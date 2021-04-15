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姜濤升呢「吸金王」 狂接廣告但仲未買到樓全因…

東方新地 - 娛聞

近日升呢為新一代「吸金王」的姜濤，今年只係過了未夠四個月，已接拍了超過20個廣告，大家都相信他可以賺到盤滿缽滿，達成他早日買樓收租的心願，但日前他出席活動時，卻指自己到現在仍未買到樓，原因係⋯⋯

文：東方新地｜圖：姜濤及Stanley IG圖片、預防HPV宣傳片及ViuTV電視載圖、新傳媒圖片庫、《新假期》截圖、廣告發相

姜濤夢想買樓收租

姜濤近日取代「星夢一哥」周柏豪成為新一屆「Fight HPV 教育宣傳大使」，可以孖住前輩兼影后阿Sa（蔡卓妍）拍攝宣傳片，日前兩人一同出席預防HPV的宣傳活動時，姜濤被問到成為新一代「吸金王」後，係咪已經賺夠第一桶金，可以實現買樓的夢想？他卻表示現時仍有好多支票都未收到，他笑言：「都會畀嘅，係比較遲啫。」

姜濤
今次是姜濤首次與阿Sa合作，雖然兩人分開在不同地點拍攝宣傳片，不過完成拍攝後姜濤亦有特地去探阿Sa班。

雖然仲未收到廣告酬金，但夢想係買樓收租的姜濤，透露自己已經開始睇緊樓盤，他表示早前拍攝真人騷節目《調教你MIRROR》時，主持梁祖堯已帶過他去睇樓，他直言希望將來起碼可以買到兩層樓，一層用來收租、一層用來自住。

姜濤
姜濤直言已經睇緊樓，希望早日達成買樓收租的夢想。

姜濤又笑言不怕花姐將他的廣告酬勞「落格」，理由竟然係花姐太窮，他說：「如果花姐有『落格』就唔會咁窮，佢都使好多錢！」

姜濤 花姐
姜濤竟然取笑花姐太窮。

拒拍內褲廣告

被問到最想接拍的廣告類型時，姜濤回答係美食廣告，因為可以光明正大狂食，女性衞生巾廣告的話，他直言為賺錢亦不介意接拍，但最好可以拉埋全隊MIRROR成員一齊上陣拍攝。

姜濤
姜濤表示最鍾意拍美食廣告。

而講到要晒Body的內褲廣告，姜濤就搞笑話要將他個樣Key在隊友Stanley（邱士縉）或Alton（王智德）的Body上，才可以接拍，他笑言：「我都有自知之明，驚我用真身拍完之後，就嚇走晒啲客，乜廣告都冇晒呀！」

姜濤
姜濤話接拍內褲廣告的話，需要借用隊友Stanley（見圖）或Alton的Body。

即睇姜B拍宣傳片：

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姜濤成就解鎖為麥記賣廣告 講「姜B」急口令 姜糖戥尷尬

姜濤早前取代陳奕迅成為麥記代言人，為新推出的煙肉巨無霸拍廣告，麥記為此更特別推出「姜B餐」同「姜B卡」，而姜濤將麥記八十年代家傳戶曉的急口令：「雙層牛肉巨無霸，醬汁洋蔥夾青瓜，芝士生菜加芝麻，人人食過笑哈哈」重新演繹，將經典改成「芝士生菜加bacon，姜B食過笑哈哈」。

姜濤 麥記 急口令 姜B
姜濤早前成為麥當勞新推出的煙肉巨無霸代言人。
姜濤 麥記 急口令 姜B
為麥記推銷「姜B餐」。

姜濤接受傳媒訪問時，再演繹廣告中的急口令時，竟表現得怕醜又尷尬，姜糖們紛紛留言指偶像個樣勁老尷，「好尷尬喎佢」、「2021尷尬之最」、「新包就係加咗煙肉嘅巨無霸，佢講出嚟自己都笑」、「係人都知佢最怕被人叫B，今次仲要自己講出嚟」。

姜濤 麥記 急口令 姜B
姜濤接受傳媒訪問時，親身再配合舞步rap出急口令時，竟然表現得勁老尷。
姜濤 麥記 急口令 姜B
姜濤即席演繹廣告中跳住舞講急口令。

姜糖戥姜濤尷尬：

姜濤 麥記 急口令 姜B
姜糖睇得出姜濤好老尷。
姜濤 麥記 急口令 姜B
姜濤介紹新包時直言：「簡單嚟講就係加咗塊煙肉﹗」姜糖話姜濤講完都覺尷尬。
姜濤 麥記 急口令 姜B
直指姜濤好似尷尬癌咁。
有姜糖戥姜濤感到尷尬，替佢慘，更叫姜濤經理人要小心篩選廣告代言，又指姜濤向來不喜被別人叫做B，今次廣告中卻要稱呼自己做「姜B」，姜糖肉緊地替姜濤出頭。
有姜糖戥姜濤感到尷尬，更叫姜濤經理人要小心篩選廣告代言，又指姜濤向來不喜被別人叫做B，今次廣告中卻要稱呼自己做「姜B」，姜糖肉緊地替姜濤出頭。
姜濤 麥記 急口令 姜B
姜糖睇得出姜濤好尷尬。

姜濤成就解鎖為麥記賣廣告 經典急口令改成「姜B食過笑哈哈」 姜糖：「佢講完自己都尷尬﹗」

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