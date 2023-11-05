MIRROR姜濤表演突然甩嘴 穿崩後以笑遮醜惹咪嘴疑雲
姜濤任壓軸嘉賓疑咪嘴穿崩
姜濤於本月4日在「共創明Teen」計劃畢業禮上擔任壓軸表演嘉賓，他當時在活動上獻唱了《Master Class》及《蒙着嘴說愛你》。不過，他唱到《蒙着嘴說愛你》尾段時，大會安排4位小朋友上台，一直專心唱歌的姜濤見到身旁突然多了4位小朋友即刻嚇了一跳，並說：「你哋出咗嚟喇？」不過當時身後繼續播放的音樂卻仍然有姜濤的「唱歌聲音」，因此惹來咪嘴疑雲！
姜濤以笑遮醜場面尷尬
當時的姜濤不知如何是好，唯有不停以笑遮醜，又遮面又蹲下來不停掩嘴笑。不過，台上的4位小朋友卻反而目無表情，令場面變得更加尷尬，搞到姜濤都忍唔住笑指：「你唔郁嘅！」他又問另一位小朋友：「你係唔係好唔耐煩？」但4位小朋友依然冇乜反應，姜濤到最後指無可奈何拖著他們慢慢離開舞台。
自嘲太老怕學生唔識自己
此外，當姜濤唱完《Master Class》之後，又唱又跳的姜濤喘晒氣，並表示擔任畢業禮的壓軸嘉賓簡直緊張過開自己演唱會：「我入行5年以嚟第一次喺學生哥面前表演，係有少少緊張過開演唱會。同埋好驚見到你哋，因為雖然好多人話我仲係好後生，但係我真係覺得自己好老。」姜濤又笑指在場學生應該唔知自己係邊個：「你哋知唔知我係邊個？我唔知你哋呢個世代知唔知我係邊個。」
網民留言狠批 姜糖回擊為偶像平反
姜濤今次疑似咪嘴出崩的影片流出後，隨即在網上引起熱議。有網民批評姜濤不夠專業，指出他原本就已經經常咪嘴：「有睇佢演唱會就會知佢唱成點，冇睇嘅講亦唔會知」、「善良孝順努力都救唔番」、「有邊次嘅演出係符合一個普通藝人嘅基本標準呢」、「淨係識傻笑，專業啲喇」等。眼看偶像被攻擊，姜濤的粉絲亦不斷護主，紛紛留言為姜濤平反，堅持表示是大會播放的背景音樂中的「墊底」太大聲，又堅稱姜濤確實有真唱，只是「墊底音樂」蓋過姜濤的聲音。
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