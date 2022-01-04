姜濤叱咤台上再講「亞洲第一」有感而發：希望對得住歌手身份
姜濤：希望有一日對得住歌手身份和所得榮譽
今日（1月4日）凌晨，姜濤在IG貼出上述兩獎的相片，並發表2021年的感言：「2021對我而言，既漫長又短暫，漫長是因為經歷了很多悲歡離合；而短暫則是自己還未來得切逐一改善自身好多缺點以及有很多要做的事還未有時間好好完成。但無論如何，我非常感恩，感謝支持和陪伴我走過這一年的每一位，包括所有台前幕後工作人員、合作單位、MIRROR兄弟和姜們。感謝金魯花（金廣誠﹑魯庭暉和花姐）給予我充分的創作空間去實現我天馬行空的想法、去做自己喜歡的音樂，感謝你們信任，我會爭氣。」
除了感謝身邊人，姜濤又表示會繼續做好廣東歌，同時說出對將來的寄望：「另外，都想特別多謝今年我最喜愛新世代音樂人及合作夥伴Gareth @gareth_tong，令我在頒獎禮上『口出狂言』的其中一個原因是見到你，好欣賞你的才華，希望可以繼續合作，發掘廣東歌更多可能性。我會努力，希望有一日可以做到對得住『歌手』這個身份和獲得的所有榮譽。」
與湯令山的亞洲第一羈絆
姜濤上述一番說話，得到很多圈中人畀Like留言，包括張繼聰、傅嘉莉等，而網民則指他的「姜式志氣」與「姜式謙卑」特別令人感動。
至於他所謂的「狂言」，即在《2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上表示香港歌手將可成為「亞洲第一」：「我今年無O嘴，我好有信心講，我哋係亞洲第一！」其實鼓舞了很多香港人，姜濤第九胎《鏡中鏡》的作曲人Gareth Tong（湯令山）亦出Post隔空回應說：「喺叱咤佢肯定、堅決『香港一定會變成亞洲第一』，其實喺台下聽到嘅我，有少少感動。雖然距離呢個目標好遠，同時間又有好多人覺得係異想天開，但係 “if your dreams don’t scare you, they aren’t big enough” – Kristine Stevens. 『鏡中鏡』呢首歌，我真心覺得係邁向呢個目標嘅一小步。我問過佢：『你知道香港冇其他主流歌手會接受……』佢答返我：『知道，但係我鍾意。』的確真係得佢一個做到，所以多謝@keung_show。」看到姜濤與湯令山兄弟般交心的你來我往，有網民表示很有看熱血動畫的羈絆Feel，令人動容。