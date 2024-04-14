金像獎2024｜李琳琳姜大衛慶祝結婚紀念50年 攜手走過抗癌路

雖然話「再鋒利嘅刀，都有生鏽嘅一日⋯⋯」，但76歲「John哥」姜大衛仍寶刀未老，今年在金像獎憑《白日之下》奪得金像獎最佳男配角」，他在台上深情表示：「我想將個獎頒畀太太，因為係我哋結婚50周年。」佢同老婆李琳琳係娛圈出名嘅模範夫妻，但John哥話佢哋都遇過唔少難關，最難過係太太喺十多年前患上大腸癌，John哥陪伴佢走過抗癌之路，兩夫妻感情更勝從前。