姜大衛句句「有骨」串爆爾冬陞 從影60年成績不及兩兄弟
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從影超過60年的姜大衛，今年終於憑在電影《白日之下》中飾演入住殘疾院舎的老人通伯，而首度獲得香港電影金像獎的「最佳男配角」提名。不過近日姜大衛出席《白日之下》深圳首映禮時，竟然高調串爆《白日之下》監製爾冬陞！
姜大衛句句「有骨」串爆爾冬陞
姜大衛日前在《白日之下》深圳首映禮中，與導演和一眾主演包括林保怡、余香凝及粱雍婷齊齊現身與觀眾見面。當觀眾問到姜大衛與《白日之下》監製、同母異父的弟弟爾冬陞在合作期間有何趣事時，姜大衛一臉「認真」地表示：「我們拍這部戲的時候，爾冬陞是不敢來的，他沒有來過現場。」在旁的林保怡即刻緊張望向姜大衛，姜大衛才邊笑邊解釋指：「不是不敢，是因為他相信這個導演、相信他的能力、相信我們這幫演員，所以他不需要到現場。」機智的回答隨即令姜大衛獲得全場掌聲！
姜大衛三兄弟獲獎無數
秦沛、姜大衛和爾冬陞三位為圈中出名的三兄弟，演員嚴化和紅薇先後誕下秦沛和姜大衛。直至嚴化離世後，紅薇帶著秦沛和姜大衛改嫁製片人爾光，並誕下導演爾冬陞。三兄弟多年來獲獎無數，大哥秦沛就兩度獲得香港金像獎「最佳男配角」的殊榮，電視方面亦曾獲得TVB」我最喜愛的電視角色」、「我最喜愛的實力非凡男藝員」及「萬千光輝演藝大獎」，三弟爾冬陞亦先後勇奪金像獎的「最佳導演」和「最佳編劇」。
姜大衛從影60年演繹事業不及大哥
不過姜大衛從影60年來就只獲得亞洲影展的影帝和TVB的「萬千光輝演藝大獎」，從影多年來成績一直不及大哥秦沛。直到終於憑在電影《白日之下》中飾演入住殘疾院舎的老人通伯，首獲香港電影金像獎的「最佳男配角」提名。
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圖片來源：小紅書圖片、微博圖片、金像獎官圖