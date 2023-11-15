姜濤公審事件風波持續 女事主發宣布神隱：連日受姜粉打擾

MIRROR成員姜濤上星期突「跳掣」，在IG將一名女網民的相貌公開兼公審，只為反擊對方指控自己為演唱《蒙著嘴說愛你》時「咪嘴」一事而掀起極大的網上罵戰。雖然事件已經相隔多天，而姜濤亦之後為為息事寧人在IG發文道歉，但該名女事主連日來依然在網絡上受盡各方的攻擊及欺凌，終於壓力爆煲忍不住以長文鬧爆……