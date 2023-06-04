姜濤講錯嘢遭古巨基翻舊賬 自爆叱咤過後壓力爆燈：好驚人哋望住我

近日推出新歌《DUMMY》的姜濤與古巨基齊齊上音樂節目《Music Panda》。姜濤在節目中分享自己在叱咤頒獎典禮後的心路歷程，自爆當時壓力爆燈，連出街都怕其他人望自己，坦言自己入行前年少無知感覺不復再，現時懷念當時的自己。