姜濤人氣爆燈紅到去台灣 現身首映禮「姜糖」塞爆西門町
與宋芸樺姚淳耀等台灣演員同場
除了姜濤之外，監製唐在揚、導演俞聖儀以及演員宋芸樺、姚淳耀、李嘉文及魏蔓今日的出席電影《我的天堂城市》首映禮。專誠飛到台北宣傳的姜濤在首映禮上亦不忘透露自己對偶像小豬羅志祥的愛：「我聽他（羅志祥）的歌長大，每一首歌都會唱，每一支舞也都會跳！」
與宋芸樺第一次見面
姜濤又表示，曾看過《我的少女時代》，因此對女主角宋芸樺很有印象，可惜早前遠赴紐約拍戲，全程2人都未有對戲的機會，到今日的首映禮才第一次正式見面：「芸樺本人比電影還漂亮！」
呻在香港無法行街
姜濤在新作《我的天堂城市》中飾演到紐約求學的追夢少年Jack，事前特別學習Popping舞步，在片中大騷舞技，他謙虛指：「自己跳舞並不厲害，MIRROR的成員中有更厲害的人。」被問到在紐約拍攝時的趣事，他笑說：「我在香港比較難逛街，在紐約卻不用變裝，可以直接穿上拖鞋逛街！」
李嘉文：拜託姜濤的粉絲放過我
李嘉文在片中與姜濤演情侶，她接受訪問時笑言：「拜託姜濤的粉絲放過我！」李嘉文透露，在紐約拍攝期間，姜濤的粉絲都有來要簽名、合照，卻可惜「粉絲包飛機應援」沒有被姜濤看見，因為他當時剛巧在搭地鐵。姜濤同時透露今次宣傳之行將停留時間約4至5日，希望在旅程中能試到梅子粉加地瓜球、牛肉麵和車輪餅！
10月正式上映
《我的天堂城市》先行於台灣上映，即將於10月12日香港上映，而香港宣傳亦正式啟動，首個大型打卡位於尖沙咀iSQAURE英皇戲院亮相，於今日起展出戲中一眾角色的大頭造型照，當中一大驚喜位必定是演員們親身執筆，為片中角色寫上心聲。當中姜濤的文字更成為焦點，他寫上的「跳舞的時候，我可以掌控整個世界！」，文字既秀麗又工整，與一向熱愛跳舞的他不謀而合！
全方位等候 「濤」不出姜糖鏡頭
自演唱會結束後，姜糖紛紛大呻見唔到偶像，因此難得姜濤公開露面，一眾姜糖當然不會放過見偶像的機會！無論是姜濤到達機場，還是進入機場禁區，身旁都有不少姜糖「貼身保護」，更有粉絲預先霸好位置，只為拍下偶像下車一刻，實行全方位包圍！
為簽名私追上機 姜糖開心乘客愁
除了在機場等候偶像外，不少姜糖直接追上機，並圍堵姜濤所坐的位置拍照，而他的心情似乎未受一眾私追影響，更打破去年因生日快閃銅鑼灣造成混亂，隨後於6月在IG上回應會避免合照和簽名的言論，在商務艙大方為姜糖們簽名！
姜濤生日正日！姜糖逼爆銅鑼灣
姜濤生日再現姜濤灣
自MIRROR出道而來，他們的人氣有增無減，而人氣王姜濤一直深受香港市民不同年齡階層的支持，但因為疫情封關下令MIRROR在內地，甚至亞洲未有太大知名度。而在通關後，有大量內地旅客來到香港，當他們去到銅鑼灣熱門購物景點時卻嚇壞，遍地的姜濤的生日宣傳令內地旅客不解廣告牌上的人是誰，並在小紅書上發文：「這男人是誰？」、「為甚麼在香港走到哪都有他」、「資本的力量真可怕」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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