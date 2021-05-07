姜濤17歲單眼皮純天然青澀短片出土 演吸毒青年 網友：原來佢做戲都唔差

MIRROR的12位成員中，姜濤的號召力最強勁自然成為焦點。日前姜濤被翻出17歲時，拍攝的學生短片《一線之差》，片中他同現在萬人迷型仔姜濤判若兩人，青澀得來又帶幾分可愛。

文：東方新地 ｜圖：姜濤IG、反吸毒短片《一線之差》截圖、新傳媒圖庫