姜濤

姜濤曾向公司自薦入雪櫃 一度冇勇氣翻睇《叱咤》：真係好難捱

最新娛聞
東方新地

廣告

姜濤日前推出新歌《Dummy》，他今日（31日）接受商台節目《叱咤樂壇》訪問時，透露於叱咤頒獎典禮表演過後的心路歷程。他自爆曾經一度向公司要求停工，更直言好難捱！

姜濤 姜濤近日接受了商台節目《叱咤樂壇》的訪問，透露於叱咤頒獎典禮表演過後的心路歷程。
姜濤接受商台節目《叱咤樂壇》的訪問，透露於叱咤頒獎典禮表演過後的心路歷程。（圖片來源：[email protected]

姜濤叱咤頒獎禮後 曾向公司自薦入雪櫃

姜濤年初出席《叱咤頒獎典禮》時，因身形暴漲加上浮誇的跪地表演惹來大量負評。姜濤坦言：「通常一落台都會flash back自己嘅表演，但已經覺得有啲唔對路，不過冇諗過個報道海量式，都算係自己呢5年最deep一段時期。」 。姜濤直指於叱咤舞台過後曾主動向公司要求雪藏自己：「嗰幾個月我有同公司講不如我停一陣先，我自己要求，不如你雪我，哈哈。因為我希望有一段時間思考番啲嘢。前嗰幾年，無論係MIRROR或者個人都衝得太快，太多嘢太快得到就好易迷失。」

姜濤 姜濤表示曾經向公司要求雪藏自己，並打算叱咤表演後一年內不推出新歌，不過新歌《DUMMY》令自己改變了想法。
姜濤表示曾經向公司要求雪藏自己，並打算叱咤表演後一年內不推出新歌，不過新歌《Dummy》令自己改變了想法。（圖片來源：[email protected]_show）

冇勇氣翻睇叱咤演出：真係好難捱

此外，姜濤透露曾經有一段時間沒有勇氣翻看相關片段：「真係唔夠膽睇﹗有一日，我的起心肝開咗個電視，屋企個電視仲要好大，我喺最近嘅位置睇，一定要搞清楚發生乜嘢事先，唔可以去逃避呢一件事。我有本簿寫低每次表演嘅檢討，嗰時真係唔夠膽。我開電視睇，捱過咗嗰3分鐘。同大家一樣，我都好難捱，都真係好難捱﹗」姜濤更表示翻看完叱咤舞台後，第一件事就是認為自己要減肥！

杜汶澤 姜濤 金句 plt 姜濤在商台頒獎禮上演出《鏡中鏡》失準 。
姜濤在商台頒獎禮上演出《鏡中鏡》失準 。（圖片來源：商業電台）

無悔出演叱咤頒獎禮

當姜濤被問到有否後悔做了那場表演時，他坦言並沒有後悔，認為只是用了一個不成熟的表演方式去表達自己：「我嗰一刻係去想表達我受傷之前嘅憤怒、嗰種想證明嘅急切心態，所以唔後悔。嗰個就係真實嘅自己，但我用咗一種不成熟嘅、脫離咗表演本身嘅方式去做。」

姜濤 姜濤當日又跪地又跑落台的表演被斥太浮誇，不過姜濤就表示並不後悔，認為只是自己用了一個不成熟的表演方式去表達自己。
姜濤當日又跪地又跑落台的表演被斥太浮誇，不過姜濤就表示並不後悔，認為只是自己用了一個不成熟的表演方式去表達自己。（圖片來源：my903）
姜濤 mirror
（圖片來源：[email protected]商業電台）

曾考慮拒絕出演西九音樂節

姜濤時隔4個月重踏舞台，參與4月初西九音樂節的演出。他表示當時曾經有考慮過拒絕，不過最後認為並不應該繼續逃避舞台，並特地將《鏡中鏡》放入表演歌單：「我攞晒自己所有學識嘅嘢出嚟博一次，我唔想再逃避嗰件事。西九個騷，我第一首決定要表演嘅歌就係《鏡中鏡》，因為我唔想逃避呢一首歌。就算大家笑都好，呢首歌係我自己生出嚟嘅，我唔應該因為呢件事而丟低呢首歌。」

姜濤 姜濤時隔4個月重踏舞台，獲網民一致好評！
姜濤時隔4個月重踏舞台，獲網民一致好評！（圖片來源：東方新地）
姜濤 不過姜濤就表示曾經有考慮過拒絕出演。
不過姜濤就表示曾經有考慮過拒絕出演。（圖片來源：東方新地）

膝蓋傷勢嚴重：未必再跳到舞

姜濤在訪問中亦有提及到於去年11月參與《903 AllStar 籃球賽》時曾不慎跌到而受傷一事。姜濤表示當時膝蓋傷勢比想象中嚴重，有機會未能再跳舞：「照CT時，醫生以為只係有啲裂痕同碎骨，冇諗過入面其實係爛晒。佢同我講之後可能未必再跳到舞，唔樂觀。」姜濤指雖然暫時傷勢並未完全康復，但恢復狀態比預期中良好。

姜濤 姜濤表示當時膝蓋傷勢比想象中嚴重。
姜濤表示當時膝蓋傷勢比想象中嚴重。（圖片來源：[email protected]_show）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友劉德華Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_show、東方新地、my903、叱咤頒獎典禮截圖、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 