣。

逆緣

愛拍搞笑武俠劇

佢喺較早前播出的《翻生武林》中，就集合晒John哥最鍾意嘅兩種類型，劇中John哥一人飾演「慈悲老人任我飛」和「武林盟主慕容風」兩個角色，戲份勁重。

李琳琳 70歲姜大衛打得又演得，寶刀鋒利得嚟仲未生鏽。
70歲姜大衛打得又演得，寶刀鋒利得嚟仲未生鏽。
李琳琳 姜大衛喺新劇《翻生武林》入面仲好好艷福㖭！
姜大衛喺新劇《翻生武林》入面仲好好艷福㖭！
李琳琳 劇中蕭正楠同陳凱琳都陷入姜大衛籌謀已久嘅復仇大計中，可說John哥係劇中嘅最大反派boss。
劇中蕭正楠同陳凱琳都陷入姜大衛籌謀已久嘅復仇大計中，可說John哥係劇中嘅最大反派boss。

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圖片來源：東方新地 ｜圖片：新傳媒圖片

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