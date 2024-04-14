金像獎2024｜李琳琳姜大衛慶祝結婚紀念50年 攜手走過抗癌路
姜大衛 李琳琳結婚50年
姜大衛同李琳琳自1974年結婚，育有兩女一仔，大女姜依蘭07年嫁曹永廉，二女姜依文亦已組織家庭，現居溫哥華，細仔姜卓文是李琳琳於1996年以48歲高齡誕下，現年僅22歲。2011年中李琳琳被爆患上大腸癌，手術後卻因癌細胞擴散至淋巴位置，要進行化療，被傳媒影到激瘦如同紙版人，不過經過老公姜大衛悉心照料，兩年後李琳琳終於戰勝病魔，兩公婆感情更勝從前，John哥早年接受傳媒訪問時表示：「嗰段時間我的確係好擔心，唯一可以做嘅就係共同面對。四十幾年感情，其實唔需要講出聲都知，大家都係冇咗對方唔得嘅！」
婚姻之道 互相包容
講到50年婚姻相處之道，姜大衛認為最重要係互相包容，佢話自己年輕時好多事情都會堅持己見，睇唔順眼就會出聲，但隨住年長的看法也有所不同：「之後會明白其實好多執拗都冇乜大不了，總之唔傷害到自己同別人就得啦。兩公婆嗌交，都係因為睇法唔同。後生時，我哋總係想改變對方，但慢慢就會知道，有啲嘢係冇得迫嘅！」
對女婿讚不絕口
近年姜大衛同女婿曹永廉喺《公公出宮》同《超時空男臣》密密合作，《公公出宮》中曹永廉更同現實一樣，都係扮演John哥嘅女婿角色，成就曹永廉攞到最佳男配角獎。John哥對女婿大讚話：「佢個角色唔容易演，但佢演得到！」至於拍戲時，廉記又會點樣稱呼John哥？John哥笑指以前會同佢講喺錄影廠要叫John哥，唔好叫外父！但廉記就笑言依家叫咩都冇所謂啦！
姜大衛 演藝世家出身
姜大衛係演藝世家出身，與大哥秦沛及同母異父弟弟爾冬升三兄弟感情勁好，John哥自4歲開始做童星，66年加入邵氏做武師，得到大導演張徹賞識，擔正《游俠兒》主角。70年更憑《報仇》一片成為香港首位獲得亞洲影展最佳男主角嘅演員。73 年，John哥再憑電影《叛逆》獲得亞洲影展最具性格演員獎。
愛拍搞笑武俠劇
佢喺較早前播出的《翻生武林》中，就集合晒John哥最鍾意嘅兩種類型，劇中John哥一人飾演「慈悲老人任我飛」和「武林盟主慕容風」兩個角色，戲份勁重。
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