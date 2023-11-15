姜濤公審事件風波持續 女事主發宣布神隱：連日受姜粉打擾
女網民長文控訴：連日繼續受姜粉追蹤和打擾
女網友於昨晚（14日）在社交網站出Post，聲稱自己的照片被人盜用來開假帳號，即使她已經改名並設為私人帳號，仍然無法擺脫粉絲們的惡意騷擾：「連日繼續受姜粉追蹤和打擾，根本改名都冇用！」
女網民祝姜濤身心安好
她強調自己一直反對欺凌，希望所有的欺凌行為都能停止：「無論是欺凌攻擊我，還是姜先生的，我都不喜歡，一樣難受！從來討厭欺凌也反對欺凌，這點從沒變！雖然，到今日我仍覺得很震撼和無法了解為何會發生這些事，但只想說：希望姜先生和我都可各自身心安好，也許大家都不好受，也許都仍很大壓力，但願可有空間可冷靜和療癒身心，祝福他也請保重！」
女網民感謝部分善良的「姜糖」
女網友亦補充，自己並非針對「姜糖」，皆因身邊亦都有同樣喜愛姜濤的朋友：「但她仍是會關心和支持着我的，她是很好的。」、「多謝沒欺凌我和關心支持我的好姜粉！另外，希望你哋嘅善良可以繼續，請安心表達。」女網民亦宣布不會再為事件作出回應，並在11月全程神隱，亦公開表示不會接受或聯絡任何傳媒人士。
林作又抽水
林作大爆連日收到網民要求以專業角度分析姜濤公審事件，更謂：「我真的第一次意識到這麼多人不喜歡他，比我的Haters還多。」他在社交媒體上分享了一些網民私訊，指不少人認為姜濤可能違反了《個人資料（私隱）條例》，又有人質疑女事主的社交媒體帳號原本是公開的，其中包含了個人姓名、職業、學歷等資料，但並沒有包含個人電話和地址等更為敏感的資訊，因此可能不算是侵犯私隱：「簡單來說，如果他追著不放，繼續嚟料，甚至挖她更多料，就可以中。點到即止，道歉delete post，就應該不夠控告。」
姜濤道歉：因為衝動，做了一些不應該的事
而姜濤今日（11日）再有更新動態，為息事寧人在IG發文道歉：
「出道以來，一直面對着很多負評、攻擊、各種不實報道，也一直學習如何跟這些聲音共存，昨晚因為衝動，做了一些不應該的事，我向這位女士道歉。我們應該提醒自己不要把網絡當戰場，把鍵盤當武器，因為拒絕網絡欺凌，每個人都有責任，無論我們是甚麼身份，都應該對自己說的每一句話負責。」
姜濤開名反擊網民負評咪嘴「真的忍不了」
姜濤今日（10日）在IG發佈一張寫住「抱歉真的忍不了」的黑屏限時動態，之後再轉發一張自己回覆某位女網民對自己早前在活動被指「咪嘴」的負評。該名女網民留言批評姜濤指：「其實 一聽就知 唔係真唱啦 比d認真同專業得唔得呀？唱首歌都要咪？真係唔ok啊！」姜濤在親身上陣回覆反擊：
你可以不喜歡但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力，最讓我覺得生氣的是你的IG裡有一系列關於精神健康的分享，很好，但請你自己也要做到。不然我真的覺得很諷刺，你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話，能傷害一個人多深，按鍵真的可以傷人。
姜濤開樣瘋狂狙擊女網民「真的很諷刺」
轉發完自己回覆反擊網民的截圖後，姜濤又再發出一張黑屏限時動態，繼續鬧爆該名女網民：「無意中看到，這個評論真的很諷刺。常在IG分享關於精神健康資訊的人，嘴裡卻在說著傷害別人的話。你真的可以不喜歡，但請不要用你的主觀臆測，去傳播沒有被證實的事。我不喜歡這個社會上去幫別人解決精神健康問題的人，自己卻做著傷害別人的事。」一個小時過後，姜濤繼續瘋狂狙擊該名女網民，今次甚至PO埋女網民的自拍照，睇嚟今次真係好嬲喎！
女網民在限時動態發表心聲 疑似曾被欺凌
遭姜濤點名回覆後，該位女網民亦馬上於限時動態發表心聲：「我真係唔明，如果是片造假，大可以澄清。是令我們誤會了嗎？但光睇，的確令人失望，人們都可以有不同看法，但沒有一句是惡意批評，反而只是觀點，我沒有對他有什麼看法。」同時有網民發現遭姜濤點名的女網民，曾經因被嚴重欺凌而患上焦慮症和社交恐懼症。多年後成功克服恐懼的女網民，亦曾經多次發文提倡「反欺凌」，分享有關精神健康資訊。
「姜糖」紛紛湧入女網民IG「討公道」
人氣王姜濤難得扯火開名反擊網民，護主心切的一班「姜糖」都紛紛湧入女網民IG新舊帖文留言，為姜濤「討公道」：「你係乜心理學家啊？你唔知道說話會好傷人嘅咩？」、「聽你講廢話」、「身為一個專業人士，咁鐘意亂講嘢嘅。」等。事主亦迅速限制外來者留言上限，避免有更多「姜糖」湧入IG留留言。
姜濤任壓軸嘉賓疑咪嘴穿崩
姜濤於本月4日在「共創明Teen」計劃畢業禮上擔任壓軸表演嘉賓，他當時在活動上獻唱了《Master Class》及《蒙着嘴說愛你》。不過，他唱到《蒙着嘴說愛你》尾段時，大會安排4位小朋友上台，一直專心唱歌的姜濤見到身旁突然多了4位小朋友即刻嚇了一跳，並說：「你哋出咗嚟喇？」不過當時身後繼續播放的音樂卻仍然有姜濤的「唱歌聲音」，因此惹來咪嘴疑雲！
姜濤以笑遮醜場面尷尬
當時的姜濤不知如何是好，唯有不停以笑遮醜，又遮面又蹲下來不停掩嘴笑。不過，台上的4位小朋友卻反而目無表情，令場面變得更加尷尬，搞到姜濤都忍唔住笑指：「你唔郁嘅！」他又問另一位小朋友：「你係唔係好唔耐煩？」但4位小朋友依然冇乜反應，姜濤到最後指無可奈何拖著他們慢慢離開舞台。
自嘲太老怕學生唔識自己
此外，當姜濤唱完《Master Class》之後，又唱又跳的姜濤喘晒氣，並表示擔任畢業禮的壓軸嘉賓簡直緊張過開自己演唱會：「我入行5年以嚟第一次喺學生哥面前表演，係有少少緊張過開演唱會。同埋好驚見到你哋，因為雖然好多人話我仲係好後生，但係我真係覺得自己好老。」姜濤又笑指在場學生應該唔知自己係邊個：「你哋知唔知我係邊個？我唔知你哋呢個世代知唔知我係邊個。」
網民留言狠批 姜糖回擊為偶像平反
姜濤今次疑似咪嘴出崩的影片流出後，隨即在網上引起熱議。有網民批評姜濤不夠專業，指出他原本就已經經常咪嘴：「有睇佢演唱會就會知佢唱成點，冇睇嘅講亦唔會知」、「善良孝順努力都救唔番」、「有邊次嘅演出係符合一個普通藝人嘅基本標準呢」、「淨係識傻笑，專業啲喇」等。眼看偶像被攻擊，姜濤的粉絲亦不斷護主，紛紛留言為姜濤平反，堅持表示是大會播放的背景音樂中的「墊底」太大聲，又堅稱姜濤確實有真唱，只是「墊底音樂」蓋過姜濤的聲音。
重溫相關影片，在3分18秒開始可以見到姜濤被小朋友嚇到甩嘴嘅有趣畫面！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！