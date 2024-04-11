姜大衛句句「有骨」串爆爾冬陞 從影60年成績不及兩兄弟

從影超過60年的姜大衛，今年終於憑在電影《白日之下》中飾演入住殘疾院舎的老人通伯，而首度獲得香港電影金像獎的「最佳男配角」提名。不過近日姜大衛出席《白日之下》深圳首映禮時，竟然高調串爆《白日之下》監製爾冬陞！