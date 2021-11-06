姜濤疑爭波被挑釁遭對方壓落地 網友：對方擺明撩交打
香港男團MIRROR人氣急升，隊中的人氣王姜濤雖然工作繁忙，但仍不時堅持外出跑步，到維園打籃球，而近日網上有一片段，片中看到有位疑似姜濤與他人在打籃球，期間發生爭波事件，有眼利的網友發現該名疑似是姜濤的男生身形有點肥胖，因此未敢肯定片段的拍攝時間是何時。
撰文：東方新地 ｜圖片來源：連登討論區截圖、[email protected] Poon、[email protected]_show｜原文：New Monday
被二對一壓落地搶波
網上討論區以「姜濤真人原來咁嘅，惡X到」、「姜濤成個牙朗咁 維園打波step over」為題，帖文內分別有兩條片段，從網上片段中看到，穿著全黑服飾疑似是姜濤的男生，與一名對手爭波，期間姜濤攬實籃球，對方則將他壓在地上，並強搶他手中的籃球，二人雙雙擾攘一輪後，再有多一人加入戰團，一同搶姜濤攬著的籃球；之後，一不敵二，姜濤手中的籃球終被搶去，姜濤見狀，即對對手咆哮了一聲，接著就起腳跨過還躺在地上的對手。
網友撐姜濤：對方擺明撩交打
有不少網友看到片段後，都紛紛力撐姜濤，並留言表示：「唔係鏡粉，但點睇都似另外兩個撩X佢多d。落哂地都唔放手兩個搶一個，唔X開拖就假」、「有球証應該判左跳球，街場一般就停咗先，猜包剪揼，射罰球判球權，兩條友可能見到明星仔碌地特登X佢」、「咁樣兩個夾落去搶X你波，你都唔火嘅我畀個叻你」，亦有網友指出，穿著白衫的人是姜濤的好友，來搶籃球全因想幫姜濤解圍。