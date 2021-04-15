姜濤升呢「吸金王」 狂接廣告但仲未買到樓全因…

近日升呢為新一代「吸金王」的姜濤，今年只係過了未夠四個月，已接拍了超過20個廣告，大家都相信他可以賺到盤滿缽滿，達成他早日買樓收租的心願，但日前他出席活動時，卻指自己到現在仍未買到樓，原因係⋯⋯

文：東方新地｜圖：姜濤及Stanley IG圖片、預防HPV宣傳片及ViuTV電視載圖、新傳媒圖片庫、《新假期》截圖、廣告發相