姜濤率先通關內地揚名 網民狂Loop叱咤片 嘲暴走亂唱似破地獄

姜濤踏入兔年是非重重，自從於叱咤頒獎禮憑《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位及冧莊奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，暴走落台表演後，姜濤受盡非議，更被抨擊身形發福自我放棄。早前姜濤的叱咤的表演片段被上載到內地網站BiliBili，獲得近十萬的點擊率，不過大部份留言都是負評，估唔到連內地網民都開始關注姜濤，真係未通關先揚名內地！