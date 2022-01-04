姜濤叱咤台上再講「亞洲第一」有感而發：希望對得住歌手身份

姜濤在2019年才正式以新人身分出道，但很快地，在《2020年叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》便成功奪下「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」兩項大獎，更成為上述兩獎的最年輕得主。在剛過去的《2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，姜濤再下一城，蟬聯「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，成績相當耀眼，事後在IG以「漫長又短暫」總結2021年。