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姜濤上《今日R.I.P》接受加蔥訪問 扁嘴投訴唔鍾意被叫「姜B」

東方新地 - 娛聞

姜濤成為近年香港土產紅得最快的偶像，當曾志偉都借唔到姜濤上無綫節目，加蔥竟然請到姜濤上《今日R.I.P》接受訪問，加蔥好明顯錫住姜濤，問題唔係太尖銳，節目中姜濤再次展現其謙卑純真的真性情，更自爆買唔到樓的真正原因……

撰文：東方新地 圖片：《今日R.I.P》影片截圖

姜濤上《今日R.I.P》接受加蔥訪問 直言唔鍾意被叫「姜B」

姜濤
加蔥一開始就戴定頭盔，話所有問題都係網民想知。

姜濤展示手機wallpaper

加蔥對住萬人迷姜濤，表現得好正經，一開始他就叫姜濤拿出手機展示wallpaper，而姜濤亦乖乖照做，佢仲話「時刻保持謙卑」是他的左右銘，所以出道以來都沒有換wall paper。

姜濤
姜濤展示手機內的wallpaper。
姜濤
加蔥亦展示自己的手機wallpaper，寫住「我最勁」，姜濤睇完笑咗仲畀叻叻加蔥！

姜濤擇偶唔睇外表

加蔥第一條問題就問姜濤的擇偶條件，姜濤話喜歡的外表可能會成日轉換，所以沒有特定的準則，最緊要是可以體諒他的工作，給予空間。

姜濤
姜濤話自己揀女友唔注重外表。
姜濤
姜濤認為心靈上的溝通好重要。

姜濤唔覺得自己好勁

外表與內在好一置的姜濤，為人內斂，他表示從來唔覺得自己好勁可以代表所有後生仔，只是他夠好運能有機會在幕前發展。

姜濤
姜濤是個有自己想法的人，經常自我檢討。
姜濤
諗唔到點答時，姜濤會做出好多小動作。
姜濤
姜濤直言自己不是完美，也有好多缺點。

姜濤被花姐提醒慎言

講到有意置業，姜濤笑言睇樓唔一定即時買到，更口快快表示有很多酬勞都未收到，不過花姐即在旁扮咳提醒他小心講說話，姜濤笑得好尷尬。

姜濤
姜濤表示目前仍未夠錢買樓。
姜濤
仲話好多支票都未收到。
姜濤
姜濤知道自己講多咗，掩住個嘴笑。
姜濤
姜濤繼續解釋點解酬勞未到手，這時花姐在旁狂咳……

姜濤早已計劃人生

姜濤出道時曾講過，賺到錢買樓就會退休，現在才22歲的他，相信好快就可以達成買樓的願望，至於退休，他表示想30歲前完成自己想做的事情，包括做好音樂及拍一個斥資300萬的MV。

姜濤
加蔥笑指身價不菲的姜濤現在賺的錢可以買多過一層樓。
姜濤
姜濤覺得自己不會長期做星，暗示自己搵夠錢就會退出幕前‧

姜濤與姜B都唔鍾意

出道時才19歲的姜濤，一直被叫「姜B」，夠晒可愛，原來他一直很不喜歡這個外號，不過最估唔到是連真名姜濤也不喜歡，更曾向花姐提議改名，可惜紅得太快，全世界都知他叫姜濤，冇得改！

姜濤
對於人人叫「姜B」，姜濤耍晒手叫唔好。
姜濤
姜濤扁晒嘴話自己都已經22歲，唔想再畀人叫BB。

姜濤上《今日R.I.P》接受加蔥訪問 直言唔鍾意被叫「姜B」

姜濤上《今日R.I.P》接受加蔥訪問 直言唔鍾意被叫「姜B」

姜濤上《今日R.I.P》接受加蔥訪問 直言唔鍾意被叫「姜B」

姜濤上《今日R.I.P》接受加蔥訪問 直言唔鍾意被叫「姜B」

姜濤上《今日R.I.P》接受加蔥訪問 直言唔鍾意被叫「姜B」

即刻睇睇姜濤現身《今日R.I.P》

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