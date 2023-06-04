姜濤講錯嘢遭古巨基翻舊賬 自爆叱咤過後壓力爆燈：好驚人哋望住我
姜濤透露入行前年少無知感覺不復再
姜濤在節目中演繹古巨基的名曲《致少年時代》，他感慨自己已經失去入行前天真的感覺，並坦言很懷念當初年少無知的自己：「睇返五年前嘅自己，都覺得自己冇咗當初乜都唔識嘅感覺。入行耐咗，有種覺得自己冇咗當初嘅天真。（有冇掛住當時嘅自己？）其實有啊，其實老實講，雖然入行得五年時間，但係我覺得呢五年濃縮咗好多嘢，好難返翻去比賽嘅狀態，嗰種乜都唔理嘅感覺，宜家做乜都要諗過先。」
自爆叱咤過後壓力爆燈：好驚人哋望住我
姜濤今次於節目中亦再次提起叱咤頒獎禮表演一事，他坦言叱咤頒獎典禮的表演，係佢入行以來最沮喪嘅事情，甚至係表演過後更一度唔敢落街，怕路人會望住自己：「嗰晚、嗰幾日我未知件事係會咁樣嘅，未意識到件事咁，只知唔係幾好。但係我突然睇IG、Facebook，嗰個報道可以用海量式嚟形容。我平時去開維園打波跑步，嗰段時間都唔敢去，好驚人哋望住我，會低頭。我記得我個時候係唔敢睇嗰個表演，過一個月先夠膽敢睇，嗰個moment我一定要迫自己去客觀地審視，我唔可以逃避呢樣嘢，一定要搵到唔好嘅地方係乜嘢。跟住坐喺度睇，嘩死，嗰個感覺係睇嘅時候唔誇張，但睇完低頭唔得迫自己繼續睇，睇完喇，嘩，嗰三分鐘係好漫長！」
曾刪除所有社交媒體 唔介意由零開始
叱咤頒獎典禮過後，姜濤曾經有一段時間沒有更新個人社交平台，原來當時姜濤刪除曬所有社交媒體，專注工作。他坦言當時曾預計自己會失去很多東西，但並唔介意由零開始：「我都預計將會失去好多嘢，又或者今年一個騷都冇，其實我都冇乜怨言，我冇所謂，因為我覺得我做咗呢啲事情，我唔介意由零開始，因為我人生就係由零，甚至由負數開始。」姜濤的一番說話都獲在場嘉賓大讚他處理事情的方法非常成熟，值得給予掌聲鼓勵。
姜濤講錯嘢畀古巨基笑「傻佬」
古巨基在節目中亦分享到自己對姜濤的印象，更笑指對方為「傻佬」：「我眼中嘅姜仔其實係一個大細路，不如再直接啲，我認識嘅姜仔係一個傻佬。佢有時好急住講一樣嘢，佢話『基仔呀我覺得咁咁咁』，唔夠半分鐘佢舊『唔好意思呀，我頭先唔應該叫基仔，古Sir唔好意思呀！』佢係一個其實仲保存住一個好單純、好可愛嘅地方。」
Music Panda 古巨基 x 姜濤@MIRROR篇
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