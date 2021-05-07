姜濤17歲單眼皮純天然青澀短片出土 演吸毒青年 網友：原來佢做戲都唔差
MIRROR的12位成員中，姜濤的號召力最強勁自然成為焦點。日前姜濤被翻出17歲時，拍攝的學生短片《一線之差》，片中他同現在萬人迷型仔姜濤判若兩人，青澀得來又帶幾分可愛。
文：東方新地 ｜圖：姜濤IG、反吸毒短片《一線之差》截圖、新傳媒圖庫
人氣男團MIRROR周四（6/5）起一連6日舉行6場演唱會，在12位成員中，姜濤的號召力最強勁自然成為焦點。在演唱會前人氣王姜濤被翻出17歲為參加反吸毒比賽，拍攝的短片《一線之差》。姜濤在片中飾演一名因失戀而吸毒的癮君子，不但在鏡頭前要演繹吸毒時精神錯亂的狀態，更要以一頭亂髮兼黑眼圈示人。而同現在最大分別是一對單眼皮和仍然有啲肉地，青澀得來又帶幾分可愛，有網友力讚姜濤演技：「原來佢做戲都唔差。」
反吸毒短片《一線之差》重溫：
花姐新寵來勢洶洶 姜濤自我加操
現年22歲憑《全民造星》彈起的姜濤，甫出道已是ViuTV風頭躉，是公司金蛋王，也是經理人花姐的頭寵，早前被公司安排到台灣拍劇，機會多不勝數。自知肥底經常被花姐鞭策要他減肥，無時無刻緊張加操，力保《造星》一哥地位！不過現年20歲，活力青澀加上跳唱功力都非常搶鏡的Anson Bean（陳毅燊）便成為網民熱捧對象。花姐新寵來勢洶洶，留台三個月拍劇的姜濤，返港即緊張加操。
身材輕微翻脹 不顧儀容做到氣喘
發育時期曾經體重高達200磅的姜濤，經過刻苦鍛練減磅，才長期keep住現時的140磅體重，不過本身是肥底的他，稍為放肆進食便好易發福，為保持狀態他不敢掉以輕心，入行以來都積極操練，早在起程台灣拍劇前，本刊便拍到他一個人到維園做運動操fit，當日下午五時許，姜B一個人跑住入維園，他先揀了一個少人的角落位置先做伸展運動，向來淘氣的他自創的體操亦相當另類，只見他配合呼吸大力伸展雙手，之後蹲低再起身，連續做了幾十次才停下來喘息，狂操一輪頭髮亂晒兼大汗淋漓，他依然未捨得停，戲肉還在後頭，做完伸展運動拉筋，便開始高強度練習，成功需苦幹，為保一哥地位，姜濤自我操fit亦非常嚴苛！