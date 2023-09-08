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姜濤人氣爆燈紅到去台灣 現身首映禮「姜糖」塞爆西門町

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MIRROR成員姜濤日前現身機場吸引大批私追塞爆禁區場面墟冚，在網上引起熱烈討論，今日（8日）他在台灣出席電影《我的天堂城市》首映禮，同樣吸引大批粉絲現身支持偶像，將西門町變成「姜濤町」！

姜濤 台灣 姜濤在台灣出席電影《我的天堂城市》首映禮。
姜濤在台灣出席電影《我的天堂城市》首映禮。（圖片來源：大會提供）

與宋芸樺姚淳耀等台灣演員同場

除了姜濤之外，監製唐在揚、導演俞聖儀以及演員宋芸樺、姚淳耀、李嘉文及魏蔓今日的出席電影《我的天堂城市》首映禮。專誠飛到台北宣傳的姜濤在首映禮上亦不忘透露自己對偶像小豬羅志祥的愛：「我聽他（羅志祥）的歌長大，每一首歌都會唱，每一支舞也都會跳！」

姜濤 台灣 左起：姚淳耀、宋芸樺、姜濤、魏蔓及李嘉文。
左起：姚淳耀、宋芸樺、姜濤、魏蔓及李嘉文。（圖片來源：大會提供）

與宋芸樺第一次見面

姜濤又表示，曾看過《我的少女時代》，因此對女主角宋芸樺很有印象，可惜早前遠赴紐約拍戲，全程2人都未有對戲的機會，到今日的首映禮才第一次正式見面：「芸樺本人比電影還漂亮！」

姜濤 台灣 姜濤原來第一次見宋芸樺。
姜濤原來第一次見宋芸樺。（圖片來源：大會提供）

呻在香港無法行街

姜濤在新作《我的天堂城市》中飾演到紐約求學的追夢少年Jack，事前特別學習Popping舞步，在片中大騷舞技，他謙虛指：「自己跳舞並不厲害，MIRROR的成員中有更厲害的人。」被問到在紐約拍攝時的趣事，他笑說：「我在香港比較難逛街，在紐約卻不用變裝，可以直接穿上拖鞋逛街！」

姜濤 台灣 現場非常墟冚，有粉絲舉着姜濤的手牌。
現場非常墟冚，有粉絲舉着姜濤的手牌。（圖片來源：大會提供）

李嘉文：拜託姜濤的粉絲放過我

李嘉文在片中與姜濤演情侶，她接受訪問時笑言：「拜託姜濤的粉絲放過我！」李嘉文透露，在紐約拍攝期間，姜濤的粉絲都有來要簽名、合照，卻可惜「粉絲包飛機應援」沒有被姜濤看見，因為他當時剛巧在搭地鐵。姜濤同時透露今次宣傳之行將停留時間約4至5日，希望在旅程中能試到梅子粉加地瓜球、牛肉麵和車輪餅！

姜濤 台灣 李嘉文在片中與姜濤演情侶。
李嘉文在片中與姜濤演情侶。（圖片來源：大會提供）
姜濤 台灣 大批粉絲現身支持姜濤，將西門町變成「姜濤町」！
大批粉絲現身支持姜濤，將西門町變成「姜濤町」！（圖片來源：大會提供）

10月正式上映

《我的天堂城市》先行於台灣上映，即將於10月12日香港上映，而香港宣傳亦正式啟動，首個大型打卡位於尖沙咀iSQAURE英皇戲院亮相，於今日起展出戲中一眾角色的大頭造型照，當中一大驚喜位必定是演員們親身執筆，為片中角色寫上心聲。當中姜濤的文字更成為焦點，他寫上的「跳舞的時候，我可以掌控整個世界！」，文字既秀麗又工整，與一向熱愛跳舞的他不謀而合！

全方位等候 「濤」不出姜糖鏡頭

自演唱會結束後，姜糖紛紛大呻見唔到偶像，因此難得姜濤公開露面，一眾姜糖當然不會放過見偶像的機會！無論是姜濤到達機場，還是進入機場禁區，身旁都有不少姜糖「貼身保護」，更有粉絲預先霸好位置，只為拍下偶像下車一刻，實行全方位包圍！

姜濤 台灣 姜濤 姜糖 大批姜糖直接追入禁區！
大批姜糖直接追入禁區！（圖片來源：IG@keung_ov）
姜濤 台灣 姜濤 姜糖 保安人員伸手攔截追得太貼的姜糖。
保安人員伸手攔截追得太貼的姜糖。（圖片來源：網上圖片）
姜濤 台灣 姜濤 姜糖 姜濤全程已「怕醜仔」mode面對姜糖。
姜濤全程以「怕醜仔」mode面對姜糖。（圖片來源：IG@vicky_keungshow）
姜濤 台灣 姜濤 姜糖 有瘋狂粉絲跑住追車。
有瘋狂粉絲跑住追車。（圖片來源：網上圖片）
姜濤 台灣 姜濤 姜糖 有瘋狂粉絲為見姜濤，全程揸機追住影。
有瘋狂粉絲為見姜濤，全程揸機追住影。（圖片來源：網上圖片）

為簽名私追上機 姜糖開心乘客愁

除了在機場等候偶像外，不少姜糖直接追上機，並圍堵姜濤所坐的位置拍照，而他的心情似乎未受一眾私追影響，更打破去年因生日快閃銅鑼灣造成混亂，隨後於6月在IG上回應會避免合照和簽名的言論，在商務艙大方為姜糖們簽名！

姜濤 台灣 姜濤 姜糖 姜糖為見偶像瘋狂追車 姜濤為安全起見搭電動車入 有姜糖私追上機拎偶像簽名。
有姜糖私追上機拎偶像簽名。（圖片來源：IG@keung_ov）
姜濤 台灣 姜濤 姜糖 機艙被堵得水泄不通。
機艙被堵得水泄不通。（圖片來源：IG@mirrorwife）
姜濤 台灣 姜濤 姜糖 有姜糖更強行與偶像合照。
有姜糖更強行與偶像合照。（圖片來源：網上圖片）

姜濤生日正日！姜糖逼爆銅鑼灣

姜濤 台灣 姜濤
（圖片來源：IG@keung_show）

姜濤生日再現姜濤灣

自MIRROR出道而來，他們的人氣有增無減，而人氣王姜濤一直深受香港市民不同年齡階層的支持，但因為疫情封關下令MIRROR在內地，甚至亞洲未有太大知名度。而在通關後，有大量內地旅客來到香港，當他們去到銅鑼灣熱門購物景點時卻嚇壞，遍地的姜濤的生日宣傳令內地旅客不解廣告牌上的人是誰，並在小紅書上發文：「這男人是誰？」、「為甚麼在香港走到哪都有他」、「資本的力量真可怕」。

姜濤 台灣 姜濤 一眾姜絲在銅鑼灣買下大量廣告牌、螢幕、燈箱令四月的銅鑼灣成姜濤灣
一眾姜絲在銅鑼灣買下大量廣告牌、螢幕、燈箱令四月的銅鑼灣成姜濤灣 （圖片來源：小紅書@楊天真）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：大會提供、IG@keung_ov、網上圖片、IG@vicky_keungshow、IG@mirrorwife、小紅書@楊天真、

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