姜濤疑因避世再搬屋 運動密密做誓奪回從前盛世顏值

從去年11月11日商台《903 AllStar 籃球賽》之後，一直未有齊人出席活動的MIRROR，原定在上週六（11日）齊人出席《一秒GO一起GREEN》開幕儀式，推出新團歌《GoGreen》。但姜濤喺活動開始4小時前，宣佈身體不適要缺席！搞到唔少網民都猜測，姜濤是否因未能減磅成功，所以要頻頻甩底，姜濤的粉絲們也非常擔心偶像身心健康。據消息指，姜濤原來近日疑再搬屋避世，密密凌晨時分外出跑步，積極減肥，希望為復出做好準備！