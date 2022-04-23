姜文杰自覺愧對細妹姜麗文：嗰段時間不停怪責自己同好抑鬱
姜文杰自覺愧對姜麗文
姜文杰指與妹妹姜麗文（Lesley）組成組合「Benji and Lesley」後，曾有一段時間對妹妹感到愧疚及自責：「佢本身已經係日本NHK主持，我拉佢返嚟搞獨立音樂，但又唔算真係有好大成就。所以嗰段時間不停怪責自己同好抑鬱。」提及身為演員的姜麗文最近成功拿下獎項，姜文杰指自己當時哭得像「豬頭炳」 ，終於感到帶妹妹回港發展的決定沒有錯。
姜文杰以「秦沛之子」自豪
對於「秦沛之子」星二代的身份，姜文杰笑言：「如果我夠紅嘅話，其實呢啲嘢係唔會發生。呢個係我地星二代比其他藝人都更需要認命嘅一樣嘢。」佢指初入行時曾一度為此不開心，但現在卻有不同看法：「既然宜家啲人都仲講緊我係秦沛個仔嘅話，即係佢到宜家都仲好出名。呢樣係好開心嘅事嚟，所以我都好自豪話俾人聽佢係我爸爸。」
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秦沛為爭撫養權變窮
姜麗文與父親秦沛感情深厚，早前在商台節目《1圈圈 星光背後》，姜麗文首度公開講親生母親：「我親生媽咪喺我1歲前已經走咗，我真係冇乜feeling，亦唔係嬲，爸爸為咗可以keep我同哥哥可以喺埋一齊，佢乜嘢都畀晒佢(生母)，我非常之感恩，覺得爸爸好偉大。嗰陣86年，爸爸啱啱贏咗《 癲佬正傳 》金像獎最佳男配角 ，佢為咗我哋再變番窮喎！嗰時阿爸為養家咩都接咩都做，我哋喺片場見證住佢拍戲好辛苦，覺得佢真係無得頂！」
秦沛是Long D爸爸
姜麗文表示，曾經睇住秦沛在高溫40度下拍古裝戲，兩兄妹深深感受到父親的偉大，所以無論兒時讀書或出來工作，他們都會更加努力，盡力做好自己。姜麗文與哥哥姜文杰自小在加拿大長大，因為秦沛要搵錢養家，經常與一對子女分隔兩地，談到父親與她的相處，姜麗文說：「其實佢係Long D爸爸，成日工作飛來飛去，不過佢成日都寫嘢同畫嘢，又會送禮物畀我哋，等我哋覺得佢成日都陪住我哋。」
姜麗文從來冇買過名牌
姜麗文曾與哥哥姜文杰自資出碟，以歌手身份在香港出道，錢賺唔到生活拮据，他們都從來不向父親伸手：「爸爸實在太勤力喇，佢已經76歲，我憑乜嘢用佢多年嚟儲嘅錢呢？佢係咪應該用呢啲錢同我媽咪(指繼母)享受生活過二人世界呢？我到依家都未買過名牌，自己生存到就冇問題。」即使秦沛曾提議出錢畀姜麗文買樓做首期，她都拒絕。
60蚊盒士多啤梨都買唔起
當姜麗文回憶與哥哥姜文杰耗盡20萬積蓄，製作三首歌的EP，就更加點滴在心頭：「我咃除咗租錄音室，仲要請樂手，攝影師同拍MV……好快已經使咗20萬。第一年做新人，我哋只賺咗萬幾蚊，試過窮到去超巿，想買一盒好想食嘅士多啤梨，60蚊我都買唔起，最後喊住走，好彩阿爸唔知呢件事，嗰陣時真係好辛苦！」
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