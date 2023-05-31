姜濤曾向公司自薦入雪櫃 一度冇勇氣翻睇《叱咤》：真係好難捱
姜濤叱咤頒獎禮後 曾向公司自薦入雪櫃
姜濤年初出席《叱咤頒獎典禮》時，因身形暴漲加上浮誇的跪地表演惹來大量負評。姜濤坦言：「通常一落台都會flash back自己嘅表演，但已經覺得有啲唔對路，不過冇諗過個報道海量式，都算係自己呢5年最deep一段時期。」 。姜濤直指於叱咤舞台過後曾主動向公司要求雪藏自己：「嗰幾個月我有同公司講不如我停一陣先，我自己要求，不如你雪我，哈哈。因為我希望有一段時間思考番啲嘢。前嗰幾年，無論係MIRROR或者個人都衝得太快，太多嘢太快得到就好易迷失。」
冇勇氣翻睇叱咤演出：真係好難捱
此外，姜濤透露曾經有一段時間沒有勇氣翻看相關片段：「真係唔夠膽睇﹗有一日，我的起心肝開咗個電視，屋企個電視仲要好大，我喺最近嘅位置睇，一定要搞清楚發生乜嘢事先，唔可以去逃避呢一件事。我有本簿寫低每次表演嘅檢討，嗰時真係唔夠膽。我開電視睇，捱過咗嗰3分鐘。同大家一樣，我都好難捱，都真係好難捱﹗」姜濤更表示翻看完叱咤舞台後，第一件事就是認為自己要減肥！
無悔出演叱咤頒獎禮
當姜濤被問到有否後悔做了那場表演時，他坦言並沒有後悔，認為只是用了一個不成熟的表演方式去表達自己：「我嗰一刻係去想表達我受傷之前嘅憤怒、嗰種想證明嘅急切心態，所以唔後悔。嗰個就係真實嘅自己，但我用咗一種不成熟嘅、脫離咗表演本身嘅方式去做。」
曾考慮拒絕出演西九音樂節
姜濤時隔4個月重踏舞台，參與4月初西九音樂節的演出。他表示當時曾經有考慮過拒絕，不過最後認為並不應該繼續逃避舞台，並特地將《鏡中鏡》放入表演歌單：「我攞晒自己所有學識嘅嘢出嚟博一次，我唔想再逃避嗰件事。西九個騷，我第一首決定要表演嘅歌就係《鏡中鏡》，因為我唔想逃避呢一首歌。就算大家笑都好，呢首歌係我自己生出嚟嘅，我唔應該因為呢件事而丟低呢首歌。」
膝蓋傷勢嚴重：未必再跳到舞
姜濤在訪問中亦有提及到於去年11月參與《903 AllStar 籃球賽》時曾不慎跌到而受傷一事。姜濤表示當時膝蓋傷勢比想象中嚴重，有機會未能再跳舞：「照CT時，醫生以為只係有啲裂痕同碎骨，冇諗過入面其實係爛晒。佢同我講之後可能未必再跳到舞，唔樂觀。」姜濤指雖然暫時傷勢並未完全康復，但恢復狀態比預期中良好。
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