姜濤率先通關內地揚名 網民狂Loop叱咤片 嘲暴走亂唱似破地獄
姜濤受歡迎程度下滑
身為MIRROR人氣王兼吸金王的姜濤，早前在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》上收穫豐富，更冧莊奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，可惜其暴走失準表演卻引起不少網民熱討，商台將姜濤當晚的表演片段上載至YouTube，DISLIKE的次數拋離畀LIKE次數，之後更受到抨擊，指他走音表演差勁外，甚至完全唔管理自己的身形。
姜濤暴走片引起內地網民關注
這條姜濤暴走片唔止在香港瘋傳，更突然在內地網站BiliBili流傳，點擊率雖高達十萬，不少內地網民留言，可惜9成9都是負面留言：「沒有想過MIRROR居然會以如此方式紅過羅湖」、「癲佬咁款」、「青山放出來」、「胖虎居然上台唱歌」、「他是在破地獄嗎？」、「只要自己不尷尬，尷尬就是別人！」
香港歌手質素被質疑
其實MIRROR在內地知名度並不高，今次姜濤算是率先響朵，可惜反應真係強差人意，不少內地網民表示不相信姜濤就是現今香港樂壇最受歡迎的男歌手，更點名指林家謙、張天賦、曾比特的人氣都比不上姜濤，覺得匪夷所思，還有網民表示因為MIRROR成為麥當奴的代言人，所以唔想幫襯，看來姜濤人氣滑鐵盧，Haters人數有增無減。
姜濤瘋狂暴走 網民：佢做緊乜？
姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。不知係咪因為姜濤因腳傷後久未出席表演，表演得獎歌時今次特別興奮，衝出舞台到台下狂奔，不斷大叫「let’s go」、「I’m back!」不過姜濤此舉似乎引嚟唔少網民的不滿「當咗自己個唱，個場係自己咁？」、「佢唱緊乜」、「到底發生過什麼事？」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五月天、BLACKPINK澳門站（2月4日預購）、林敏驄、周興哲（1月28日公開發售）、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY（2月1日優先購票）和NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
如何得知不同生肖在2023兔年感情、財運、事業、健康方面運程？有什麼生肖犯太歲及如何化解？
想知道12生肖於兔年運程如何？希望兔年在感情、財運、健康及事業方面更得心應手？Sundaykiss已為你準備好12生肖兔年運程，讓大家在兔年行個好運！犯太歲的朋友亦不用太擔心，有5大犯太歲生肖要留意小心多變化、多小人及易受傷，特別有2個月份要留意，Sundaykiss 為大家整合兔年5大犯太歲生肖及化解方法。