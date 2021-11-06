姜濤疑爭波被挑釁遭對方壓落地 網友：對方擺明撩交打

香港男團MIRROR人氣急升，隊中的人氣王姜濤雖然工作繁忙，但仍不時堅持外出跑步，到維園打籃球，而近日網上有一片段，片中看到有位疑似姜濤與他人在打籃球，期間發生爭波事件，有眼利的網友發現該名疑似是姜濤的男生身形有點肥胖，因此未敢肯定片段的拍攝時間是何時。

撰文：東方新地 ｜圖片來源：連登討論區截圖、[email protected] Poon、[email protected]_show｜原文：New Monday