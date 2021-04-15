姜濤升呢「吸金王」 狂接廣告但仲未買到樓全因…
文：東方新地｜圖：姜濤及Stanley IG圖片、預防HPV宣傳片及ViuTV電視載圖、新傳媒圖片庫、《新假期》截圖、廣告發相
姜濤夢想買樓收租
姜濤近日取代「星夢一哥」周柏豪成為新一屆「Fight HPV 教育宣傳大使」，可以孖住前輩兼影后阿Sa（蔡卓妍）拍攝宣傳片，日前兩人一同出席預防HPV的宣傳活動時，姜濤被問到成為新一代「吸金王」後，係咪已經賺夠第一桶金，可以實現買樓的夢想？他卻表示現時仍有好多支票都未收到，他笑言：「都會畀嘅，係比較遲啫。」
雖然仲未收到廣告酬金，但夢想係買樓收租的姜濤，透露自己已經開始睇緊樓盤，他表示早前拍攝真人騷節目《調教你MIRROR》時，主持梁祖堯已帶過他去睇樓，他直言希望將來起碼可以買到兩層樓，一層用來收租、一層用來自住。
姜濤又笑言不怕花姐將他的廣告酬勞「落格」，理由竟然係花姐太窮，他說：「如果花姐有『落格』就唔會咁窮，佢都使好多錢！」
拒拍內褲廣告
被問到最想接拍的廣告類型時，姜濤回答係美食廣告，因為可以光明正大狂食，女性衞生巾廣告的話，他直言為賺錢亦不介意接拍，但最好可以拉埋全隊MIRROR成員一齊上陣拍攝。
而講到要晒Body的內褲廣告，姜濤就搞笑話要將他個樣Key在隊友Stanley（邱士縉）或Alton（王智德）的Body上，才可以接拍，他笑言：「我都有自知之明，驚我用真身拍完之後，就嚇走晒啲客，乜廣告都冇晒呀！」
即睇姜B拍宣傳片：
延伸閱讀：
姜濤成就解鎖為麥記賣廣告 講「姜B」急口令 姜糖戥尷尬
姜濤早前取代陳奕迅成為麥記代言人，為新推出的煙肉巨無霸拍廣告，麥記為此更特別推出「姜B餐」同「姜B卡」，而姜濤將麥記八十年代家傳戶曉的急口令：「雙層牛肉巨無霸，醬汁洋蔥夾青瓜，芝士生菜加芝麻，人人食過笑哈哈」重新演繹，將經典改成「芝士生菜加bacon，姜B食過笑哈哈」。
姜濤接受傳媒訪問時，再演繹廣告中的急口令時，竟表現得怕醜又尷尬，姜糖們紛紛留言指偶像個樣勁老尷，「好尷尬喎佢」、「2021尷尬之最」、「新包就係加咗煙肉嘅巨無霸，佢講出嚟自己都笑」、「係人都知佢最怕被人叫B，今次仲要自己講出嚟」。