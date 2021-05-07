姜濤上《今日R.I.P》接受加蔥訪問 扁嘴投訴唔鍾意被叫「姜B」
姜濤成為近年香港土產紅得最快的偶像，當曾志偉都借唔到姜濤上無綫節目，加蔥竟然請到姜濤上《今日R.I.P》接受訪問，加蔥好明顯錫住姜濤，問題唔係太尖銳，節目中姜濤再次展現其謙卑純真的真性情，更自爆買唔到樓的真正原因……
撰文：東方新地 圖片：《今日R.I.P》影片截圖
姜濤展示手機wallpaper
加蔥對住萬人迷姜濤，表現得好正經，一開始他就叫姜濤拿出手機展示wallpaper，而姜濤亦乖乖照做，佢仲話「時刻保持謙卑」是他的左右銘，所以出道以來都沒有換wall paper。
姜濤擇偶唔睇外表
加蔥第一條問題就問姜濤的擇偶條件，姜濤話喜歡的外表可能會成日轉換，所以沒有特定的準則，最緊要是可以體諒他的工作，給予空間。
姜濤唔覺得自己好勁
外表與內在好一置的姜濤，為人內斂，他表示從來唔覺得自己好勁可以代表所有後生仔，只是他夠好運能有機會在幕前發展。
姜濤被花姐提醒慎言
講到有意置業，姜濤笑言睇樓唔一定即時買到，更口快快表示有很多酬勞都未收到，不過花姐即在旁扮咳提醒他小心講說話，姜濤笑得好尷尬。
姜濤早已計劃人生
姜濤出道時曾講過，賺到錢買樓就會退休，現在才22歲的他，相信好快就可以達成買樓的願望，至於退休，他表示想30歲前完成自己想做的事情，包括做好音樂及拍一個斥資300萬的MV。
姜濤與姜B都唔鍾意
出道時才19歲的姜濤，一直被叫「姜B」，夠晒可愛，原來他一直很不喜歡這個外號，不過最估唔到是連真名姜濤也不喜歡，更曾向花姐提議改名，可惜紅得太快，全世界都知他叫姜濤，冇得改！