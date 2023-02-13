姜濤 再搬屋避世

姜濤疑因避世再搬屋 運動密密做誓奪回從前盛世顏值

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從去年11月11日商台《903 AllStar 籃球賽》之後，一直未有齊人出席活動的MIRROR，原定在上週六（11日）齊人出席《一秒GO一起GREEN》開幕儀式，推出新團歌《GoGreen》。但姜濤喺活動開始4小時前，宣佈身體不適要缺席！搞到唔少網民都猜測，姜濤是否因未能減磅成功，所以要頻頻甩底，姜濤的粉絲們也非常擔心偶像身心健康。據消息指，姜濤原來近日疑再搬屋避世，密密凌晨時分外出跑步，積極減肥，希望為復出做好準備！

姜濤 再搬屋避世 唔少網民都猜測，姜濤是因未能減磅，所以要頻頻甩底。
唔少網民都猜測，姜濤是因未能減磅，所以要頻頻缺席公開活動。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 再搬屋避世 粉絲們非常擔心偶像身心健康！
粉絲們非常擔心偶像身心健康！（圖片來源：[email protected]_show）

粉絲向傳媒爆料 揭姜濤頂唔順私生飯再搬屋

有粉絲向傳媒爆料，踢爆姜濤去年告別同家人同居，搬離銅鑼灣之後曾短暫獨居筲箕灣。但由於私生飯問題好嚴重，嚴重影響姜濤的私生活，因此他近期頂唔順又再搬屋，消息指姜濤為咗避開大眾目光，而家搬到港島區另一約600呎嘅住所，月租大約三萬港元。另外姜濤為重返幕前落足苦功，但可能怕腫脹身形被傳媒捕捉到，搞到要大改生理時鐘，深夜時先外出減肥跑步，連約好朋友打籃球都需約在籃球場關燈後嘅時間，同先前姜濤高調喺維園打波嘅作風完全唔同。

姜濤 再搬屋避世 私生飯問題好嚴重，姜濤近期頂唔順又再搬屋。
私生飯問題好嚴重，姜濤近期頂唔順又再搬屋。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 再搬屋避世 姜濤為復出深夜外出減肥跑步。
姜濤為復出深夜外出減肥跑步。（圖片來源：[email protected]_show）

MIRROR新團歌全球首播 姜濤未能落磅漲爆出鏡

上週六（11日）MIRROR出席《一秒GO一起GREEN》開幕儀式，推出新團歌《GoGreen》，活動中亦公開了MIRROR新團歌《Go Green》的MV，從MV中可見姜濤依然以包包臉示人，下巴線條冇曬，似乎仲未減肥成功喎！難怪依家姜濤避世之餘，深夜都要密密做運動。

姜濤 再搬屋避世 MIRROR 姜濤在新MV中繼續漲爆示人，下巴冇曬線條！
姜濤在新MV中繼續漲爆示人，下巴冇曬線條！（圖片來源：東方新地）
姜濤 再搬屋避世 MIRROR 側面都可以睇到佢嘅包包臉頰。
側面都可以睇到佢嘅包包臉頰。（圖片來源：東方新地）

活動前4小時突然宣佈姜濤缺席

自叱咤頒獎禮之後，姜濤一直未有出席公開活動，社交平台亦未有更新。近日一度傳出MIRROR將會全員出席代言活動，有指姜濤都會出席，可惜在活動前4小時，MIRROR官方IG突然宣佈姜濤因身體不適，未能出席活動，並向粉絲和客戶道歉。

姜濤 再搬屋避世 MIRROR 在活動開始4小時前，MIRROR官方IG突然宣佈姜濤因身體不適而將會缺席活動
在活動開始4小時前，MIRROR官方IG突然宣佈姜濤因身體不適而將會缺席活動（圖片來源：[email protected]
姜濤 再搬屋避世 MIRROR 自叱咤頒獎典禮之後，姜濤就一直以身體不適為由，缺席多個公開活動。
自叱咤頒獎典禮之後，姜濤就一直以身體不適為由，缺席多個公開活動。（圖片來源：my903）

網民狠插姜濤又射波：用缺席說話啊？

姜濤近日多次因為身體不適為由缺席公開活動，不少網民因此覺得姜濤太不負責任，紛紛留言狠批姜濤的工作態度，並嘲笑如果姜濤從事其他行業，應該好快會被炒魷：「近呢幾年佢好似成日都keep住有唔舒服呀，暈低呀受傷既新聞，如果佢做其他工應該畀人炒左好耐，會keep住失業」、「建議佢退出娛樂圈樂壇」、「就算唔計外觀同表現水平，淨係講工作態度都收得檔。用咩作品説話？用缺席去説話就真」、「可能減唔切肥」等。

姜濤 再搬屋避世 MIRROR
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤 再搬屋避世 MIRROR
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤 再搬屋避世 MIRROR
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤 再搬屋避世 MIRROR
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤 再搬屋避世 MIRROR
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤 再搬屋避世 MIRROR
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤 再搬屋避世 MIRROR
（圖片來源：網民留言截圖）

姜濤曾公然現身街埸打波 被揭身形腫脹似BIG MAC

依家姜濤明顯低調咗好多，連打波減肥都要等深夜，可能係怕再俾人影到自己身形淪笑話！在叱咤頒獎典禮後，當時成為網民箭靶的姜濤連日受網民攻擊。姜濤曾在神隱半個月後，疑似捕捉到姜濤穿著全身黑衫黑褲打藍球，期後這名網友拍攝了影片上傳在社交網站。從片中看見姜濤疑似身形再次暴漲，比起叱咤頒獎典禮那時，明顯再胖了一個碼，更被網友嘲笑體重像200磅。

姜濤 再搬屋避世 姜濤 疑似姜濤被捕捉。
疑似姜濤被捕捉。（圖片來源：網上影片）
姜濤 再搬屋避世 姜濤 姜濤被網友話佢行行企企點減肥。
姜濤被網友話佢行行企企點減肥。（圖片來源：網上影片）
姜濤 再搬屋避世 姜濤 目測真係肥咗好多。
目測真係肥咗好多。（圖片來源：網上影片）

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撰文：東方新地圖片來源：留言截圖、網上影片、東方新地、Instagram

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