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姜濤17歲單眼皮純天然青澀短片出土 演吸毒青年 網友：原來佢做戲都唔差

CMWong

MIRROR的12位成員中，姜濤的號召力最強勁自然成為焦點。日前姜濤被翻出17歲時，拍攝的學生短片《一線之差》，片中他同現在萬人迷型仔姜濤判若兩人，青澀得來又帶幾分可愛。

文：東方新地 ｜圖：姜濤IG、反吸毒短片《一線之差》截圖、新傳媒圖庫

姜濤
姜濤17歲短片被翻出。

人氣男團MIRROR周四（6/5）起一連6日舉行6場演唱會，在12位成員中，姜濤的號召力最強勁自然成為焦點。在演唱會前人氣王姜濤被翻出17歲為參加反吸毒比賽，拍攝的短片《一線之差》。姜濤在片中飾演一名因失戀而吸毒的癮君子，不但在鏡頭前要演繹吸毒時精神錯亂的狀態，更要以一頭亂髮兼黑眼圈示人。而同現在最大分別是一對單眼皮和仍然有啲肉地，青澀得來又帶幾分可愛，有網友力讚姜濤演技：「原來佢做戲都唔差。」

姜濤
MIRROR的12位成員中，姜濤的號召力最強勁自然成為焦點。
姜濤
姜濤為參加反吸毒比賽，拍攝的短片《一線之差》。
姜濤
姜濤在片中飾演一名因失戀而吸毒的癮君子。
姜濤
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姜濤
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姜濤
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反吸毒短片《一線之差》重溫：

花姐新寵來勢洶洶 姜濤自我加操

現年22歲憑《全民造星》彈起的姜濤，甫出道已是ViuTV風頭躉，是公司金蛋王，也是經理人花姐的頭寵，早前被公司安排到台灣拍劇，機會多不勝數。自知肥底經常被花姐鞭策要他減肥，無時無刻緊張加操，力保《造星》一哥地位！不過現年20歲，活力青澀加上跳唱功力都非常搶鏡的Anson Bean（陳毅燊）便成為網民熱捧對象。花姐新寵來勢洶洶，留台三個月拍劇的姜濤，返港即緊張加操。

經理人花姐經常被指愛冧小鮮肉，外形討好加上帶點害羞的姜濤，就正合花姐杯茶，出道兩年一直是花姐頭寵。
經理人花姐經常被指愛冧小鮮肉，外形討好加上帶點害羞的姜濤，就正合花姐杯茶，出道以來一直是花姐頭寵。
現年19歲的AnsonBean（陳毅燊）唱跳感染力十足，是《全民造星III 》焦點參賽者之一
現年20歲的AnsonBean（陳毅燊）唱跳感染力十足，成網民熱捧對象。
小鮮肉 Anson Bean 除了贏得監製花姐歡心，兩位導師林二汶及彭秀慧見他出場亦亮起心心眼，被三個女人讚好，Anson Bean 被視為今屆《 造星 III 》十強大熱。
小鮮肉 Anson Bean 除了贏得監製花姐歡心，兩位導師林二汶及彭秀慧見他出場亦亮起心心眼，被三個女人讚好。

身材輕微翻脹 不顧儀容做到氣喘

發育時期曾經體重高達200磅的姜濤，經過刻苦鍛練減磅，才長期keep住現時的140磅體重，不過本身是肥底的他，稍為放肆進食便好易發福，為保持狀態他不敢掉以輕心，入行以來都積極操練，早在起程台灣拍劇前，本刊便拍到他一個人到維園做運動操fit，當日下午五時許，姜B一個人跑住入維園，他先揀了一個少人的角落位置先做伸展運動，向來淘氣的他自創的體操亦相當另類，只見他配合呼吸大力伸展雙手，之後蹲低再起身，連續做了幾十次才停下來喘息，狂操一輪頭髮亂晒兼大汗淋漓，他依然未捨得停，戲肉還在後頭，做完伸展運動拉筋，便開始高強度練習，成功需苦幹，為保一哥地位，姜濤自我操fit亦非常嚴苛！

曾經試過體重高達200磅，姜濤入行後亦努力減肥，出發到台灣拍劇前，本刊便拍到他一個人到維園加操，只見他用力伸開雙手，之後蹲低再起身，非常落力鍛練。
曾經試過體重高達200磅，姜濤入行後亦努力減肥，出發到台灣拍劇前，本刊便拍到他一個人到維園加操，只見他用力伸開雙手，之後蹲低再起身，非常落力鍛練。
蹲低又起身伸展雙手其實都幾費力，狂操一輪姜濤搞到頭髮直豎，趕緊減肥也顧不了儀容。
蹲低又起身伸展雙手其實都幾費力，狂操一輪姜濤搞到頭髮直豎，趕緊減肥也顧不了儀容。
22歲的姜濤本身就愛賣萌，當日操fit時便不時露出有趣表情，無啦啦突然依起棚牙笑，流露其可愛一面！
22歲的姜濤本身就愛賣萌，當日操fit時便不時露出有趣表情，無啦啦突然依起棚牙笑，流露其可愛一面！
密集式做足廿多分鐘，姜濤開始做到上氣唔接下氣，要停下來喘息，更辛苦得大叫！
密集式做足廿多分鐘，姜濤開始做到上氣唔接下氣，要停下來喘息，更辛苦得大叫！
做完一輪伸展體操，姜 B 索性在公園角落位做完掌上壓，再做 Burpess，有效減脂及訓練肌肉。
做完一輪伸展體操，姜 B 索性在公園角落位做完掌上壓，再做 Burpess，有效減脂及訓練肌肉。
狂操一輪，姜B做到身水身汗，成個背脊都濕晒！
狂操一輪，姜B做到身水身汗，成個背脊都濕晒！
在維園運動近一小時，姜B在長凳坐下休息，可惜呢個角度睇，姜B體形確實比前略胖，難怪他要加緊急操。
在維園運動近一小時，姜B在長凳坐下休息，可惜呢個角度睇，姜B體形確實比前略胖，難怪他要加緊急操。

 

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