姜濤疑因避世再搬屋 運動密密做誓奪回從前盛世顏值
粉絲向傳媒爆料 揭姜濤頂唔順私生飯再搬屋
有粉絲向傳媒爆料，踢爆姜濤去年告別同家人同居，搬離銅鑼灣之後曾短暫獨居筲箕灣。但由於私生飯問題好嚴重，嚴重影響姜濤的私生活，因此他近期頂唔順又再搬屋，消息指姜濤為咗避開大眾目光，而家搬到港島區另一約600呎嘅住所，月租大約三萬港元。另外姜濤為重返幕前落足苦功，但可能怕腫脹身形被傳媒捕捉到，搞到要大改生理時鐘，深夜時先外出減肥跑步，連約好朋友打籃球都需約在籃球場關燈後嘅時間，同先前姜濤高調喺維園打波嘅作風完全唔同。
MIRROR新團歌全球首播 姜濤未能落磅漲爆出鏡
上週六（11日）MIRROR出席《一秒GO一起GREEN》開幕儀式，推出新團歌《GoGreen》，活動中亦公開了MIRROR新團歌《Go Green》的MV，從MV中可見姜濤依然以包包臉示人，下巴線條冇曬，似乎仲未減肥成功喎！難怪依家姜濤避世之餘，深夜都要密密做運動。
活動前4小時突然宣佈姜濤缺席
自叱咤頒獎禮之後，姜濤一直未有出席公開活動，社交平台亦未有更新。近日一度傳出MIRROR將會全員出席代言活動，有指姜濤都會出席，可惜在活動前4小時，MIRROR官方IG突然宣佈姜濤因身體不適，未能出席活動，並向粉絲和客戶道歉。
網民狠插姜濤又射波：用缺席說話啊？
姜濤近日多次因為身體不適為由缺席公開活動，不少網民因此覺得姜濤太不負責任，紛紛留言狠批姜濤的工作態度，並嘲笑如果姜濤從事其他行業，應該好快會被炒魷：「近呢幾年佢好似成日都keep住有唔舒服呀，暈低呀受傷既新聞，如果佢做其他工應該畀人炒左好耐，會keep住失業」、「建議佢退出娛樂圈樂壇」、「就算唔計外觀同表現水平，淨係講工作態度都收得檔。用咩作品説話？用缺席去説話就真」、「可能減唔切肥」等。
姜濤曾公然現身街埸打波 被揭身形腫脹似BIG MAC
依家姜濤明顯低調咗好多，連打波減肥都要等深夜，可能係怕再俾人影到自己身形淪笑話！在叱咤頒獎典禮後，當時成為網民箭靶的姜濤連日受網民攻擊。姜濤曾在神隱半個月後，疑似捕捉到姜濤穿著全身黑衫黑褲打藍球，期後這名網友拍攝了影片上傳在社交網站。從片中看見姜濤疑似身形再次暴漲，比起叱咤頒獎典禮那時，明顯再胖了一個碼，更被網友嘲笑體重像200磅。
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