姜濤上《今日R.I.P》接受加蔥訪問 扁嘴投訴唔鍾意被叫「姜B」

姜濤成為近年香港土產紅得最快的偶像，當曾志偉都借唔到姜濤上無綫節目，加蔥竟然請到姜濤上《今日R.I.P》接受訪問，加蔥好明顯錫住姜濤，問題唔係太尖銳，節目中姜濤再次展現其謙卑純真的真性情，更自爆買唔到樓的真正原因……

撰文：東方新地 圖片：《今日R.I.P》影片截圖